Specijalno tužilaštvo saslušalo saradnicu Olivera Ivanovića

Potpredsednica Građanske inicijative Srbija, demokratija pravda -Oliver Ivanović, Ksenija Božović, saslušana je u sredu u Specijalnom tužilaštvu Kosova u svojstvu svedoka, zbog izjave koju je dala medijima “da su u ubistvo Olivera Ivanovića umešani Albanci, Srbi i međunarodni predstavnici”.

Jedna od najbližih saradnica ubijenog Olivera Ivanovića, Ksenija Božović, izjavila je pre nekoliko dana za jedan albanski medij da „kako dani protiču postoji sumnja da su u ovo ubistvo umešani Albanci, Srbi i međunarodni predstavnici“.

To je bio razlog da joj specijalni tužilac Sulj Hodža, koji radi na slučaju ubistva Olivera Ivanovića, pošalje poziv za saslušanje, koje je obavljeno u sredu u Prištini.

„On je hteo da to malo rastumačimo i da kaže da je on išao u pravcu mišljenja da ja verovatno nešto znam. Međutim ja sam njemu dala objašnjenje da sam ja političar i da ja imam pravo da pričam i imam pravo da sumnjam. Ja ništa nisam konstatovala. I on ima pravo da sumnja, ali od njega očekujemo da se ubica pronađe i izvede pred lice pravde“, kazala je Ksenija Božović novinarima nakon saslušanja.

Božovićeva kaže da ostaje pri stavu da je istraga od samog početka urađena, kako je rekla, traljavo i da postoji dosta problema, ali da ima potpuno poverenje u glavnog tužioca koji se bavi ovim slučajem.

„On je čovek profesionalac, on radi svoj deo posla, ali mnogo ima prepreka u svemu tome. Ima mešanja i politike, nesumnjivo je u svemu tome. Ne bi to trebalo da bude, ali očigledno ima jer ako sam ja danas pozvana zbog jedne političke izjave da je protumačim onda se to potvrđuje".

Ksenija Božović do sada je saslušana tri puta u vezi ubistva Olivera Ivanovića. Prvi put u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovica, a naredna dva puta u Specijalnom tužilaštvu u Kosova.