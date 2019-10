Insajder: Ukinuto rešenje o pritvoru uzbunjivača iz Krušika

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rešenje Višeg suda o određivanju

pritvora IT stručnjaku iz fabrike "Krušik" A.O, koji je navodno bio novinarski izvor za objavljivanje informacije o poslovima sa izvozom oružja, a koji se dovode u vezu sa ocem ministra policije Nebojše Stefanovića, objavio je Insajder.



Portparolka Apelacionog suda Mirjana Piljić rekla je za Insajder da je odluka o ukidanju rešenja doneta zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, a predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.



U Višem sudu su za N1 rekli da takve odluke apelacije smatraju hitnim slučajevima i trude se da ih razmotre u što kraćem roku. Ipak, nisu mogli da preciziraju kada će veće suda postupiti po nalogu s apelacije.



Njegov novi advokat od danas je Vladimir Gajić, saznaje N1.

Javnost tek juče zvanično saznala da se A.O. nalazi se duže od 20 dana u pritvoru, a tu informaciju je krajem prošle nedelje prvi objavio nedeljnik NIN.

Njegov dosadašnji advokat Ljubisav Radosavljević za BIRN je rekao da se on sumnjiči za odavanje poslovne tajne dodajući da su razlozi za pritvor besmisleni.



"Dečko je sve priznao da je to radio i tu nema razloga za pritvor. Zato se sudija i usmerio prema tome i odredio kućni pritvor. A tužilac se žalio na tu odluku, ali tužilaštvo uvek to radi“, naveo je advokat Radosavljević.



On je tada rekao i da je obrazloženje o preinačenju odluke u zatvorski pritvor šturo napisano i da je on na odluku o pritvoru podneo žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.



Puštanje A.O, koga su okarakterisali uzbunjivačem, zatražila su i novinarska udruženja, a u nedelju uveče je održan i skup podrške ispred zgrade Centralnog zatvora u Beogradu.