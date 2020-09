Ukinuta presuda za ubistvo Ćuruvije, novinari i dalje nebezbedni u Srbiji

Neverica, uznemirenje i strah - ove reči najboje opisuju kako su novinari i novinarske organizacije u Srbiji dočekali odluku Apelacionog suda da suđenje za ubistvo novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije vrati na početak.

Članica Komisije za rasvetljavanje ubistava novinara Ljiljana Smajlović kaže za Glas Amerike da se nadala da će Žalbeno veće da iskoristi pravo koje ima po zakonu - da otvori pretres, da otkloni i pravne nejasnoće, i da utvrdi činjenice koje želi da utvrdi iznova, ili da ih tačno utvrdi.

"Ja sam pretpostavila da postoji opasnost da presuda bude ukinuta zbog toga što su i tužilac, a ne samo advokati odbrane, nego je i tužilac tražio da se osuđujuća presuda ukine, što smatram neshvatljivim, ma kakve pravne finese da se izvode kako bi se objasnilo zašto je to tužiocu bilo potrebno", kaže Smajlović i ističe da novo suđenje posle 21 godine nije više čekanje na pravdu, već izrugivanje pravde".

Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da je ceo slučaj od početka bio faličan, jer nedostaju još mnogi ljudi koji su bili i nalogodavci, i izvršioci.

"Razočaranje je veliko i produbljena je frustracija svih novinara u Srbiji jer očigledno ni posle dve decenije, koliko je Srbija navodno u demokratskom režimu, mi nemamo konačnu presudu za ubistvo jednog novinara. Osim Slavkovog ubistva, i dalje su nerazjašnjena ubistva Dade Vujasinović, Milana Pantića, i mnogi fizički napadi na novinare. To nas sve frustira i guši nadu da će ovde jednog dana biti bolje".

I Ljiljana Smajlović podseća da je od ubistva novinara Milana Pantića takođe prošlo 20 godina i da ta dva slučaja treba udružiti.

"To je po meni tim više uznemirujuće što se radi o dva različita slučaja. O dve različite vlasti. U ovom prvom slučaju smo makar imali jednu presudu i sad se suđenje obnavlja. Tamo Komisija za rasvetljavanje ubistava novinara, čiji sam ja član, ne može da natera Specijalno tužilaštvo da otvori istragu. Ova vlast je to doterala do kraja, do presude. I retko se desi da neka država osudi funkcionere svoje državne bezbednosti. To je istorijski raritet. Ja to razumem. Teže se osuđuje svoja državna bezbednost za državni zločin, nego neki sumnjivi biznismen. Ali sam zato upravo i više razočarana jer sam mislila da smo stiglo do kraja tog tunela."

Međutim, Željko Bodrožić podseća da je "pompeznost Aleksandra Vučića od početka bacala senku na ceo slučaj, da ispada da je neko sebi hteo ovim slučajem da obezbedi poene."

Sa druge strane, on kaže da novinari moraju i dalje da budu zabrinuti za svoju bezbednost, da se i dalje sami bore da se sačuvaju, što se, po njegovom mišljenju videlo i u doba korone, kada je broj napada i pritisaka na novinare povećan drastično.

"Ova vlast nije ništa učinila da relaksira situaciju. Naprotiv, sve je učinila da nam još više zagorča život i oteža naš rad. To cifre o napadima i pritiscima jasno pokazuju - da novinari rade u lošim uslovima, da nisu u potpunosti bezbedni i da je glavni generator napada na novinare politička elita koja kreira te napade", kaže na kraju predsednik NUNS-a.