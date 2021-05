Predstavnici regulatornog instituta za obnovljivu energiju (RERI) ocenili su da država i njene službe zatvaraju oči i dopuštaju kineskim kompanijama u Srbiji da rade mimo zakonskih okvira i zagađuju okolinu.

Na konferenciji za medije oni su govorili o dva aktuelna slučaja i pominjući poslovanje kompanije Ziđin u Boru praktično su potvrdili sve navode iz teksta Glasa Amerike o zagađenju vazduha, voda i zemljišta u ovom gradu.

Predstavnici RERI su istakli i da je u aprilu reagovalo ministarstvo rudarstva i zabranilo kompaniji Ziđin radove oko rudnika, ali su istakli da kineski investitor uprkos tome nastavlja radove. Kao dokaz su pustili video snimak napravljen van rudnika, ali se u pozadini tonski čuje da se nešto radi, uprkos zabrani.

Govoreći na konferenciji za novinare o slučaju kineske fabrike guma Linglong u Zrenjaninu, programski direktor RERI Mirko Popović je istakao da se kineskom investitotu dopušta da suprotno zakonu veštački razdvaja jedinstven projekat na više faza, kako bi se izbegla mogućnost sagledavanja uticaja celokupne projekta i buduće fabrike guma na životnu sredinu:

"Tokom ove dve godine država oličena u republičkim, pokrajinskim i lokalnim organima ne samo da nemo gleda na ono što se dešava u Zrenjaninu, već to administrativno i finansijski izdašno i posvećeno podržava".

Kako je ocenio predsednik Upravnog odbora RERI advokat Jovan Rajić, nema puno logike zašto bi se investitor upuštao u izgradnju fabrike pre izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu:

"Vi u Zrenjaninu imate jednu grinfild investiciju koja od samog starta sa aspekata nekih pravnih propisa, ali i sa aspekta komercijalne isplativosti, konačno ako hoćete i zdravog razuma nije baš logična i ne morate biti pravnik ni ekonomista da kada pročitate taj početni memorandum o razumevanju, da vidite da tu nešto nije u redu. Da ne funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše".

Rajić je podsetio da je država dala pomoć od 75 miliona evra i poklonila 97 hektara zemlje, a da pri tome nije tražila garancije o broju ljudi koje će kineski investitor da zaposli ili o poštovanju ekoloških standarda.

Aktivista Građanskog preokreta iz Zrenjanina Dušan Kokot je rekao da sa 75 miliona evra dobijenih od države kineski investitor može 10 godina da isplaćuje plate zaposlenima, a njihove zarade, prema njegovim rečima, neće prelaziti četrdesetak hiljada dinara mesečno.

Kokot je video linkom svedočio o tome kako su predstavnici lokalne, pokrajinske i republičke vlasti na razne načine ometale pokušaje građana i lokalnih ekoloških aktivista da dobiju odgovore na sva sporna pitanja o radu Linglonga.

"Studije procene uticaja nema, ne znamo kako će to da se odrazi na životnu sredinu i osim obećanja koja su verbalnog tipa 'ma sve će da bude super, pa nismo ni mi ludi, i mi ovde živimo', mi sem takvih odgovora nismo dobijali ni jedan dokument, ni jedan akt iz koga se zaista vidi da je neko vodio računa šta će tu da se desi i kako će to u budućnosti da izgleda. Očigledno je da se na sve moguće načine pokušava da javnost ne bude dobro obaveštena šta se tamo dešava, da građani ne znaju kako će to da izgleda. To je danas potpuno jasno", rekao je Kokot i objasnio da su javne rasprave o studiji uticaja zakazivane u vreme zabrane kretanja, da su zakupljivane male sale u koje nisu mogli da stanu svi zainteresovani građani i aktivisti, a da su konačno i ograničavani brojem mogućih učesnika u javnoj raspravi.

Kako je rečeno na današnjoj konferenciji, projekat u Zrenjaninu je proglašen nacionalnim projektom, čime se državi omogućava direktno pregovaranje i zaobilaženje svih tenderskih procedura:

"Ono što je srž svega onoga o čemu pričamo jeste da je Republika Srbija ovaj projekat označila kao projekat od nacionalnog značaja, a pri tome javnost, znači ta ista nacija, nema pravo da vidi šta u tom dokumentu stoji, šta smo se to mi obavezali, šta ćemo mi od toga da prihodujemo, da li je to možda bescarinska zona", rekao je Kokot.

Aktivista Građanskog preokreta je rekao da je u Zrenjaninu predviđena proizvodnja od 14 miliona pneumatika godišnje, to jest 40 hiljada komada dnevno i teško je, prema njegovim rečima, i zamisliti silu kamiona i šlepera koji će svakodnevno da odvoze gotove gume i dovoze sirovine.

A Glas Amerike se obratio nadležnom Ministarstvu zaštite životne sredine pitanjem o izradi Studije uticaja na životnu sredinu za fabriku Linglong, ali nismo dobili odgovore na postavljena pitanja.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je krajem marta 2019. godine položio kamen temeljac za izgradnju kineske fabrike guma u Zrenjaninu Linglong, koja će, kako je tada rečeno, praviti gume i za nemački Folksvagen. Vrednost investicije je milijardu dolara, a Vučić je tada izjavio da se podizanjem ove fabrike ispisuje budućnost Zrenjanina, Banata i Srbije. Šandong Linglong tajer ima pet pogona u Kini, jedan na Tajlandu, a fabrika u Zrenjaninu je prva koju gradi u Evropi.