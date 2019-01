Godinu dana od ubistva Olivera Ivanovića "nijedan dokaz o ubicama"

U Severnoj Mitrovici je obeležena godišnjica ubistva predsednika Građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda - Olivera Ivanovića. Na mestu gde je ubijen s leđa sa šest metaka okupili su se njegovi prijatelji, stranačke kolege i brojni političari i građani.

Godišnji pomen jednom od najpoznatijih srpskih političara na Kosovu Oliveru Ivanoviću služio je paroh mitrovački Milija Arsović.

Obeležavanju godišnjice u Severnoj Mitrovici na mestu gde je Ivanović ubijen prisustvovao je i ministar trgovine u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić, ali i brojni srpski političari i građani.

Pomenu u Mitrovici nisu prisustvovali predstavnici Srpske liste, kao ni predstavnici lokalne samouprave.

Ksenija Božović izrazila je razočaranje što na pomen nisu došli i predstavnici ambasada u Prištini iako su, kako je rekla, mnogi od njih potvrdili dolazak. Od stranih diplomata došao je samo ambasador Švajcarske na Kosovu Filip Ge.

,,Mi smo želeli da oni budu danas sa nama ovde samo iz jednog jedinog razloga, a to je da pošaljemo jednu jasnu poruku sa ovog mesta - da kosovske institucije koje su nadležne da pronađu ubicu Olivera Ivanovića danas pale na ispitu od prvog dana. Od prvog dana kada su radili onako neprofesionalni uviđaj. Upravo, evo i godinu dana nakon toga ništa nemamo, nijedan dokaz oko ubice, a kamoli da se ubica pronađe i precesuira’’, rekla je Božovićeva.

Božovićeva je poručila da ubistvo Olivera Ivanovića mora da bude rasvetljeno, da bi, kako je kazala, Srbi nastavili žive na Kosovu i da se osećaju bezbedno.

,,Taj muk i tišina koja je zavladala posle ubistva Olivera Ivanovića vidite i danas je prisutna na ovim prostorima. Nema više glasa razuma, nema više nekog ko će da nas ohrabri, nekako smo svi postali nemi’’, kazala je Ksenija Božović iz GI “SDP-Oliver Ivanović.

Novinar i pesnik Živojin Rakočević smatra da su posledice Ivanovićevog ubistva i nerešavanje ovog slučaja veoma velike i ističe da je protekla godina bila godina Olivera Ivanovića.

,,Zato što je njegova smrt i njegov život povezan sa nepravdom koja se čini Srbima na Kosovu i Metohiji. Smrt Olivera Ivanovića nije razotkrivena zato što je to neka vrsta zajedničkog poduhvata Albanaca, međunarodne zajednice i srpskih kriminalaca’’, smatra Rakočević.

Bivši advokat Olivera Ivanovića Nebojša Vlajić smatra da je javnost s pravom uverena da se istraga ubistva Olivera Ivanovića ne sprovodi na ozbiljan način.

,,Osim nekoliko glasina i poluproverenih informacija i političkih saopštenja mi iz ove istrage do sada nismo saznali ništa. Mislim da je to ono najviše što zabrinjava i ono najviše što javnost boli. Dakle, mislim da bi konačno trebalo izaći sa nekim validnim činjenicama, dokazima sa bilo koje strane, pa i ako nemaju ništa dužni su i to da kažu’’, rekao je novinarima Nebojša Vlajić.

"Kada tolerišete nasilje, na kraju dođe do ubistva"

Istragu o ubistvu Olivera Ivanovića odvojeno vode tužilaštva u Beogradu i u Prištini.

Oliver Ivanović godinama je upozoravao da je bezbednost glavni problem na severu Kosova, a i sam je bio žrtva nekoliko napada - podmetnuta mu je bomba ispod automobila, zapaljene stranačke prostorije, provaljeno u stan gde je napadnuta njegova supruga, a nekoliko meseci pre ubistva zapaljen mu je i automobil. Nijedan od ovih slučajeva nije rešen.

„Kada tolerišete malo nasilje, onda to malo nasilje preraste u malo veće, onda malo veće nasilje preraste u paljevinu ili plastičnu bombu, pa eksploziv, što su stvari sa kojima se ne igra normalan čovek“, rekao je Oliver Ivanović za emsiiju "Slobodno srpski" 26. januara 2016. i potvrdio konstataciju novinara da "na kraju dođe do ubistva".

Dan nakon ovog intervjua u emisiji Slobodno srpski Oliver Ivanović je uhapšen od strane EULEKS-a pod optužbom za ratni zločin.

Dve godine kasnije osuđen je na 9 godina zatvora, a zatim je Apelacioni sud poništio tu presudu i doneo odluku o ponavljanju sudskog procesa.

Ivanoviću je pravo da se brani sa slobode omogućeno aprila 2017. godine.

Nekoliko meseci kasnije kandidovao se za gradonačelnika Severne Mitrovice.

Tokom kampanje je više puta upozoravao na razne pritiske i pretnje koje su upućivane i članovima njegove građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda ispred čijih prostorija je i ubijen 16. januara. 2018. godine.