Ko štiti uzbunjivače – zakoni i država ili javnost?

BEOGRAD - Zakon o uzbunjivačima trebalo bi da štiti uzbinjivače i da predviđa obavezu države da ispita njihove navode, što nije slučaj. Sa druge strane, uzbunjivači bi morali da nastupaju u dobroj veri i da ne zloupotrebljavaju mogućnosti uzbunjivanja, rečeno je između ostalog na tribini posvećenoj uzbunjivačima u organizaciji Građanskog demokratskog foruma.

Miodrag Milosavljević, programski direktor Fonda za otvoreno društvo, smatra da Srbija ima moderan zakon koji uređuje ovu važnu oblast za borbu protiv korupcije, dok Aleksandar Olenik iz GDF-a to osporava smatrajući da je zakon restriktivan po pitanju uzbunjivanja javnosti.

Milosavljević smatra da je po zakonu jasno kaže ko jeste uzbunjivač i da bilo kakve izjave arbitrarne ko jeste ili nije uzbunjivač prosto padaju u vodu. Predviđena je dosta jaka sudska zaštita uzbunjivača, najbolje je da onaj ko se smatra uzbunjivačem, a ugrožena su mu prava, potraži zaštitu pred sudom. Na tome ćemo da testiramo i sam institut uzbunjivača, rekao je Milosavljević.

Uzbunjivač bi trebalo da uzbunjuje javnost u dobroj veri i sa najboljom namerom, rekao je on i nastavio da je naš zakon izbacio tu dobru veru, dok je u prvoj verziji zakona to postojalo. Sada, zato, možete da prijavite kad god sumnjate, rekao je on.

Međutim, on nastavlja da treba smanjiti rizike za onoga koji prijavljuje korupciju, posebno u društvima koja su korumpirana poput našeg. Treba smanjiti rizike za ljude koji su ukazali na korupciju i koji su spremni da je prijave, oni mogu da snose sankcije, nisu značajne i mislim da smo našli pravu meru propisa, rekao je Milosavljević.

Predsednik Građanskog demokratskog foruma i advokat Aleksandar Olenik rekao je da je Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz valjevskog Krušika, pravi primer uzbunjivača.

Vlast je u tom slučaju pokazala kako zloupotrebljava pravosuđe tako što kriminalizuje uzbunjivača, podiže optužnicu, drži ga u pritvoru, a pritvor ne ukida ni pod pritiskom javnosti, već ga samo ublažava kućnim pritvorom, rekao je Olenik.

Obaveza svake vlasti je da štiti uzbunjivača od odmazde i ispita sve navode koje je on dao. Obradovića treba štititi, ne treba ga napadati i treba ispitati sve njegove navode o Krušiku, ko je trgovao oružjem i gde je novac, dodao je Olenik.

Šta je uzbunjivanje a šta uzbunjivač

Olenik je, govoreći o samom zakonu, rakao da on dvojeno definiše šta je uzbunjivanje, a šta uzbunjivač. On je ukazao, da ako javnost ne stane iza uzbunjivača same države i zakoni ne mogu toliko da ih zaštite. Tim ljudima koji sada, pod ovakvim uslovima, obaveštavaju javnost i govore o korupciji javnost je jedina zaštita, ukazao je Olenik.

Milosavljević tvrdi da je, ne samo kod nas, vrlo malo ljudi je spremno da prijavi korupciju, kršenje ljudskih prava i sve ono što predstavlja nepravdu. "Tek četiri odsto ljudi kod nas je spremno da to prijavi, a najčešće se prijavljuje korupcija, o čemu govori i poslednji slučaj sa 'Krušikom'".

Rade Veljnovski iz GDF-a podsetio je na primer Petra Ilića iz Zrenjanina, radnika opštinske uprave koji je 2012. godine izneo podatak da u budžetu ove opštine nedostaje dva miliona dinara! Umesto da bude pohvaljen ili unapređen, premešten na niže radno mesto a na njegovo mesto postavljen je čovek zbog koga je Ilić pokrenuo uzbunjivanje.