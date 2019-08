Saradnica Olivera Ivanovića saslušana u svojstvu osumnjičene

Dugogodišnja saradnica ubijenog Olivera Ivanovića Silvana Arsović saslušana je u sredu u Specijalnom tužilaštvu Kosova, kao osumnjičena da je pomagala prilikom izvršenja ubistva Ivanovića. Arsović se tereti da je uključila video nadzor minut nakon ubistva Ivanovića, što ona negira.

Ovo je peti put da Silvana Arsović, sekretarica i dugogodišnja saradnica Olivera Ivanovića, daje iskaz pred Specijalnim tužilaštvom Kosova u vezi ubistva Olivera Ivanovića.

Nakon tri sata saslušanja ona nije, zbog kako je kazala ove za nju stresne situacije, mogla da se obrati novinarima.

Njena advokatica Jovana Filipović kaže da se Arsovićeva tereti da je uključila video nadzor u sedištu Građanske inicijative “Srbija, demokratija, pravda – Oliver Ivanović”, koji pokriva mesto ubistva, minut nakon što je Ivanović ubijen 16. januara prošle godine, koji navodno nije radio od 4. januara iste godine.

,"Tereti se da je pomagala prilikom izvršenja teškog ubistva za Olivera Ivanovića. Za sada nama nisu prezentirani nikakvi dokazi ponovo je dala istu izjavu kao što je dala već nekoliko puta ranije. Nemamo nikakve dokaze i jedino na šta se oni pozivaju jeste neka ekspertiza koja nama nije još uvek dostavljena u cilju neometanja istrage. Znači konkretno šta njoj stavljaju na teret jeste da je uključila kamere u 8 časova i 16 minuta minut nakon ubistva Olivera Ivanovića'', rekla je novinarima Jovana Filipović.

Tužilaštvo, prema rečima advokatice Jovane Filipović, ne sumnja na Arsovićevu da je kamere isključila i dodaje da je njena klijentkinja odbacila i optužbe da ima bilo kakve veze sa uključenjem video nadzora.

"Opisala je kako se dešavalo sve toga dana, od kako je došla na posao do trenutka kada je saznala da je pucano na Olivera Ivanovića, da je pozvala hitnu pomoć, nakon toga da je pozvala Kseniju Božović, da su otišle do bolnice. Najpre je mislila da je u pitanju srčani udar, nije uopšte znala da je u pitanju ubistvo, tek je kasnije saznala to. To je ponovila sada, ponovila je i prilikom ranijih saslušanja. To je to. Ništa novo nismo mogli niti da kažemo sada, niti smo od strane tužioca čuli neka nova pitanja'', kazala je Filipovićeva.

Zamenica predsednika Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Ksenija Božović smatra da je saslušanje Silvane Arsović, jedne od kako je kazala najlojalnijih saradnika Olivera Ivanovića, „najobičnija farsa kojom se skreće pažnja sa ključnih pitanja“.

„Nemamo nikakav dokaz šta je sa ubicom koji i dalje šeta, ko je nalogodavac? A bitan je jedan jedan iskreni saradnik i prijatelj, da bude pet puta saslušan pred kosovskim organima i dva puta pred srpskim organima. Silvana će još uvek morati da trpi ovakve pritiske i da dolazi u Prištinu na saslušanje nažalost, ali budite sigurni da će se uvek odazvati, jer je nevina“, rekla je Ksenija Božović.

Prištinski mediji objavili su pre dva dana da kosovsko tužilaštvo vodi istragu protiv pet osoba osumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića, od kojih su pre Arsovićeve dve osobe već saslušane pred Specijalnim tužilaštvom Kosova.

U vezi sa ovim slučajem, kako navodi Gazeta Ekspres, izdat je medjunarodni nalog za hapšenje jednog od osumnjičenih Milana Radojičića, koji je u bekstvu i za koga se navodi da se krije u Srbiji.

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred prostorija svoje Građanske inicijative Srbija demokratija pravda u Severnoj Mitrovici