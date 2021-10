Žarko Korać: U Srbiji su na vlasti oni protiv kojih smo bili Petog oktobra

Pre tačno 21 godinu građani Srbije srušili su sistem vlasti Slobodana Miloševića. O Petom oktobru govori na mnogo različitih načina i iz mnogo uglova, a jedan od lidera tadašnje opozicije Žarko Korać u razgovoru za Glas Amerike govori o tome šta mu je bilo najupečatljivije i šta najbolje pamti od svega što se tog dana dogodilo.

"Petog oktobra ta ogromna masa ljudi - nekako sam se osećao srećno tada, jer sam video jednu ogromnu Srbiju koja je na kraju rekla dosta ratu makar u tom trenutku, dosta uništavanja Srbije, dosta ponižavanju Srbije. To je bio grč jednog narod da nastavi da živi", kaže Korać.

Na pitanje gde se Srbija nalazi dve decenije nakon petooktobarskih promena, Korać ocenjuje da je situacija danas lošija, da u Srbiji više ne postoji politički pluralizam, da ne postoje garantovani rezultati izbora niti slobodna medijska scena.

"Srbija je dovela na vlast praktično sve ljude protiv kojih smo mi tada bili. To se može činjenično potvrditi - od ministarke kulture, od predsednika države, od ministra trenutno policije, pre toga ministra odbrane, koji je upravoi izjavio da je taj dan jedan od najodvratnijih dana u istoriji Srbije, da je to prevara. On u stvari to najbolje izražava - eto to je stav ove vlasti. I meni je žao što je Srbija na nerki način napravila još više koraka unazad. Ovo je sada potpuno jednopartijska država u punom smislu te reči", smatra on.

Jedna od obaveznih tema koja prati događaje Petog oktobra je pitanje 6. oktobra, to jest da li su oni koji su poraženi tog dana osim političke, trebalo da snose i druge vrste odgovornosti za onu deceniju tokom koje su vodili Srbiju.

"Šesti oktobar je nažalost bio nemoguć jer je Milošević imao veliku podršku građana. Petog oktobra su svi to zaboravili da je Miloševič čak i na tim izborima dobio milion i sedamsto hiljada glasova. Znači, Miloševič je bio popularan jedno vreme ranih devedesetih. Posle su već izbori bili ozbiljno kompromitovani i on na kraju isto nije hteo da prizna izborni poraz. Šesti oktobar je trebalo da bude nešto drugo - više konsenzus o tome kako Srbije treba da ide. Mi smo imali jako malo mogućnosti da menjamo Srbiju, ali smo uradili koliko smo mogli. I to se onda sve više usporavalo da bi stiglo do ove tačke da smo se v ratili na početne pozicije", kaže jedan od bivših potpredsednika Vlade Srbije u vreme ubijenog premijera Zorana Đinđića.

Bez obzira kako ko danas ocenjivao Peti oktobar, to je svakako važan dan u novijoj političkoj istoriji Srbije. Ko je pobedio, a ko izgubio tog dana, i gde su tu građani Srbije - to su teme o kojima će se još dugo voditi rasprave.