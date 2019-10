I dok je uzbunjivač iz valjevskog Krušika Aleksandar Obradović nakon zatvora sedi u kućnom pritvoru, koji može da traje i do pet godina, država nije pokrenula čak ni istragu o navodima koje je on izneo, a sa državnog vrha stigla je ocena ko je u tom slučaju kriv, a ko nevin.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući na TV Pink slučaj uzbunjivača iz Krušika satavio u kontest "brutalne kampanje protiv ljudi na vlasti", ocenivši da uzbunjivač može da bude samo onaj koji nešto prijavi državnom organu ili tužilaštvu, što Obradović nije učinio.

Policija i tužilaštvo očigledno rade po nalozima političkih vlasti, a poruka javnosti i eventualnim budućim uzbunjivačima je jasna - ćuti i gledaj svoja posla, inače ćeš završiti bez posla, a možda i u zatvoru, ocena je sagovornika Glasa Amerike.

Vida Petrović Škero, nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije a danas predsednica Centra za pravosudna istraživanja, kaže da nigde nije napisan redosled kome uzbunjivač može da dostavi podatke po redu. On može i treba da upozori i direktora, i da obavesti tužioce, ali naravno može i javnosti da dostavi podatke ako shvati da nema drugog načina da bi se pokrenuo mehanizam njegove zaštite.

"Ja ne bih mogla da kažem da negde to nije u redu da se javnosti, a mediji su javnost, dostave takvi podaci", rekla je Petrović Škero za Glas Amerike.

Advokat Vladimir Gajić, gostujući u emisiji Utisak nedelje na TV Nova s, izjavio je da za uhapšenog Ogradovića ne postoji osnovana sumnja da je počinio krivično delo, već da je zarobljenik režima, ocenivši da ministar Nebojša Stefanović uhapsi svakog ko ga dovede u vezu za nekim krivičnim delom ili nezakonitim ponašanjem

Sa Gajićevom ocenom da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić meša u postupak i ponaša kao "poglavica", slaže se i Vuk Z. Cvijić, novinar nedeljnika NIN koji je pored BIRN-a među prvima javnosti razoktrio slučaj uzbunjivača iz Krušika i koji je pre nekoliko dana dobio nagradu za novinarsku hrabrost "Dušan Bogavac".

"Opet imamo da se predsednik države umešao u slučaj kao tužilac, kao sudija, preuzimajući sve nadležnosti na sebe, govoreći ko je kriv, da li ima nekog slučaja ili ga nema. Naravno, ne ulazeći ni u kakvu raspravu o detaljima ili konkretnim dokumentima, demantovao je neke stvari koje nikada nije ni tvrdio", rekao je Cvijić za Glas Amerike.

On ističe da Vučićeva ocena oslikava sav njegov cinizam, jer očigledno je da tužilaštvo i policija jesu pod kontrolom politike, "jer oni su uhapsili uzbunjivača, vode postupak protiv njega, a čak ni formalno nisu pokrenuli postupak, čak ni da zamažu građanima oči nekakvom istragom povodom onoga što je on izneo", kaže Cvijić.

Vida Petrović Škero primećuje da se često iznose kritike na rad tužilaštva i sudova, a da oni sada u ovom slučaju "imaju uputstvo i imaju već izrečen sud od onog ko je najbitniji u državi kako i šta treba uraditi, šta je delo, šta nije delo i ko je kriv, a ko nije kriv".

Ona slaže se sa ocenom advokata Gajića da "postoji mogućnost da bi se moglo raditi i o odavanju poslovne tajne".ž"Ali ako je tačno to o čemu je on obavestio javnost, onda u svakom slučaju mora da se pokrene postupak i proceni da li postoje osnovani navodi, odnosno da li su tačne tvrdnje da je neko lice imalo od toga velike koristi, koji bi mogao da prestavlja manjak u prihodima firme u kojoj je radio gospodin Obradović, pa tek onda da se govori o tome da li se radi o odavnju poslove tajne. To je neka relacija o kojoj se mora razmišljati", rekla je ona.

Škero postavlja pitanje i odakle Vučić ima to saznanje o krivici uzbunjivača, jer kako kaže, prvo tužilac mora da pokrene postupak i utvrdi da li je ta tvrdnja tačna ili nije tačna.

"Tek posle toga je moguće procenjivati da li je kriv ili nije, da li jeste odavanje poslovne tajne, ili se radi o pravom uzbunjivaču koji je upravo jedna od kategorija lica kojima se može dostaviti prema zakonu podaci o tome šta je bio način funkcionisanja firme u kojoj je radio, da li predstavlja nekakvo krivično delo ili ne", kaže Petrović Škero.

Zataškavanje i poruka budućim uzbunjivačima

Cvijić kaže da je namera vlasti očigledno bila da se sve zataška, a da je način hapšenja zastrašivanje drugih:

"To što su upali tamo i uhapsili ga na kraju radnog vremena, taj upad džipovima pripadnika BIA-e koji su naoružani i koji ga između ostalog pitaju za koju političku stranku radiš", kaže Cvijić ocenjujući da Obradović nije član ni jedne stranke, a sve i da jeste to ne bi imalo nikakve veze sa istraživanjem eventualnog krivičnog dela, jer Obradović nije stupio u akciju iz ličnog interesa, nego zarad zaštite opšteg dobra i želja da se zaštiti preduzeće u kome radi.

"To govori da imamo partijsku policiju", ocenjuje Cvijić. "Na sreću, javnost je reagovala dobro i izašla da zaštiti uzbunjivača."

"Jednostavno, ceo zakon, cela naša borba da zaštitimo ljude koji će ukazati na tako nešto, ceo naš pokušaj da se borimo protiv korupcije tako što ćemo doneti zakon - je obesmišljen. Samo ćemo napraviti takvu atmosferu u kojoj nikada niko neće progovoriti, nego će gledati svoja posla, jer ne samo što će gubiti posao i biti smenjeni i stavljeni na niže pozicije, nego i tako što će završiti u zatvoru i što će se na vrlo neodgovarajući način lišavati slobode", zaključuje bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije.