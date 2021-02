Moli Montgomeri: Naš cilj - sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova

Palmer: Pomirenje Srbije i Kosova bilo bi dobro za ceo region

SAD u potpunosti podržavaju proces dijaloga Beograda i Prištine koji vodi Evropska unija, kaže za Glas Amerike i Metju Palmer, specijalni izaslanik državnog sekretara za Zapadni Balkan. U razgovoru sa Dinom Jahićem, novinarom redakcije Glasa Amerike za BiH, Palmer je naglasio da, iako se među nekim ekspertima pa i zvaničnicima, pitanja BiH i odnosa Srbije i Kosova često povezuju, za Vašington su to dva odvojena pitanja.

"Postoji dinamika specifična za napore na normalizaciji između Kosova i Srbije, ona je važna i Sjedinjene Države u nju ulažu znatan napor, energiju i politički kapital. U potpunosti podržavamo proces dijaloga koji vodi Evropska unija i rad Miroslava Lajčaka, kao posebnog predstavnika Evropske unije. Istovremeno bismo želeli videti napredak u Bosni i Hercegovini na reformskom planu, ali ne povlačimo nikakvu vezu između procesa dijaloga Beograda i Prištine i onoga što se događa u Bosni i Hercegovini", naglasio je Palmer i dodao:

"Kada to kažem, mislim da je svima jasno da su dobre stvari na Balkanu proizvodile pozitivne posledice na drugim mjestima na Balkanu. Ako može doći do pomirenja i normalizacije između Srbije i Kosova, rekao bih da je to dobro za sve u regionu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ako Bosna i Hercegovina može uvesti reforme potrebne za napredak na evropskom putu, mislim da je to dobro za njene susede. Mislim da je to dobro za Crnu Goru, za Srbiju. To je dobro za Hrvatsku, dobro za čitav region. Dakle, iako ne postoji formalna veza, sigurno je da kada se dobre stvari dogode na jednom mestu, to pomaže da se dobre stvari dogode i drugde, a ako se loše stvari dogode na jednom mestu, to olakšava negativnim stvarima da se dogode drugde u regionu. Stoga smo posvećeni pomaganju u osiguranju pozitivnih ishoda na sve načine”, zaključuje američki diplomata.