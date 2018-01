Presuda lekaru - novo poglavlje u #MeToo pokretu

Bivši lekar američke gimnastičke reprezentacije Leri Nasar osuđen je na 175 godina zatvora zbog zlostavljanja više od stotinu mladih devojaka i devojčica, među kojima su i neke dobitnice zlatne medalje na Olimpijskim igrama. U američkom javnom diskursu to je jedan od nekoliko slučajeva da su žene – žrtve seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja u SAD javno progovorile o svojim iskustima.

Suze i zagrljaji u sudnici, posle presude koja je osigurala da će sportski lekar Leri Nesar provesti ostatak života u zatvoru. Bio je to emotivni završetak bolnog procesa od kada su #MeToo i “Time’s Up” postali bojni poklič protiv seksualnog zlostavljanja na radnom mestu.

Sve je počelo kada je nekoliko poznatih ličnosti progovorilo o seksualnom zlostavljanju da bi preraslo u lavinu – hiljade žena počele su da dele priče iz svog života na društvenim mrežama uz hešteg “Me Too.” Mnogi istaknuti muškarci ostali su bez posla zbog skandala.

“U osnovi novo je to što se njihov glas čuo, što su dobile potvrdu, što im se verovalo. To je po meni fundamentalna promena koju je doneo pokret “MeToo”, ta reakcija na ono što je izrečeno. Žene su dugo pokušavale da ispričaju šta im se događalo”, ističe Dženifer Frejd, profesorka psihologije na Univerzitetu Oregona.

Bivša gimnastičarka Rejčel Denholander je prva žena koja je javno optužila Nesara. Kaže da ju je zlostavljao kada je imala 15 godina. Nesar je priznao krivicu za seksualnog zlostavljanje gimnastičarki, od kojih su neke imale svega 10 godina.

Sudija Rozmari Akvilina otvorila je svoju sudnicu svim ženama koje su želele da se direktno obrate osramoćenom lekaru.

"Lagao si me, manipulisao si navodeći me da pomislim da, dok si me navodno lečio, da si zatvarao oči zato što tako vredno radiš dok si zapravio dodirivao mene, nedužno dete, da bi se zadovoljavao”, poručila je olimpijska šampionka Eli Rajsman.

"Izneverio je moje poverenje, iskoristio moju mladost i seksualno me zlostavljao na stotine puta”, rekla je svom zlostavljaču Aleksis Mor, bivša gimnastičarka.

“Iako sam žrtva, odbijam da živim život žrtve”, objavila je olimpijka Džordan Viber.

Više od 150 žena prišlo je mikrofonu sa mučnim pričama zloupotreba pod plaštom lekarskog pregleda, od kojih su se neke odigrale pre dve decenije.

"Obično osobe koje počine te stvari ne moraju da se suoče sa svojim optužiteljima. Njihovi optužitelji su ućutkani, plaše se da im se direktno obrate”, objašnjava klinički psiholog Džon Hoper.

Hoper dodaje da iako je pokret #Metoo doveo do lančane reakcije, možda neće moći da zaštiti ljude na nekim nižim niovima u osetljivim situacijama.

"Mnogi se sada osećaju ohrabrenim da ispričaju svoje price. Više ne podrazumevaju da im se neće verovati ili da će biti ućutkani. Metafora grudve koja se pretvara u lavinu je odgovarajuća ali u smislu da je to i dalje u velikoj meri belački fenomen i da je reč o ljudima koji su na neki način poznati”, dodaje Hoper.

Američki Olimpijski komitet pozvao je kompletan bord direktora Gimnastičkog saveza SAD da podnese ostavku.