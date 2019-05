Otvorena nezavršena hala u Severnoj Mitrovici

Na severu Kosova u toku je predizborna kampanja za izbore koji će biti održani u nedelju 19. maja na kojim će građani izabrati gradonačelnike Zvečana, Zubinog Potoka, Severne Mitrovice i Leposavića. Istovremeno u Severnoj Mitrovici obeleženo je 16 meseci od ubistva Olivera Ivanovića.

U izbornoj trci za gradonačenike četiri opštine na severu Kosova učestvuju kandidati Srpske liste, Demokratske partije Kosova i Pokreta "Samopredeljenje". Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Goran Rakić je u okviru predizborne kampanje otvorio sportsku halu, koja - kako se uverila ekipa Glasa Amerike - nije u potpunosti završena.

​"Od danas ćete imati svoj dom, nećete više biti podstanari, jer ste do sada morali svoje sportske aktivnosti i takmičenja da održavate u Zubinom Potoku, Leposaviću, Raški, pa čak i u Novom Pazaru. Od danas ćete i vi biti domaćini i znam i verujem da ćete i na ovom mestu biti osvajači mnogih medalja’’, rekao je Rakić.

Prisutnim članovima sportskih klubova iz Severne Mitrovice, kao i građanima i novinarima obratio se i predsednik sportskog saveza Kosova i Metohije Goran Kovač.

“Posebne pozdrave upućujem gradonačelniku Goranu Rakiću kao i čoveku koji danas nije sa nama Milanu Radojičiću, jer oni su ljudi bez čije ideje i podrške i mi sportisti i uopšte građani Kosovske Mitrovice i dalje bi čekali na realizaciju mnogih stvari preko potrebnih za normalno funkcionisanje jedne gradske sredine”, rekao je Kovač.

Urednica portala Kossev Tatjana Lazarević smatra da prava predizborna

kampanja za predstojeće izbore na severu Kosova suštinski ne postoji, pošto Srpska lista - prema njenim rečima - nema adekvatnog protivnika, jer je to jedina srpska politička partija koja učestvuje na ovim izborima u većinski srpskim opštinama na severu Kosova.

​„Kad kažem prava izborna kampanja misli se na pluralizam mišljenja, na debate, na predstavljanje šireg političkog spektra kandidata potencijalnim biračima, to naravno nemamo. Imamo zapravo marketing Srpske liste tako što se obilaze, kako je to predstavljeno, projekti u koje je do sada uloženo i evo danas se otvara sportska hala, a koliko je znam ta srportska hala nije završena“, rekla je Tatjana Lazarević za Glas Amerike.

16 meseci od ubistva Olivera Ivanovića

Na prošlim lokalnim izborima jedan od kandidata za gradonačelnika severne Mitrovice bio je i Oliver Ivanović, koji je ubijen pre tačno 16 meseci ispred prostorija svoje Građanske inicijative.

Njegovi najbliži saradnici i danas su, kao i svakog 16. u mesecu, položili cveće i zapalili sveće na mestu gde je Ivanović ubijen. Oni su poručili da na

severu Kosova ne postoje uslovi za slobodne i fer izbore.

​„Na ovom mestu je ubijena demokratija onog dana sa ubistvom Olivera Ivanovića i fer izbori ovde nikada nisu bili. Ni predstavnici međunarodne zajednice, a ni oni koji su zaduženi za sprovođenje izbornih procesa ništa nisu uradili da se promene i obezbede uslovi, da se poštuje izborni zakon i da se obezbedi da ljudi slobodno mogu da idu na izbore i da iznesu svoje mišljenje, odnosno da izaberu svog kandidata“, kazala je Ksenija Božović i dodala da predstavnici Građanske inicijative „SDP Oliver Ivanović“ još

nemaju nikakvih saznanja u vezi sa istragom o ubistvu Ivanovića.

Božović je poručila da neće dozvoliti da to ubistvo ostane nerasvetljeno.

Izbori za gradonačelnike u četiri većinski srpske opštine na severu Kosova biće održani u nedelju 19. maja, a predizborna kampanja će trajati do sutra u ponoć, kad počinje izborna tišina.