Istraživanje Demostata: Vlast i opozicija izjednačeni u Beogradu

Za vladajuću grupaciju Srpske napredne stranke predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića na sledećim izborima u Beogradu bi glasalo 31 odsto građana, neodlučnih i apstinenata je 17 odsto, 21 odsto smatra da ne postoji partija koja može da reši probleme prestonice, dok bi 31 odsto Beograđana glasalo "za neku opozicionu partiju", izjavio je u utorak vodeći istraživač Demostata Srećko Mihailović.

On je na predstavljanju rezultata istraživanja Demostata o izbornom raspoloženju Beograđana, kako prenosi FoNet, rekao da među ispitanicima koji bi glasali za opoziciju sa 14 posto "izrazito dominira" grupacija u kojoj su Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Demokratska stranke Zorana Luotvca, Narodna stranka Vuka Jeremića i Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića.

Na pitanje za koga bi glasali na parlamentarnim izborima ispitanici iz Beograda, 30 odsto anketiranih se izjansilo za vladajuće SNS i SPS, 33 odsto je neodlučnih, a 37 odsto bi glasalo za opoziciju.

Uz napomenu da je trećina anketiranih bila neodlučna, Mihailović je rekao da je među dve trećine onih koji su opredeljeni 45 odsto za SNS i SPS, a 55 odsto za opozicione stranke.

Da Srbiju ka napretku možda da vode Aleksandar Vučić i SNS smatra 12 odsto ispitanika, a 38 odsto njih smatra da je to delimično tačno, dok 21 odsto misli da to može biti udružena opozicija, a 39 posto smatra da je to delimičnmo tačno.

Mihailović je rekao da 52 odsto ispitanika smatra da je nevažno u koliko kolona će opozicija izaći na izbore, već da je važan dogovor opozicije i naglasio da su Beograđani za to da se opozicija udruži. On je ukazao i da 37 odsto svih ispitanika smatra da je opozicija nesposobna da organizuje kontrolu izbora, dok po 30 odsto njih smatra da je opozicija sposobna, odnosno delimično sposobna za to.

Mihailović je naglasio da sami opozicioni lideri šire defetitzam jer tvrde da nemaju šanse na izborima, pri čemu pod šansom misle isključivo na izbornu pobedu.

On je naveo da se od 1.200 ispitanika u istraživanju samo troje njih izjasnilo za bojkot i zaključio da "u glavama Beograđana bojkot ne postoji kao opcija".

Programski direktor Demostata Zoran Panović istakao je da pobeda opozicije u Beogradu podrazumeva hipotetičku situaciju da se opozicija ujedini, ali je rekao da je to u praksi "komplikovano".

Naveo je da birači možda očekuju savez SSP i Narodne stranke, ocenivši da u praksi "još ne postoji".

Realizacija matematičke ideje o organizovanju opozicionog fronta koji će u sebi s jedne strane integrisati Ne davimo Beograd, a sa druge Dveri vrlo je komplikovana, naglasio je Panović.

On je zaključio da se birači opozicije nekada mnogo manje razlikuju u svojim stavovima nego lideri opozicije.

Telefonsko istraživanje Demostata organizovano je samo na teritoriji Grada Beograda, a u anketi je učestvovalo 1.200 ispitanika, preneo je FoNet.