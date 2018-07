"Susret u Briselu priprema javnosti za konačno rešenje pitanja Kosova"

Današnja runda dijaloga predsednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića u Briselu je samo nastavak pripreme javnosti za konačan sporazum po pitanju Kosova i odnosa Beograda i Prištine, smatraju analitičari Nenad Maksimović i Fadilj Ljepaja. Oni imaju različita gledišta na to što je Tači u Brisel otputovao sa najvišim predstavnicima Vlade i Skupštine Kosova.

Nenad Maksimović direktor Centra za mir i toleranciju smatra da je bar zvanično rezultat današnje runde dijaloga u Briselu između predstavnika Prištine i Beograda „nula-nula“, odnosno da suštinski nije došlo ni do kakvog pomaka.

„Ovakve izjave apsolutno ne znače ništa, jer upravo pokazuju da nije postignut nikakav napredak i da se stalno ponavljaju neke otrcane fraze o napretku, dijalogu, potrebi za dijalogom i opšte poznatim i opšte priznatim temama kao što su očuvanje mira, stabilnosti, unapređenje odnosa i tako dalje, ali suštinski nije došlo ni do kakvog pomaka“, kaže Maksimović.

Sličnog je mišljenja i analitičar Fadilj Ljepaja koji za Glas Amerike ističe da je zaniljivo da su i Vučić i Tači današnji razgovor ocenili kao veoma težak.

„Obe strane pokušavaju da kažu da će za svoju stranu biti bolno. Ja mislim da oni pripremaju stanovništvo za taj dogovor”, kaže Ljepaja.

Predsednik Tači je u Brisel otputovao sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem, predsednikom parlamenta Kadrijem Veseljijem i zamenicima premijera Dardanom Gašijem, Fatmirom Ljimajem i Bedžetom Pacolijem. Maksimović smatra da kosovska strana time pokazuje jedinstvo i ozbiljnost kada je ovaj dijalog u pitanju, za razliku od, kako je kazao, beogradske strane, gde je sva politička vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka i da su svi ostali politički akteri samo statisti na toj sceni.

„U ovom slučaju predsednik Srbije se nije ni potrudio da pozove legalne predstavnike izvršne vlasti, ali najgore u svemu tome je što zapravo o najbitnijem državnom pitanju u Srbiji se nikada nije raspravljalo u parlamentu i nikada nije dostavljen izveštaj Skupštini Srbije kao i narodu Srbije o tome o čemu se do sada pregovaralo i šta je dogovoreno do sad. To je mnogo veći problem od izostanka ostalih, nebitnih aktera na ovakvim sastancima. I na kraju krajeva pokazuje da se Kosovo postavlja kao mnogo ozbiljniji akter u ovom političkom procesu“, smatra Maksimović.

S druge strane Fadilj Ljepaja smatra je odlazak najviših zvaničnika vlade i parlamenta u Brisel sa predsednikom Kosova samo pokušaj stvaranja jedinstva

“Gospodin Tači nema konsenzus u parlamentu, nema konsenzus na političkoj sceni, šta više čak ni kod građana nema taj konsenzus, pa on tim načinom zapravo pokušava da stvori neku sliku da ima neko jedinstvo oko tog dijaloga”, rekao je Ljepaja.

Prethodna runda razgovora Aleksandra Vučića i Hašima Tačija o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u Briselu je održana 24. juna, a naredna se kako je najavljeno očekuje za nekoliko nedelja.