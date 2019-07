Stoltenberg: Poslednja šansa Rusije da se vrati nuklearnom sporazumu sa SAD

“Jedini način da se spasi Sporazumu o nuklearnim i konvencionalnim raketama srednjeg dometa (INF) Sjedinjenih Država i Rusije je da se ruska strana vrati u njegove okvire”, poručio je u Briselu Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, posle sastanka Saveta NATO - Rusija, koji okuplja članice Severnoatlantske alijanse i Rusiju.

“Još imamo četiri sedmice do roka koji ističe 2. avgusta. Jasna poruka ruskoj strani od svih NATO saveznika je bila da učine sve kako bi se spasio sporazum, jer je to jedan od stubova naše bezbednosti”, rekao je Stoltenberg u obraćanju nakon zasedanja tog Saveta.

Predstavnici članica NATO-a i Rusije susreli su se u Briselu pošto je u sredu iz Moskve stigla vest da je ruski predsednik Vladimir Putin potpisao zakon kojim se suspenduje rusko učešće u nuklearnom sporazumu sa SAD.

NATO, kako tvrdi Stoltenberg, dosadašnjim aktivnostima nije narušio - niti je Rusiji dao povoda da već nekoliko godina narušava sporazum. Ipak, iako NATO članice pripremaju odgovor na gašenje tog sporazuma (vojnim vežbama, pojačanim obaveštajnim aktivnostima prim.a.), njihov trenutni aktuelni stav je da neće ulaziti u trku u naoružanju.

"Samo je jedan razlog zašto je Sporazum u opasnosti, a to je rusko narušavanje Sporazuma. Svi saveznici su se saglasili da Sporazum ne može funkcionisati ukoliko ga se pridržava samo jedna strana. Podržali su Vašington, koji je najavio proces izlaska. To treba shvatiti kao poslednju šansu ruskoj strani da se vrati u dogovorene okvire i to je jedini način da se spasi Sporazum”, rekao je Stoltenberg u Briselu.

Sporazum o raketama srednjeg i kratkog dometa potpisan je 8. decembra 1987. godine, tokom posete sovjetskog lidera Mihaila Gorbačova Vašingtonu. U maju 1991. godine Sporazum je u potpunosti realizovan.