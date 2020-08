Albanci i Srbi protiv izgradnje hidrocentrale: Protest zbog hapšenja komšije

Meštani Štrpca, Srbi i Albanci, koji već dve godine pokušavaju da spreče izgradnju mini hodrocentrala na teritoriji ove Opštine, protestovali su zbog privođenja svog sugrađanina koji je pre dva dana pokušao da zaustavi radove na svom imanju.

Oni su pozvali kosovske institucije i međunarodnu zajednicu da spreče radove na izgradnji hidrocentrala jer će, kako upozoravaju, to inicirati iseljavanje građana sa tog područja Kosova.

Stanka Cvetkovića iz Šrpca pre dva dana privela je kosovska policija zato što je pokušao da spreči radnike kompanije „Matkos grupa“ da izvode radove na izgradnji hidrocentrale na reci koja prolazi kroz njegovo imanje.

„U policiji su me pitali zašto zaustavljaš radove? Ja kažem - da ne rade na mom imanju. Kaže - ako zaustaviš, mi ćemo te istog momenta uhapsiti sa javnim tužiocem. Ja sam im rekao da ne mogu oni meni da zabrane da se ja vratim na svoje imanje, gore je moja porodica, malinjak, gde ja berem maline, tamo mi je stoka, konje imam, ja konje moram da nahranim, napojim, a kako da ih napojim kad će da mi uzmu vodu", rekao je Cvetković za Glas Amerike.

Iz solidarnosti sa Cvetkovićem pedesetak meštana Štrpca protestovalo je po jakom nevremenu koje je pogodilo taj kraj – tražeći da se poštuje pravo privatne svojine.

„Moj komšija je ilegalno uhapšen prekjuče, da bi bager mogao da kopa na njegovoj imovini, jer oni smatraju da ovaj pojas starog rečnog korita, da je to pojas koji nije regulisan i da to pripada državi. Međutim, to nije tako staro rečno korito, pripada privatnoj svojini iz mnogo pravnih razloga. Osnovni razlog je taj što pravna nauka staro rečno korito definiše kao oblik prirodnog priraštaja, z postojeću parcelu koja je zakonito registrovana u katastru i taj deo je neodvojiv od parcele koja je registrovana”, rekao je pravnik Milovan Filipović - komšija Stanka Cvetkovića.

Dozvolu za izgradnju mini hirdocentrala kompaniji „Matkos grupa“ na mestu gde se spajaju dve reke Kaluđerka i Bolovanka nadomak Štrpca, izdalo je Ministarstvo životne sredine, još 2013. godine.

Saglasnost za to dala je iste godine i opština Štrpce, koja je 2016. donela odluku o odlaganju početka radova na projektu izgradnje hidrocentrale do rešavanja problema vodosnabdevanja u ovoj oblasti, odnosno izgradnje fabrike vode koja do danas nije izgrađena.

Meštani kažu da neće odustati od svog jedinog zahteva, a to je obustava radova na izgradnji hidrocentrala.

„Oni kopaju izvorsku vodu, uzimaju nam pijaću vodu. Svim našim meštanima poručujem Srbima i Albancima da budemo uporni jer ukoliko budemo uporni i složni rešićemo ovu situaciju. Ne može u interesu nekoliko ljudi da se gubi život mnogih ljudi. Voda je osnovni izvor života, bez vode se ne može pet, šest dana, a bez hleba se može i mesec dana“, podvlači za Glas Amerike meštanin Štrpca Milenko Nikolčević.

Ekipa Glasa Amerike kontaktirala je nadležne u kosovskoj policiji i Opštini Štrpce u vezi sa okolnostima koje su obeležile izgradnju hidrocentrale. Međutim u stanici policije nam je rečeno da je komandir zauzet, a u opštini Štrpce niko od nadležnih, kako nam je rečeno, nije bio na svom radnom mestu.