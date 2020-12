"Gurnuto pod tepih": Optužbe o seksualnim prestupima potresaju FBI

Jedan od pomoćnika direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) penzionisao se nakon što je optužen da je u pijanom stanju, na stepeništu, neprimereno dodirivao ženu koja mu je bila podređena. Još jedan visoki zvaničnik FBI napustio je biro nakon što je otkriveno da je seksualno maltretirao osam zaposlenih. I još jedan visoko rangirani agent se penzionisao nakon što je optužen da je ucenom primoravao mladu službenicu na seksualne odnose.



Agencija Asošijeted pres sprovela je istragu tokom koje je otkriveno najmanje šest optužbi za seksualne prestupe protiv visokih zvaničnika FBI, u proteklih pet godina, uključujući i dve nove tvrdnje koje su ove nedelje iznele žene koje navode da su ih seksualno napali agenti sa višim rangom.



Svi optuženi zvaničnici FBI su po svemu sudeći izbegli da budu disciplinovani, navodi AP, dok je nekoliko prebačeno na drugu dužnost ili se penzionisalo, čime je zadržalo punu penziju i beneficije čak i nakon što su tokom istrage potkrepljene tvrdnje da su počinili seksualni prestup.

Osim toga, zvaničnici federalnih organa za sprovođenje zakona imaju pravo da ostanu anonimni čak i nakon okončanja disciplinskog postupka, što im omogućava da se zaposle u privatnom sektoru ili čak ostanu u vladinoj službi.

"Oni to guraju pod tepih", tvrdi bivša analitičarka FBI koja je u novoj federalnoj tužbi optužila nadređenog specijalnog agenta da joj je lizao lice i neprimereno je dodirivao na jednoj žurci 2017. godine. Ona je na kraju napustila biro, a pati i od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSD).



"Veoma je obeshrabrujuće kada FBI, koji sebe smatra vrhunskom organizacijom za sprovođenje zakona, dozvoljava ljudima za koje zna da su kriminalci da se penzionišu ili nastavljaju karijere u oblastima povezanim sa sprovođenjem zakona", navela je žena koja je tražila od Asošijeted presa da je identifikuje po imenu Beki.



Izveštaj AP ne obuhvata sve veći broj visokih zvaničnika FBI koji prethodnih godina nisu prijavili da se zabavljaju sa svojim podređenima - što je alarmiralo istražitelje u Kancelariji generalnog inspektora i pokrenulo pitanja u pogledu politike biroa.



Optužbe o seksualnim prestupima privukle su pažnju Kongresa i aktivista, koji su zatražili da zaposleni u FBI dobiju status uzbunjivača i da se sprovede nezavisna revizija disciplinskih postupaka u birou.



"Potreban im je #MeToo trenutak," kazala je demokratska članica Predstavničkog doma iz Kalifornije Džeki Spir, koja je kritikovala položaj žena u FBI u kojem dominiraju muškarci.

"To je gnusno i naglašava činjenicu da su FBI i mnoge naše institucije i dalje mreže 'dobrih momaka'. To me ne iznenađuje, jer su u kontekstu seksualnih napada i maltretiranja i dalje u srednjem veku", naglasila je Spir.

FBI je u saopštenju naveo da "ima politiku nulte tolerancije prema seksualnom maltretiranju" i da su optužbe protiv nadređenih rezultirale njihovim uklanjanjem s položaja dok se slučajevi istražuju i sude.

Dodao je da ozbiljni slučajevi mogu da rezultiraju podizanjem optužnica i da se tokom internog disciplinskog postupka biroa između ostalog procenjuje "kredibilnost optužbi, ozbiljnost prestupa i rang i položaj umešanih pojedinaca".



Asošijeted pres je tokom razmatranja sudskih zapisnika, izveštaja Kancelarije generalnog inspektora i razgovara za zvaničnicima federalnih agencija za sprovođenje zakona identifikovao najmanje šest optužbi protiv visokih zvaničnika, uključujući protiv jednog pomoćnika direktora i specijalnih agenata zaduženih za cele ogranke FBI. Optužbe su se kretale od neželjenog dodirivanja i nuđenja seksualnih odnosa do prinude.

Ni jedan zvaničnik, po svemu sudeći, nije disciplinovan, ali je jedna optužba za seksualni prestup protiv agenta nižeg ranga rezultirala oduzimanjem bezbednosnih ovlašćenja, navodi AP.

FBI, kojima ima više od 3.500 zaposlenih, poznat je po tome što ne dozvoljava da se javno govori o takvim optužbama. Poslednji put kada je Kancelarija generalnog inspektora sprovela sveobuhvatnu istragu seksualnih prestupa u FBI, otkriveno je 343 "prestupa" od fiskalne 2009. do 2012. godine, uključujući i tri slučaja "snimanja žena bez odeće, bez njihovog pristanka".



