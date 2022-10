Pelosi u Zagrebu: 'Zahvaljujemo Hrvatskoj na liderstvu'

Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi sastali su se u Zagrebu uoči prvog parlamentarnog samita Krimske platforme, pri čemu je Pelosi zahvalila Hrvatskoj i Plenkoviću na liderstvu oko rata u Ukrajini.

"Vi ste narod koji se bori, ne samo za slobodu i demokratiju u Ukrajini, nego za demokratiju u čitavom svijetu. Vi ste pružili Ukrajini pomoć u vidu prihvata izbjeglica, pružili ste im moralnu podršku i to pod vašim vodstvom gospodine predsedniče Vlade," rekla je Pelosi.

Plenković se zahvalio Pelosi na dolasku i rekao da su dve ključne teme obeležile susret, rat u Ukrajini i odnosi između SAD i Hrvatske.

"Hrvatska i SAD su uverene da smo u ovoj situaciji na pravoj strani i prava i morala i zbog toga ćemo nastaviti ovu saradnju davanja podrške nama prijateljskoj Ukrajini, rekao je Plenković, prenosi Fena.

Hrvatski premijer je rekao i da su izrazili zadovoljstvo uzlaznim trendom u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Prisetili su se činjenice da je Hrvatska ušla u program izuzeća od viza, dodao je.

Plenković je također rekao da Hrvatska ceni podršku SAD-a kada je reč o razumijevanju za pitanje jednakosti Hrvata kao ravnopravnog konstitutivnog naroda u BiH.

"Isto tako cijenimo i podršku SAD-a temeljnim ciljevima vanjske politike Republike Hrvatske koji su pred ostvarenjem, a to su i članstvo u europodručju i članstvo u šengenskom prostoru", rekao je Plenković, dodajući da oba koraka čine Hrvatsku vanjskopolitički snažnijom, otpornijom i pouzdanijom partnericom unutar EU-a i saveznicom unutar NATO-a.

On je dodao i da će nastaviti saradnju "i na području jugoistoka Europe i na području svih sigurnosnih tema koje su vezane za globalne aktivnosti".

Krimska platforma je diplomatska inicijativa na kojoj učestvuje veliki broj šefova država i vlada, uključujući sve članice EU i NATO-a. Pokrenuo ju je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sa ciljem poništavanja ilegalne ruske aneksije Krima 2014. godine.

Međunarodna krimska platforma je format koji je po osnivanju okupio 47 čelnika država i vlada te ministara i predstavnika međunarodnih institucija.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ranije je rekao kako je odbio poziv američke ambasade u Hrvatskoj da se susretne sa Pelosi.

"Ja danas ne mogu, i to je to. Ali gospođa Pelosi nije izvršna vlast, a za dve nedelje neće biti to što je sada", rekao je Milanović a prenela Hrvatska radio-televizija (HRT).



Predsednik Hrvatske je novinarima rekao da "ne zna da li je pozvan i ne zna šta je to" (Krimska platrforma), ali i da vidi "jako puno cinizma i nepoštenja u odnosu prema sirotom ukrajinskom narodu i tom ratu uopšte".



"Tako da ne želim biti još jedan od pozera koji će tome doprinositi", rekao je Milanović, i dodao da je to inicijativa predsednika parlamenata a da on ne učestvuje pošto je predsednik države i da neće ni učestvovati dok Hrvatska "nije napadnuta i nije u ratu".

Kako navode iz hrvatskog Sabora, na molbu ukrajinskog parlamenta, a uslijed ratnog stanja u Ukrajini, "Hrvatski sabor prihvatio je biti sudomaćinom Prvog parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme."

Tim povodom će se u Zagrebu 25. oktobra održati inaugurirana parlamentarna dimenzija Međunarodne krimske platforme. Potvrđen je dolazak 42 izaslanstva iz 32 države.

Samit će otvoriti predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik parlamenta Verhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, a prisutnima će se obratiti i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, te video vezom i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.