Riker: Zaštita od dezinformacija važan aspekt odbrane članica NATO-a

Već niz godina smo svesni da Rusija Vladimira Putina nastoji da destabilizuje region Zapadnog Balkana, uključujući i putem širenja dezinformacija, ističe bivši v. d. pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filip Riker, u intervjuu za Makedonski servis Glasa Amerike. On je dodao da NATO veoma ozbiljno shvata zaštitu od dezinformacija.

Glas Amerike: Posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom, premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski i američki specijalni izaslanik i koordinator Globalnog centra za angažovanje Stejt departmenta Džejms Rubin potpisali su Memorandum o razumevanju o saradnji između dva NATO saveznika u borbi protiv manipulacije informacijama. Šta ova vrsta memoranduma znači za Severnu Makedoniju i kakve su implikacije za druge zemlje u regionu?

Riker: Mislim da je to veoma važan memorandum i da ste ga tačno shvatili. To je strateški memorandum. Njegov fokus je deo odbrane pošto su Severna Makedonija i Sjedinjene Države saveznici u NATO-u. Veoma smo ponosni što je Severna Makedonija postala 30. članica NATO-a. Sekretar Blinken je to istakao na sastanku sa premijerom. Jedan aspekt odbrane je sajber bezbednost, odnosno zaštita od dezinformacija. Živimo u doba tehnologije zbog koje je veoma teško uvek doći do istine i do činjenica. To je nešto što NATO shvata veoma ozbiljno.

Glas Amerike: Zašto je do sada potpisan samo memorandum SAD sa Severnom Makedonijom u regionu? Ko je sledeći ako će ih biti još?

Riker: Mislim da se sve zemlje u regionu suočavaju sa nekim od istih izazova. Veoma smo svesni dezinformacija koje šire Putin i Rusija. To vidimo već niz godina. To smo iskusili i ovde u Sjedinjenim Državama. Manipulacija društvenim medijima i drugim medijima dezinformacijama. Mislim da je sjajno što je specijalni izaslanik Rubin mogao da putuje u region, uključujući i Severnu Makedoniju, u aprilu. On je tada imao susrete, sa zvaničnicima vlada u regionu, a uz posetu makedonskog premijera Vašingtonu, bila je to odlična prilika da prvi potpiše jedan od ovih sporazuma, koji će našim vladama samo omogućiti da rade zajedno na suočavanju sa izazovom dezinformacija u ovoj eri modernih medija.

Glas Amerike: Da li ste zabrinuti zbog napora Rusije i drugih da koriste dezinformacije kako bi podrivali demokratiju i nacionalnu bezbednost u Severnoj Makedoniji, u kojoj je primetan rastući uticaj Rusije na Balkanu?

Riker: Mislim da smo zaista videli da je deo Putinovog pristupa regionu da pokuša da stvori ne samo dezinformacije, već i izazove nestabilnost i nemire. Kao što često kažemo, to je deo napora Rusije da destabilizuje region i vidimo to već dugi niz godina. Deo toga što smo saveznici u NATO-u znači da svi zajedno radimo u borbi protiv tih aspekata. NATO je odbrambeni savez i fokusiran je na zaštitu svojih država članica od ove vrste destruktivnih elemenata.

Glas Amerike: Kako SAD mogu da pomocgnu Makedoniji da zaustavi rastući ruski uticaj i dezinformacije?

Riker: Mislim da je to posao specijalnog izaslanika Džejmsa Rubina, koji je na čelu Globalnog centra za angažovanje u Stejt departmentu, pod državnim sekretarom Entonijem Blinkenom. Rubin poseduje veliko višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Takođe je radio u privatnom sektoru. Zajedno možemo da sagledamo napore koji mogu da pomognu u borbi protiv ove vrste dezinformacija i da pomognu medijima da budu sigurni da su fokusirani na istinu i da imaju činjenice kako ne bi bili pod uticajem Rusije Vladimira Putina ili drugih koji žele da destabilizuju region, putem društvenih medija ili na druge načine.