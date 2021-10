Analitičari o krizi na Kosovu: Opasna populistička predizborna igra

Jedna za drugom krizne situacije su već postale svakodnevica na Kosovu - posle nemilih scena u drugoj polovini septembra zbog automobilskih tablica, u sredu su se dogodili novi sukobi na severu Kosova i kako ocenjuju sagovornici Glasa Amerike stvari pre svega treba posmatrati u svetlu predstojećih lokalnih izbora na Kosovu.

Po mišljenju Dragiše Mijačića, direktora Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj, vlada Kosova ponovo primenjuje jednostrane akte bez konsultacija sa međunarodnim faktorima, bez konsulacije sa Briselom i Beogradom:

"Na neki način zaista je neprimereno da vlada Kosova i pre svega Aljbin Kurti koristi specijalne snage na severu Kosova da bi povećao sebi rejting. I na taj način pokušao da konsoliduje svoju vlast u većim gradovima i opštinama na Kosovu i to je zaista neprihvatljivo."

Populisti su uvek skloni tome da budu maršali.



"To je jedna populistička politika, kao što je i Vučićeva. A populisti su uvek skloni tome da budu maršali. I on igra tu vrlo opasnu igru i mi vidimo da se situacija stalno pomera nagore", kaže analitičar Dušan Janjić i dodaje:

"Ako vi pogledate celu iduću godinu - ona je sva u izborima. Ceo Zapadni Balkan. I Aleksandru Vučiću sigurno trebaju šokovi, svakih nedelju dana. I on to radi. On to priređuje, kao što je Slobodan Milošević radio. Ja samo postavljam jedno pitanje - da li cele iduće godine ceo Zapadni Balkan treba da se trese zato što već diskreditovani političari ne mogu baš tako lako da pređu preko svojih zamišljenih cenzusa".

Mijačić veruje da bi nakon kosovskih izbora situacija mogla donekle da se smiri, ali po njegovim rečima na pomolu je nova kriza vezana za energetiku, jer, kako kaže, 1. novembra ističe rok koji je vlada Kosova dala Kosovskoj energetskoj kompaniji da pola godine besplatno isporučuje struju severu Kosova. Mijačić pita šta će se dogoditi nakon tog roka, to jest već za petnaestak dana:

"Da li će se obustaviti isporuka električne energije severu Kosova u zimskim danima, što bi bilo ravno humanitarnoj katastrofi, da li će Kurti tražiti od Skupštine Kosova produžetak za još šest meseci, što je političko samoubistvo - svakako neće moći tako lako da mu prođe ta odluka. Ili će se ići na primenu Briselskog sporazuma o energetici i licenciranju kompanije koja izdavala račune građanima na severu Kosova. Ali i sam taj proces ne može da zaživi od 1. novembra", kaže Dragiša Mijačić i ističe:

"Tako da smo došli u situaciju da ni jedno rešenje ne može biti implementirano u tako kratkom roku, a sat otkucava i niko se time ne bavi. Ja se iskreno nadam da i u tom slučaju nećemo opet gledati specijalne policijske snage i ovakve nemile događaje kao što se to desilo juče".

Na kraju, u kontekstu najnovjih događaja, pitanje je koliko su ozbiljne poruke koje u poslednje vreme šalje predsednik Srbije Aleksandar Vučić da će Srbija zaštiti Srbe na Kosovu ako međunarodne snage nisu spremne ili sposobne da to urade. Dušan Janjić ocenjuje da na Balkanu imamo političare koji sve više igraju na te bezbednosne provokacije:

"Mislim da je ovo jedna vrlo delikatna situacija u kojoj Vučić verbalno ohrabruje nešto, ali sigurno mu ne pada na pamet da eskalira na samom Kosovu. To bi bio za njega kao za Hitlera Staljingrad. Ali preneti krizu je lako. Na Bosnu, prenesti krizu na Crnu Goru je vrlo lako, čak i da Srbija ne bude umešana. O tome je reč ovde i mislim da je NATO to konačno shvatio."

S obzirom da su Kurti i Vučić pokazali da sve teže kontrolišu situaciju, kao jedina nada svim građanima Kosova ostaju međunarodne snage i međunarodne institucije. Nažalost, čini se da i oni imaju sve manje želje i moći da nešto ozbiljno učine.