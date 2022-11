Vučić: Najvažnija je implementacija ranijih dogovora

Nakon jučerašnjeg dogovora Beograda i Prištine o registarskim tablicama, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je važno postizanje dogovora koji podrazumeva primenu prethodnih dogovora, kao i to da srpski narod na Kosovu neće biti maltretiran.

Na konferenciji za medije koju je održao u četvrtak nakon susreta sa liderima Republike Srpske, Vučić je poručio da Srbija nije zainteresovana za međusobno priznanje sa Kosovom i to nazvao “crvenim linijama” Srbije:

“Evo, mi kažemo nećemo Kosovo u UN. Šta ćete? Da nas bombardujete, pretite nam sankcijama”, rekao je Vučić i istakao da nije problem da se prekinu pregovori, ali da onda ostaje pitanje kako rešavati probleme.

Po rečima Vučića ostaje ispunjenje drugog uslova, a to je formiranje Zajednice srpskih opština, bez čega se kosovski Srbi neće vraćati u institucije.

Vučić je nekoliko puta ponovio važnost sprovođenja ranije postignutih dogovora, ali i da je neobično što je Kosovo pristalo na sinoć postignuti dogovor:

“Oni su pre dva dana imali bolji dil po meni nego što su ga dobili juče. Zašto su to sebi radili ne znam, ne razumem ih. Pogrešna procena, pogrešna taktika, to je njihova stvar. Za nas je važno da u ovom kominikeu nedvosmisleno stoji neophodnost ispunjavanja i implementacije prethodnih dogovora, što je od ključnog značaja.”

Što se tiče tablica sa oznakama gradova na Kosovu koje Srbija izdaje, Vučić je istakao da su najvažnije KM tablice, jer ostale gotovo da ne postoje. Na Kosovu ima oko sedam hiljada KM tablica i još oko dve hiljade u centralnoj Srbiji – i ti se automobili po njegovim rečima mogu i dalje voziti bez ikakvih smetnji i kazni:

“Naš narod neće biti maltretiran, tablice KM ostaju i opstaju, pošto ostale sa denominacijom kosovskih gradova i opština de facto ne postoje, posebno južno od Ibra. Postoje KM tablice. KM tablice što se novih automobila tiče njih ima do 90 na godišnjem nivou, a što se tiče obnove – ona teče normalno i nigde ne postoji nikakva obaveza po tom pitanju”, rekao je Vučić i zahvalio se evropskim i američkim predstavnicima na racionalnom i ozbiljnom ponašanju.

Govoreći o učešću Srba sa Kosova na izborima 18. decembra on je istakao da je Priština požurila da zameni predstavnike Srba u četiri opštine umesto da sačeka odluku o tablicama i vide šta će se dogoditi:

“Jedan uslov je ispunjen, nema kažnjavanja Srba, sada čekamo ispunjene ZSO. Sve i da hoću, a neću, ne mogu da nateram Srbe na Kosovu, jer ne verujete koliko su izmučeno i siti svega”, poručio je Vučić.

Kurti: Konačni dogovor do proleća 2023.

Kosovo i Srbija će postići konačni dogovor o normalizaciji odnosa pre proleća 2023. godine, izjavio je u kosovskom parlamentu premijer Aljbin Kurti.

On je rekao da će razgovori o dogovoru sa Srbijom početi u narednim danima, uz posredovanje EU i podršku Vašingtona, prenosi Rojters.



Dogovor o tablicama, rekao je Kurti, predvideo je da će obe strane "pregovarati i dogovoriti se o predlogu EU, koji podržavaju Francuska i Nemačka, kako bi se postigao konačni dogovor što je pre moguće".



"To znači pre proleća 2023. godine. Može biti ranije, ali ne i kasnije", istakao je premijer Kosova.



On je kosovkom parlamentu rekao da će pitanje registarskih tablica biti "irelevantno" kada konačni dogovor bude postignut.

Stano: Vučić i Kurti uskoro ponovo u Briselu

O važnosrti ispunjavanja dosadašnjih dogovora danas je govorio i portparol EU Peter Stano, koji je na konferenciji za medije u Briselu i dodao da je to poruka koju Brisel sve vreme šalje obema stranama.

Stano je rekao da je vraćanje Srba u kosovske institucije bilo jedno od osnovnih očekivanja EU, kao i formiranje Zajednice srpskih opština. Dogovor postignut u sredu uveče nije kraj procesa, već početak rada, rekao je Stano i najavio da će visoki predstavnik za spoljnu politiku Žozep Borelj uskoro pozvati lidere Beograda i Prištine na novi sastanak u Brisel.

Milenković: Vučić napravio veći kompromis

A Dušan Milenković iz Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) je u izjavi za Glas Amerike ocenio da je dogovor o tablicama zapravo dogovor da se spreči eskalacija krize na Kosovu:

“Vučić je znači pristao na ono što je Kurti suštinski tražio sve vreme, a to je da na neki način ukine srpske tablice sa kosovskih gradova. Doduše, ne na način na koji je Kurti želeo – Kurti je želeo to odmah da uradi i da iseče sve. On je na neki način to odložio za godinu dana, a možda i duže, videćemo. Kurti nije uspeo to da saseče odmah, a Vučić je ipak napravio taj veći kompromis”, rekao je Milenković i dodao da vlast u Beogradu sve što uradi vezano za Kosovo predstavlja kao veliku pobedu:

“To je način na koji oni komuniciraju i pokušavaju da smanje štetu koja bi im se desila među građanima Srbije. Kao što znamo velika većina njih je protiv državnosti Kosova i u tom smislu oni to pokušavaju komunikacijski da ispeglaju. Ali to nije ništa novo za Vučića i njegov režim”, rekao je sagovornik Glasa Amerike i istakao da je režim u Beogradu i letošnji dogovor o ličnim kartama predstavljen kao pobeda.

Pozivajući se na pisanje kosovskih medija Milenković je rekao da oni najavljuju da će za pet-šest meseci doći do neke vrste sporazuma Beograda i Prištine:

“Ja nisam siguran, zaista to nismo čuli od evropskih ili američkih zvaničnika, iako oni to žele da urade. Ali Kurti će nastaviti da insistira da se što pre dođe do konačnog sporazuma”.