Godišnjica ubistva Slavka Ćuruvije: Duboka država i dalje van domašaja pravde

Predsednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije - Željko Bodrožić i Živojin Rakočević položili su danas vence i zapalili sveće na mestu ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika i urednika "Dnevnog telegrafa" i nedeljnika "Evropljanin".

Ćuruvija je ubijen pre 23 godine, tokom bombardovanja Srbije i do danas nije okončan sudski epilog ubicama, a kako je izjavio Željko Bodrožić taj slučaj i dalje nije do kraja rasvetljen i "mi i dalje imamo tu duboku državu koja je daleko od ruke pravde".

Po njegovim rečima neki novinari su platili glavom to što su se bavili svojim poslom, a počinioci tih ubistava će i dalje ostati van domašaja pravde i "to će tako ostati dok god ti neki ljudi i ta služba imaju zaštitu":

"Mi smo država u kojoj se predsedsnik hvali da služba može preko reda da nabavi po celom svetu respiratore, vakcine, ali ne može pravdi da privede neke osumnjičene koji se kriju po svetu ili možda kod nas u Srbiji sve ove godine. I zato sa ovog mesta i ove godine pozivamo sve da konačno ovaj slučaj dobije sudski epilog, ali pravi sudski epilog", rekao je Bodrožić.

Predsednik UNS Živojin Rakočević je istakao da očekuju da Apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu i da se svima koji traže pravdu do poslednje nijanse objasne svi detalji Ćuruvijinog ubistva:

"Ovo mesto je raskrsnica sa koje mi idemo ili u pravdu ili u nepravdu. Ovo mesto ne sme biti simbol nekažnjivosti zločina kao što je to bilo do sada", rekao je Rakočević i dodao da zločin koji vidimo kao ubistvo Slavka Ćuruvije je simbol u kom su se sabrali zločini prema Milanu Pantiću, prema 17 kolega Srba, Albanca i stranaca na Kosovu i Metohiji, prema ubistvu Dade Vujasinović i prema svim zločinima o kojima se sve zna, ali nema pravde.

"Zločin se proširuje prema vama, on dolazi u vašu kuću, on dolazi u vaše društvo, on dolazi u vašu zajednicu i on vaš život čini besmislenim. Mi ne smemo sebi dozvoliti da simbol smrti Slavka Ćuruvije postane besmisao i da on kao tajav znači da pravda nije živa", rekao je još Rakočević.

Predsednici dva novinarska udruženja su istakli da su optimisti u meri u kojoj pritiskaju vlasti, koliko se bore i onoliko koliko ne pristaju da žive u društvu u kome je moguće ubiti Slavka Ćuruviju i živeti 23 depresivne godine kao da se ništa nije dogodilo.

"Ova vlast neke stvari radi tek pod jačim pritiskom. Mnoge stvari se menjaju u Evropi od početka rata u Ukrajini, izmešu ostalog i naša mešunarodna pozicija i mislim da je moguće u ovim narednim mesecima, osim što ćemo se okrenuti na jednu stranu, da će to biti deo paketa da se stvari iz naše tamne prošlosti konačno osvetle", naglasio je Bodrožić.

Povodom današnje godišnjece oglasila se i Fondacija Slavko Ćuruvija pozivom Apelacionom sudu da potvrdi prvostepene presude optuženima za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije.

U saopštenju Fondacije se ističe da su „podriveni sami temelji vladavine prava u Srbiji“ sve dok počinioci tog zločina ne počnu da izdržavaju zatvorske kazne.

"Svako dalje odugovlačenje u ovom procesu ima poražavajuće posledice na slobodu izražavanja i predstavlja jasnu poruku svim novinarima koji se i danas suočavaju sa napadima i pritiscima da ne mogu da očekuju adekvatnu zaštitu pravosudnog sistema", navodi se još u saopštenju.

Inače, Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine hicima iz pištolja sa leđa ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Specijalni sud je krajem 2021. godine, u ponovljenom postupku, osudio na po 30 godina zatvora nekadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića i nekadašnjeg načelnika beogradskog centra RDB Milana Radonjića, dok su na po 20 godina osuđeni nekadašni pripadnici te službe Ratko Romić i Miroslav Kurak koji je u bekstvu.