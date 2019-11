NIN izašao bez fotografije na naslovnoj nakon napada u javnosti

NIN se u četvrak se pojavio na kioscima bez naslovne fotografije, nakon što se u javnosti oglasio izdavač tog nedeljnika ocenjujući da je fotografija koja je bila najavljena dan ranije neprimerena u zemlji u kojoj je ubijen premijer.

"Iako je naslovna strana promenjena, sadržaj članka 'Afera oružje: Ko ruši Krušik' ostaje, naravno, nepromenjen", saopštio je izdavač Ringier Axel Springer Srbija najavljući da će izdanje NIN-a sa novom fotografijom na naslovnoj strani biti objavljeno što je pre moguće.

Novi broj NIN-a je na društvenim mrežama u sredu najavljen s naslovnicom na kojoj se vidi tadašnji premijer Aleksandar Vučić kako u pratnji tadašnjeg predsednika Republike Srpske Milorada Dodika obilazi štandove na sajmu naoružanja.

Fotografija je napravljena iz takvog ugla da deluje, po nekim tumačenjima, da je cev izložene snajperske puške usmerena pravo u Vučića.

Nakon najave novog broja na društvenim mrežama i vodećeg novog teksta aferi šverca oružja iz Krušika, u tabloidima i po društvenim mrežama započela je serija napada na NIN uz tumačenja da nedeljnik takvom fotografijom priziva atentat na aktuelnog predsednika Srbije.

Ćulibrk: Samo najmračniji umovi to vide

Na Fejsbuk stranici NIN-a oglasio se i glavni urednik tog nedeljnika Milan Ćulibrk, koji je ocenio da su samo "najmračnijim umovima mogle su pasti na pamet gadosti koje se pripisuju redakciji NIN-a".

"Neverovatno je da nikome nije smetala ta Tanjugova fotografija, prvi put objavljena u drugim medijima 27. juna 2017. godine, kada je predsednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić sa tadašnjim predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom svečano otvorio Osmi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme 'Partner 2017' u Beogradu. A sada svima smeta i NIN optužuju da smo mi stavili predsednika 'na nišan'. Niti nam je to bila namera, niti nam je to bio cilj i svi koji znaju kako radimo znaju da to nije tačno. To što je priča o naslovnoj strani otišla na tu, pogrešnu stranu stranu više govori o onima koji nas optužuju za tako nešto nego o nama", napisao je Ćulibrk.

On je najavio da NIN neće prestati da piše o aferi Krušik i prodaji oružja povlašćenim privatnim firmama "i o tome kakvu je ulogu u tim poslovima imao Branko Stefanović, otac ministra policije Srbije, kao predstavnik firme GIM".

"Nikome u NIN-u nije ni na kraj pameti palo ono za šta nas sada optužuju, dovodeći fotografiju sa naslovne strane u kontekst sa ozbiljnim pretnjama predsedniku Srbije", stoji u Ćulibrkovom saopštenju.

Tanjug: To nije naša fotografija, već kropovana naša fotografija

To što je NIN objavio na naslovnoj strani nije fotografija Tanjuga i takva nikada nije objavljena ni u Tanjugovom sevisu, niti u bilo kojem drugom mediju, saopštila je državna agencija Tanjug nakon reagovanja Milana Ćulibrka.

Ono što je NIN objavio je jedan kadar sa originalne, Tanjugove fotografije, koju je NIN isekao, fokusirajući se na deo kadra u kojem je puška "uperena" u predsednika Vučića. Sa fotografije koju je snimio Tanjug, prilikom posete predsednika Vučića, u društvu Milorada Dodika i njihovih domaćina, 8. Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u Beogradu, 27. juna 2017. godine, NIN je isekao dve trećine sadržaja koji ilustruju ambijent u kojem je snimljena, kao i ostale ljude i drugo oružje, objavio je Tanjug.

Reč je, dakle, o uklanjanju dve trećine sadržaja, odnosno falsifikatu originalne Tanjugove fotografije, kojim je, nema sumnje, promenjen sadržaj fotografije, a time i njena poruka, saopštila je agencija.

Kako izgleda originalna Tanjugova fotografija, na kojoj se umesto jedne vide dve izložene puške, možete videti u arhivi vesti na portalu Ringierovog Blica, ovde.