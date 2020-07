Obećavajući rezultati eksperimentalne vakcine dok se širi zaraza u SAD

Broj Amerikanaca zaraženih koronavirusom sada je veći od 3,4 miliona, a bolesti je podleglo više od 136.000 ljudi. Direktor Centara za kontrolu bolesti upozorio je da bi narednih meseci Amerika mogla da se suoči sa jednom od najtežih situacija u istoriji javnog zdravlja, ali je takođe izneo ocenu da bi bolest mogla da se stavi pod kontrolu u roku od mesec-dva, ako bi svi Amerikanci nosili maske. Ipak, ima i dobrih vesti - američki istrazivači kažu da je eksperimentalna vakcina za koronavirus dala obećavajuće rezultate u ranoj studiji.

Vakcina koju je napravila američka biotehnološka kompanija Moderna u partnerstvu sa Nacionalnim institutima za zdravlje na putu je ka trećoj fazi testiranja, pošto je u prvoj fazi utvrđeno da je svaka od 45 osoba koje su učestvovale u probi razvila antitela na Kovid.

"Naši podaci su pokazali da je, što više doza dajemo, imunološki odgovor sve veći. Mislim da nam je to omogućilo da dobro definišemo šta je optimalna doza i pređemo na kasniju fazu, odnosno fazu 3 testiranja”, kazao je Tal Zaks iz Moderne.

A glavni američki stručnjak za infektivne bolesti, doktor Entoni Fauči, izjavio je da ga ta kompanija i drugi proizvođači vakcina uveravaju da će moći da proizvedu i do milijardu doza.

“Nadam se da će se to dogoditi relativno uskoro, a kada kažem relativno to znači u naredhih godinu do godinu i po dana.”

Taj tračak nade pojavio se posle ozbiljnog upozorenje Centara za kontrolu bolesti da će proći mnogo vremena dok se ne vidi svetlo na kraju tunela.

"Mislim da će jesen i zima 2020. i 2021. verovatno biti jedan od najtežih perioda u istoriji američkog javnog zdravstva”, upozorio je direktor centara Robert Redfild.

U jedinicama intenzivne nege skoro da više nema kreveta širom država na jugu, a prema jednom dokumentu Federalne agencije za vanredne situacije u koji je uvid imala televizija ABC - u 33 država je prijavljen manjak zdravstvenih radnika.

U Kaliforniji, gde je dnevni broj novih slučajeva veći od 7.000, objavljene su nove smernice o tome ko treba da se testira, u nadi da se reši problem gužvi na lokacijama za testiranje.

U celom Los Anđelesu, ne može da se zakaže test ni na jednoj lokaciji, a zdravstveni zvaničnici priznaju da se toliko dugo čeka na rezultate da je praćenje kontakata zaraženih nemoguće.

I dok se bitka u vezi sa povratkom u škole nastavlja, 36 učenika jedne gimnazije u Ilinoisu testirano je pozitivno pošto su vlasti saopštile da su mnogi učestvovali u sportskim kampovima i drugim skupovima.

U Floridi, nastavnici traže od svojih školskih okruga da se suprotstave naređenju guvernera da nastave časove u školama u avgustu.

“Kada sam se prijavila da predajem, nisam se prijavila za posao opasan po život. Služila sam osam godina u vojsci i nikada se nisam uplašila za svoj život, ali se sada plašim. Šta mi to radimo", zapitala se nastavnica Grečen Robinson.

Prema modelu Univerziteta Vašington, revidiranom zbog porasta broja zaraženih i hospitalizacija, od Kovida 19 bi u SAD do 1. novembra moglo da umre nešto više od 224 hiljade ljudi, što je 16 hiljada više od ranije procene.

Međutim, takođe se predviđa da bi broj žrtava mogao da bude smanjen za 40 hiljada ako svi Amerikanci budu nosili maske na javnim mestima.