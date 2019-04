Protest Srba zbog ponižavanja od strane MUP i BIA

Dvadesetak funkcionera i članova Samostalne liberalne stranke danas su u znak protesta, zbog sve češćeg zaustavljanja funkcionera ove partije na administrativnim prelazima od strane srpske policije, prešli administrativni prelaz Merdare, ušli na teritoriju Srbije i vratili se na Kosovo. Najnoviji slučaj zadržavanja i ispitivanja funkcionera ove partije dogodio se juče na prelazu Bela Zemlja. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj najavio je mogućnost uvođenja kontramera kojima će srpskim zvaničnicima onemogućiti posetu Kosova.

Funkcioneri Samostalne liberalne stranke na čelu sa predsednikom partije Slobodanom Petrovićem prešli su administrativni prelaz Merdare, očekujući da će biti zadržani od strane srpske policije i ispitani od strane pripadnika Bezbednosno informativne agencije. Međutim, kako je novinarima rekao Petrović, „pripadnicima MUP-a Srbije javljeno je od strane Bezbednosno informativne agencije da ih ne zadržavaju“, posle čega su se vratili na Kosovo.

„Očekujemo da će oni i dalje da se ponašaju na ovaj način, ali bez obzira, mi želimo da na ovaj način pokažemo pre svega jednu gorčinu - nikako strah, jer mi nismo ljudi koji se plaše. Mi koji smo ovde, kao i ostali pripadnici srpske zajednice, a i drugi građani koji žive na Kosovu decenijama unazad, imali smo mnogo više problema nego kvalitetnog života, tako da smo nekako na to i navikli“, rekao je Petrović

Poslednji slučaj zaustavljanja funkcionera SLS-a dogodio se u četvrtak na prelazu Bela zemlja, kada je od strane pripadnika MUP- a Srbije nekoliko sati zadržan Srđan Jovanović, koga su ispitali pripadnicdi Bezbednosno-informativne agencije.

“Pitanja su bila - 'Šta radite u Vladi Kosova, čime se bavite? Zašto ste deo Samostalne liberalne stranke?' Razgovori traju dugo. Pitali su i 'Zašto ne pređete u Srpsku listu?'. Pitanja su za sve nas ista“, kaže Jovanović.

Petrović je kazao da je poražavajuće za institucije Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativnu agenciju da na ovaj način „ponižavaju srpski narod“.

„Želimo da sa ovog mesta pošaljeno jasnu poruku - da mi nikad nismo radili protiv interesa države Srbije. Naravno, još manje protiv intresa sopstvenog naroda. Ako je naša najveća greška što smo mi kao srpski predstavnici u institucijama Kosova uradili mnogo više za srpsku zajednicu nego ovi današnji, koji ne mogu da okreče to što smo mi napravili, onda mi prihvatamo tu grešku“, kazao je Petrović.

Haradinaj najavio kontramere

Premijer Kosova Kosova Ramuš Haradinaj najavio je kontramere Srbiji ukoliko ona nastavi da - kako je kazao - maltretira srpske zvaničnike vlade Kosova na prelazima sa Srbijom.

„Ovo što se radi na granici u Srbiji sa Srbima... mi nismo odmah od toga pravili veliku stvar, ćutali smo... međutim to je sistemsko rekao bih kršenje i ljudskih prava i svega. Mislim da to nije dostojanstveno za Srbiju i za srpski narod. I oni su Srbi (članovi SLS). Moraju živeti i preživeti na Kosovu, a kad ulaze u Srbiju oni su tretirani veoma loše i krše se ljudska prava i mi ne smemo ubuduće da na to ćutimo i mi ćemo to isto uraditi. Ako se nastavi tako videćemo gde ćemo stići“, rekao je Haradinaj posle sednice Vlade Kosova.

U proteklih pet meseci na prelazima Merdare, Bela Zemlja i Jarinje zadržavani su od strane pripadnika MUP-a Srbije i BIA-e Slobodan Petrović, Boban Stanković, Nebojša Jakovljević, Srećko Spasić i Slaviša Jakovljević. ​Svi oni su funkcioneri Samostalne liberalne stranke i članovi centralnih i lokalnih kosovskih institucija.