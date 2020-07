Gračanica: Porast broja obolelih od koronavirusa, nejasan tačan broj testiranih

U poslednjih deset dana na teritoriji opštine Gračanica zdravstvenim ustanovama se javilo oko tri stotine ljudi sa simpomima koronavirusa. Kod dvadeset četvoro osobe je potvrđen virus, a za petnaest se čekaju rezultati, rekao je na konferenciji za novinare direktor Kliničko bolničkog centra u Gračanici Bratislav Lazić, koji nije mogao da precizira tačan broj testiranih osoba.

Lazić je rekao da se u narednih desetak dana očekuje rast broja novoobolelih od koronavirusa na teriotiriji opštine Gračanica, ali da su zdravstvene ustanove spremne da prime sve pacijente kojima je pomoć potrebna.

„Imamo sasvim dovoljno svega što nam je neophodno što se tiče medikamenata u ovom trenutku za zbrinjavanje takvih pacijenata. Tako da smo spremni. Nadamo se da neće doći do nekog značajnijeg pogoršanja epidemiološke situacije u narednom periodu, ali to će direktno zavisiti od ponašanja stanovništva i poštovanja određenih epidemioloških mera“, rekao je Lazić.

Na konstataciju novinara da pojedini lekari u privremenoj Kovid bolnici u Lapljem Selu tvrde da nema dovoljno testova za sve pacijente koji imaju simptome, koji ukazuju na koronavirus, Lazić je kazao da tako nešto “ne stoji”.

“Ako je neko od medicinskih radnika dao takvu informaciju, koja defitivno ne stoji, onda je to problem organizacione prirode. Ja ću vam reći da mi imamo apsolutno dovoljan broj testova”, kazao je Lazić.

Lazić je rekao da je u poslednjih desetak dana pregledano više od 300 ljudi koji su imali simptome na koronavirus i da su kako je kazao testirani svi oni koji su ispunjavali kriterijume.

„Od tih 300, evo sami ćete doći do toga, 24 i dodajte na to 15 znači tu je cifra 39, jel' tako?", rekao je Lazić. Međutim, nije mogao precizno da odgovori na pitanja Glasa Amerika u vezi sa time koliko je ukupno testiranih građana.

Glas Amerike: Znači, skoro su svi pozitivni, odnosno ovih 24?

Lazić: Ne razumem šta me pitate, molim vas budite jasni.

Glas Amerike: Koji je procenat pozitivnih od testiranih? Znači vi ste 24 testirali i svi su pozitivni?

Lazić: Ne, ne, mi smo testirali mnogo više u tom trenutku.

Glas Amerike: Pa to vas pitam? Koliko?

Lazić: Ali, vam kažem da je trenutno 24 dokazanih i još 15 očekujemo sa rezultatima.

Glas Amerike: Pitam vas koliko ste ukupno testirali od 300 ljudi?

Lazić: „Od 300 ljudi smo na dnevnom nivou svaki put testirali u proseku, sad ću vam reći, mislim da smo testirali oko 90 ljudi.

Na konferenciji za novinare je govorio i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović koji je kazao da epidemiološka situacija u Gračanici nije baš, kako se izrazio, najsjajnija - ali je pružio uveravanja da je sve pod kontrolom.

“Iako je broj obolelih povećan našim građanima želim da poručim da opštinski krizni štab predano radi i obavlja svoj posao. Za sprovođenje mera zadužena je opštinska inspekcija i ona će u narednom periodu sprovoditi isto tako i mere kažnjavanja”, rekao je Popović.

Obraćanje medijima predstavnika opštine Gračanica i KBC-a, održano u sredu, organizovano je nakon brojnih zahteva medija i nevladinih organizacija upućenih ovim ustanovama - da javnost obaveste o epidemiološkoj situaciji. Bratislav Lazić kaže da on nije odgovoran što do sada nije bilo konferencija za novinare, već da je za to zadužen Krizni štab opštine Gračanica.

„Konferencije za novinare nisu u nadležnosti Kliničko bolničkog centra, odnosno bolnice Gračanica,u nadležnosti su Kriznog štaba i kako Krizni štab bude organizovao,mi ćemo sa zadovoljstvom, ja lično, ili neko iz naše ustanove,sigurno prisustvovati i uvek ćete moći da dobijete relevantnu inforamaciju“, rekao je Lazić.

Gradonačelnik Gračanice obećao je bolju saradnju sa medijima.

"Ono što ću sada da vam kažem, a to će biti sigurno, da će jednom nedeljno biti konferencija za štampu, a ovo ostalo videćemo da li putem saopštenja ili pojedinačno“, rekao je Popović

Na pitanje novinara koje je bilo upućeno gradonačelniku Gračanice, da prokomentariše nedavnu izjavu direktor KBC-a Bratislava Lazića da građani treba da poštuju mere Kriznog štaba Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Vlade Srbije, Srđan Popović je kazao da “svaka mera koja je za dobrobit građana treba da se poštuje“.

Gračanica je opština locirana na centralnom Kosovu - u prištinskom okrugu. Kosovo je bivša pokrajina Srbije, koja je februara 2008. deceniju nakon ratnih sukoba dve strane, proglasila nezavisnost. Beograd i Priština su u procesu pregovora o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa kojima posreduje Evropska unija.