Ekolozi: Vlast hoće bez polaganja računa da odlučuje o splavovima na rekama i iskopavanju šljunka

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene zakona o vodama koje su podigle na noge celokupnu ekološku zajednicu u zemlji. Novim propisom, koji još nije stupio na snagu, predviđeno je da o postavljanju spalova na obalama reka i jezera i iskopavanju šljunka odlučuje izvršna vlast.

“Da odlučuje sama”, ističe Jovan Rajić iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i dodaje da je i sam zakon proguran na mala vrata, bez javne rasprave i konsultacija sa građanima i stručnim organizacijama i stručnjacima.

"Sada su vlasti republičke i lokale ovlašćene da se neposredno dogovaraju sa onima za koje oni procene da najpogodniji investitori, odnosno najpogodniji ponuđači da daju to zemljište u zakup koliko hoće, na period koji hoće, po ceni po kojoj hoće da ga daju i da prosto nikome ne polažu račun", smatra Rajić.

“Ja kao investitor i Ana Brnabić ili neki lokalni gradonačelnik ili predsednik opštine sednemo i dogovorimo se da tvoju zemlju i tvoju vodu, tvoju dedovinu proglasimo javnim interesom, tebe oteramo sa te zemlje i otmemo ti i vodu i zemlju. Eto to će tako da izgleda. To smo već viđali. Eto to su oni smislili”, kaže Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine.

"Kad se takvi zakoni donose – onda se na terenu dešava to što se dešavalo i na Staroj planini, to što se sada dešavalo u rezervatu Reva, to što se sad dešava u Bloku 37 u Beogradu", ističe Jovanović - pobrojivši razloge za nezadovoljstvo građana.

"Kad neko ugrožava ljude, njihov život, osnovne resurse tako što im gradi nešto, što im uništava ono bez čega se ne može, imate to što imate - opštu pobunu i to se sad širi kao požar kroz Srbiju", ukazuje on.

Sagovornici Glasa Amerike ukazuju da je i slovenački premijer Janez Janša pokušao da progura sličan zakon o vodama u tamošnjem parlamentu, ali da su građani na referendumu održanom u nedelju ogromnom većinom glasova odbacili taj zakon.

“U Sloveniji je 87 odsto ljudi je reklo ne. I sada je tamo ozbiljna kriza vlade nastupila zbog toga. Jer pazite, skoro 90 odsto naroda je reklo ne predlogu za koju se zdušno zalagala vladajuća garnitura. Ja sam siguran da bi ovde rezultat referenduma bio sličan kada bi nas neko nešto pitao”.

Ekološki aktivisti u Srbiji planiraju da krenu putem sličnim slovenačkom pre nego što se obrate Sudu za ljudska prava u Strazburu – RERI i WWF su pokrenuli onlajn inicijativu za raspisivanje referenduma, spremaju i podnošenje inicijative Ustavnom sudu, a predsednika Srbije pozivaju da iskoristi svoja ovlašćenja i ne potpiše ovakav zakon.

"Našli smo brojne nesaglasnosti ovog zakona sa postojećim zakonima, nesaglasnosti sa Ustavom, eliminiše se princip konkrencije, princip tržišta, zakoni nisu međusobno usklađeni – to je neustavno tako da Ustavni sud jeste svakako adresa. Referendum je ono što tražimo – kada iscrpimo sva domaća sredstva i pravna sredstva, razmatraćemo mogućnost obraćanja međunarodnim sudskim instancama", ističe Rajić.

"Neće nama EU braniti reke, vodu i vazduh, i šume i zemlju. Jer oni stoje iza svega ovoga, oni ćute na sve ovo. Hajde nek neko to što se ovde radi, hajde nek neko to uradi u Nemačkoj. Hajde nek neko proba na takav način da gura reke u cevi, da kasapi šume, da ljude tera. Hajde nek neko proba u Nemačkoj da uradi, da vidi šta bi mu se desilo. Zato što Nemci to sebi neće dozvoliti nikad", kaže Jovanović i ističe da je i Zakon o zaštiti prirode, usvojen istog dana kada i Zakon o vodama, loš jer omogućava podizanje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Sa nekoliko sličnih zakona vlasti u Srbiji pokušavaju da stvore paralelni pravni sistem i to je vrlo opasan fenomen, ocenjuje Jovan Rajić.

“Oni dakle ne suspenduju postojeće zakone – postojeći zakoni važe za vas, za mene, za nas koji smo obični smrtnici. Oni kreiraju paralelni sistem i paralelne zakone koji odgovoraju njima i partnerima, investitorima koje oni ocene da su podobni. Tako ste imali izmene zakona o rudarstvu, tako ste prošle godine imali izmene zakona o saobraćajnoj infrastrukturi. Dakle jedan opasan, opasan fenomen kreiranja paralelnog pravnog sistema koji važi za podobne ljude, podobne investitore”.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, prilikom posete Borči, da nije upoznat sa tekstom Zakona o vodama i da ga neće potpisati ukoliko nije u saglasnosti sa Ustavom.