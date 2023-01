Do sada 950 uhapšenih zbog napada na Kapitol 6. januara 2021.

Skoro dve godine posle napada na Kapitol 6. januara 2021. godine, sve šira federalna istraga o tim neredima se nastavlja "neviđenom brzinom i obimom", sa više od 950 uhapšenih osoba, izjavio je u sredu sekretar za pravosuđe Merik Garland.

Taj broj predstavlja manje od polovine procenjenih 2.000 do 2.500 pristalica bivšeg predsednika Donalda Trumpa za koje se veruje da su upali u Kapitol dok su se zakonodavci sastajali da potvrde rezultate predsedničkih izbora 2020.

Međutim, Garland, glavni američki zvaničnik za sprovođenje zakona, rekao je da je Sekretarijat za pravosuđe i dalje odlučan da svakog ko je prekršio zakon privede pravdi.

"Ostajemo posvećeni utvrđivanju odgovornosti za one koji su krivično odgovorni za napad na našu demokratiju 6. januara", navodi se u saopštenju Garlanda. „I mi ostajemo posvećeni tome da uradimo sve što je u našoj moći da sprečimo da se to ikada ponovi."

Dejvid Sandberg, pomoćnik direktora kancelarije Federalnog istražnog biroa (FBI) u Vašingtonu, koja vodi federalnu istragu, ukazao je da bi istraga mogla da traje godinama.

"U narednim mesecima i godinama, kancelarija FBI u Vašingtonu nastaviće da sarađuje sa kancelarijama američkih tužilaca širom zemlje kako bi privela pravdi one koji su pokušali da koriste nasilje da zamene volju naroda“, saopštio je Sandberg.

Dok se većina uhapšenih u vezi sa napadom 6. januara do sada suočila sa optužbama za prekršaj, kao što su ulazak ili boravak u federalnoj zgradi bez dozvole, drugi su optuženi za ozbiljnije zločine.

Među njima su Stjuart Rouds, osnivač i lider "Čuvara zakletve", antivladine milicije, te Keli Megs, lider ogranka te grupe na Floridi. Obojica su proglašeni krivim za pobunjeničku zaveru u novembru.

Optužbe podrazumevaju maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Takođe, petorici članova ekstremističke grupe "Ponosni momci", uključujući i njenog lidera, Enrikea Taria, sudi se na federalnom sudu u Vašingtonu.

Tužioci kažu da su dve grupe Trampovih pristalica mobilisale svoje članove da napadnu Kapitol.

Džordan Straus, bivši federalni tužilac, rekao je da se čini da Sekretarijat za pravosuđe preduzima pristup "vrlo blizu nultoj toleranciji" da krivično goni počinitelje napada 6. januara.

"Čini se da oni jure 100 odsto onih za koje veruju da su počinili kriminal“, rekao je Straus, izvršni direktor u kompaniji Krol, koja se bavi korporativnim istragama i procenama rizika.

U svom završnom izveštaju, Kongresni komitet koji je istraživao okolnosti koje su dovele do 6. januara okrivio je Trampa, optužujući bivšeg predsednika za učešće u "višedelnom planu" za poništenje rezultata predsedničkih izbora.

Tramp je odbacio izveštaj kao "lov na veštice."