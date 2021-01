Pandemija u fokusu drugog dana mandata nove administracije

Predsednik SAD Džo Bajden i potpredsednica Kamala Haris na početku svog mandata staviće fokus na pandemiju koronavirusa, od koje je u Americi umrlo više od 400 hiljada ljudi.

Prema rasporedu, Bajden bi u četvrtak trebalo da govori o planovima administracije u toj oblasti i da potpiše uredbe.

Bajdena i Haris će informisati nova radna grupa za koronavirus, a među temama razgovora će biti i vakcinacija.

Bajden je postavio ambiciozan cilj da u prvih 100 dana njegovog mandata bude dato 100 miliona doza vakcina protiv Kovida 19.

Vakcinacija u SAD počela je sredinom decembra, a prioritet su imali zdravstveni radnici i korisnici staračkih domova. Do srede ujutru, prema podacima Centara za prevenciju i kontrolu bolesti, u do sada je dato 16,5 miliona doza vakcine.

Bajden i njegova supruga Džil, i Haris sa suprugom Dagom Emhofom dan će početi inauguracionom predsedničkom molitvom u Nacionalnoj katedrali u Vašingtonu.

Bajden je u sredu položio zakletvu na mesto 46. predsednika SAD i pozvao Amerikance na jedinstvo. Sa 78 godina postao je i najstariji američki lider. Kamala Haris prva je žena i prva crnkinja u istoriji koja je na tako visokoj poziciji potpredsednice SAD .

U inauguracionom govoru, Bajden je poručio da će biti predsednik svima, a ne samo onima koji su za njega glasali.

"Onima koji nas nisu podržali poručujem da me saslušaju. Da me ocene. Pa ako se i dalje ne budemo slagali, i to je u redu. To je demokratija", rekao je novi predsednik SAD.

Pozvao je i ljude da se međusobno ne sukobljavaju.

"Treba da se gledamo kao komšije, a ne kao neprijatelji. Da tretiramo jedni druge sa uvažavanjem. Možemo da se udružimo, da prestanemo da vičemo i spustimo temperaturu", kaže Bajden.

Obećao je da će se baviti situacijom sa Kovidom 19 od kojeg je u Americi umrlo više od 400 hiljada ljudi i pokrenuti posrnulu ekonomiju novim planom pomoći.

Novi američki predsednik je istakao da će "braniti istinu i pobediti laž". U svom obraćanju nijednom nije pomenuo prethodnika Donalda Trampa, koji nije prisustvovao inauguraciji.

Nova portparolka Bele kuće Džen Psaki održala je svoju prvu konferenciju za novinare i istakla da će nova administracija podržavati slobodu medija i biti transparentna.

Na pitanje kako će Bajden popraviti globalnu reputaciju SAD, Psaki je rekla da će njegov prioritet biti da obnovi stara partnerstva i savezništva širom sveta.