Najnovije tvrdnje iznesene su više meseci nakon što se 17. žena pridružila federalnoj tužbi u kojoj se iznose tvrdnje o sistemskom seksualnom maltretiranju u akademiji FBI za obuku, u Kvantiku u Vidžiniji.

U tužbi se tvrdi da su instruktori, muškarci, iznosili "seksualno obojene" komentare o tome da bi žene trebalo da uzimaju "pilule za kontracepciju da bi kontrolisale svoja raspoloženja", zatim da su pozivali žene koje su obučavali u svoje domove i otvoreno ih vređali.

U jednoj od novih tužbi koja je podnetna u sredu, bivša službenica FBI tvrdi da se nadređeni specijalni agent penzionisao bez kazne i otvorio advokatsku kancelariju čak i nakon što ju je "zatvorio, mučio, maltretirao, ucenjivao, pratio i pribegavao manipulacijama" da bi je primorao na "seksualne odnose bez njenog pristanka".

AP je odlučio da ne objavljuje ime i lokaciju optuženog specijalnog agenta da bi zaštitio identitet žene.

"Politika i praksa FBI i Kancelarije generalnog inspektora je da dozvole visokim zvaničnicima optuženim za seksualni napad da se tiho penzionišu uz pune beneficie i bez krivičnog gonjenja", naveo je advokat žene koja je podnela tužbu.

Jedan takav slučaj odnosio se i na Rodžera C. Stentona, koji je pre iznenadnog odlaska u penziju bio pomoćnik direktora Kancelarije za insajderske pretnje, odseka FBI u sedištu u Vašingtonu, koji je zadužen za pronalaženje ljudi koji cure informacije i za zaštitu podataka o nacionalnoj bezbednosti.



Prema izveštaju generalnog inspektora, u koji je AP imao uvid zahvaljujući zahtevu o pristupu javnim informacijama, Stenton je optužen da je u pijanom stanju vozio kući službenicu kojoj je bio nadređen, posle jedne žurke. Žena je istražiteljima kazala da ju je, kada su stigli u njenu zgradu, Stenton neprimereno dodirivao pre nego što je uspela da pobegne.



Nakon što je Stenton otišao, zvao je ženu 15 puta na njen službeni telefon i slao joj poruke, žaleći se da ne može da pronađe svoj automobil. U izveštaju, koji je redigovan, ne navodi se kada se incident dogodio.



Stenton je odbacio optužbe, a istražiteljima je kazao "da nije nameravao da ništa uradi" i da je stavio ruku oko struka službenice zbog "uskog stepeništa". Međutim, priznao je da je "posramljen zbog tog događaja" i da "pomoćnici direktora ne bi trebalo da se nađu u takvoj situaciji".

Stenton se penzionisao krajem 2018. godine nakon što je istragom utvrđeno da je seksualno maltretirao ženu i da je tražio neprimereni odnos. Nije odgovarao na zahteve AP za komentar.

Ranije ove godine, generalni inspektor utvrdio je da je specijalni agent zadužen za ogranak FBI u Olbaniju, u državi Njujork, Džejms N. Hendriks seksualno maltretirao osam podređenih.

Hendriks takođe nije imenovan u izveštaju inspektora, uprkos zaključku istrage. Identifikovan je u septembru u medijima, a njegovu umešanost u slučaj za AP je potvrdio jedan njegov aktuelni i jedan bivši kolega.



Hendriks sada piše blog u kojem se pohvalno izražava o svojoj službi u FBI, ali ne pominje optužbe o nedoličnom ponašanju. Ni on nije odgovorio na zahtev za komentar.



Beki, bivša analitičarka, rekla je za AP da je nekada verovala da su "organizacione vrednosti i misija FBI u skladu sa onim kako je ona podignuta". Međutim, prestala je da veruje u to nakon što je menadžmentu prijavila da ju je Čarls Dik, nadređeni specijalni agent u Akademiji za obuku FBI u to vreme, seksualno napao na jednoj žurci.

Beki je navela da joj je napadač pretio najmanje dva puta pre toga.

“Jednom, kada smo čekali direktora, rekao je da će da mi dodirne zadnjicu i da ja znam da će to da se dogodi. Njegovo nasilničko ponašanje je bilo dobro poznato. Sve mu se dozvoljavalo", kaže Beki.

Dik je oslobođen optužbi u sudu u Virdžiniji, a sudija je u presudi naveo da je "neverovatno" da je Beki samo "trpela, a da nije ništa rekla", navodi se u transkriptu sudskog postupka.

Dik se penzionisao pre nego što je generalni inspektor pokrenuo istragu interne žalbe, navela je Beki u novoj tužbi i dodala da se suočila sa odmazdom zbog toga što je odlučila da progovori.



"Mnogo je lakše patiti u izolaciji nešto progovoriti javno. Međutim, ako to ne prijavim saučesnica sam u kulturološkom i institucionalnom zataškivanju takvog ponašanja", poručila je Beki za AP.