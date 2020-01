Novinarka optužila Pompea da je vikao na nju posle intervjua

Dok u Senatu traje suđenje predsedniku Donaldu Trampu, pažnju američke javnosti privukle su i optužbe novinarke Nacionalnog javnog radija (NPR) na račun državnog sekretara Majka Pompea posle intervjua tokom kojeg ga je više puta pitala o bivšoj američkoj ambasadorki u Ukrajini Mari Jovanovič.

"Pristao sam da dođem u vaš program da govorim o Iranu. To i nameravam da uradim. Znam kakva je politiku za Ukrajinu tokom tri godine ove administracije. Ponosan sam na posao koji smo uradili. Branio sam sve zvaničnike Stejt departmenta. Napravili smo odličan tim koji ovde radi", rekao je američki državni sekretar tokom intervjua sa novinarkom Nacionalnog javnog radija Meri Luiz Keli.

Na pitanje novinarke gde je branio Mari Jovanovič, Pompeo je odgovorio: "Branio sam svaku osobu u ovom timu. Uradio sam sve što je ispravno za svaku osobu u timu".

"Možete li da me uputite na izjave gde ste branili Mari Jovanovič?", upitala je novinarka.

"To je sve što ću reći za danas. Hvala vam", odgovorio je američki državni sekretar.

Tim rečima završio se intervju novinarke NPR-a sa Pompeom. Novinarka tvrdi da je posle intervjua dovedena u drugu sobu, gde je državni sekretar krenuo u tiradu protv nje, ispunjenu psovkama.

Ukrajina i smena Mari Jovanovič s položaja ambasadorke su u centru pažnje suđenja predsedniku Trampu u Kongresu. Evo šta je Keli posle kazala u svom programu na NPR-u.

"Nekoliko trenutaka kasnije, ista službenica koja je zaustavila intervju, ponovo je došla i pitala me da pođem s njom. Samo ja. Bez rekordera, mada mi nije rekla da ne mogu da objavim šta se događa. Ja i ne bih pristala na to. Odvedena sam u sekretarovu privatnu dnevnu sobu, gde me je čekao i vikao na mene, otprilike isto vreme koliko je trajao sam intervju. Rekao je da nije bio srećan što sam ga ispitivala o Ukrajini. Pitao me je: Da li mislite da je Amerikance briga za Ukrajinu? Koristio je psovku u toj rečenici i u mnogim drugim. Pitao me je da li mogu da pronađem Ukrajinu na mapi. Rekla sam da mogu. Pozvao je svoje saradnike da mu donesu mapu sveta, bez označenih zemalja. Pokazala sam na Ukrajinu. Ostavio je mapu i rekao mi da će ljudi čuti o ovome. Zatim se okrenuo i rekao da ima posla. Ja sam mu se ponovo zahvalila za izdvojeno vreme i otišla".

Keli kaže da je, suprotno Pompeovom saopštenju, unapred obavestila njegove saradnike da planira da mu postavi pitanja i o Ukrajini i Iranu.

Državni sekretar optužio je u subotu novinarku NPR-a da ga je lagala i da je "prekršila osnovna pravila novinarstva i pristojnosti".

Pompeo je u saopštenju naveo da ga je Keli lagala dva puta - kada je ugovarala intervju, a zatim kada je pristala da se razgovor posle intervju na objavljuje.

"To je još jedan primer koliko su mediji postali uneravnoteženi u pokušaju da naškode predsedniku Trampu i ovoj administraciji. Nije ni čudo što Amerikanci ne veruju mnogima u medijima koji stalno pokazuju koja im je agenda i da im nedostaje integritet", saopštio je Pompeo.

NPR je na Pompeove optužbe odgovorio da je "Meri Luiz Keli uvek postupala sa najvećim integritetom" i da stoji iza njenog izveštaja.

Pompeo je u novembru odbio da brani Jovanovič nakon što ju je Tramp napao na Tviteru.

Tramp je smenio Jovanovič s položaja ambasadorke u Ukrajini nakon kampanje koju su protiv nje vodili Trampov lični advokat Rudi Đulijani i drugi.

NPR je intervjisao Pompea istog dana kada je objavljen audio snimak iz aprila 2018. godine na kojem američki predsednik navodno govori manjoj grupi saradnika da sklone ambasadorku Jovanovič s položaja - godinu pre nego što je ona povučena iz Kijeva.

U grupi je bio i Lev Parnas, bivši Đulijanijev saradnik, optužen za kršenje zakona o finansiranju kampanje. Tramp je više puta demantovao navode da poznaje Parnasa, koji se kasnije okrenuo protiv Đulijanija.

Na snimku, Parnas, Amerikanac ukrajinskog porekla, navodno kaže da ambasadorka govori ljudima da će predsednik na kraju dovesti do toga da bude opozovan.

Glas, koji zvuči kao Tramp, na to odgovara da "je se otarase" i da je "maknu".

Komentarišući snimak, potpredsednik Majk Pens rekao je da ga nije čuo, ali da to jednostavno pokazuje kako predsednik koristi svoja ovlašćenja da postavlja ili smenjuje diplomate.