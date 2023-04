Srpski političari: Nepogodni uslovi za lokalne izbore na severu Kosova

U četiri opštine na severu Kosova 23. aprila biće održani vanredni lokalni izbori. Međutim, najveća srpska politička partija na Kosovu Srpska lista najavila je bojkot tih izbora, što prema oceni pojedinih političara znači da neće postojati normalni uslovi za njihovo održavanje.

Učešće na lokalnim izborima na severu Kosova koji su zakazani za 23. april ove godine, od srpskih političkih subjekata prijavili su samo Aleksandar Jablanović, predsednik Partije kosovskih Srba koji se kandidovao za gradonačelnika Leposavića i Slađana Pantović, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zvečana.

Srpska lista, partija koja ima podršku zvaničnog Beograda neće učestovati na tim izborima, jer nisu ispunjeni njihovi raniji zahtevi, koji se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština i povlačenje specijalnih jedinica Policije Kosova sa severa.

Građani Severne Mitrovice za Glas Amerike različito ocenjuju ovu odluku Srpske liste, od mišljenja da je u pitanju loša odluka, koja će "produžiti period nestabilnosti na severu Kosova", i promašaj - zato što Srpska lista treba učestvuje "kao najbolji predstavnik sa lokala", do ocena da se "na ovaj način ne može ići na izbore".

O predstojećim izborima na severu Kosova u petak je bilo reči i na debati u Medija centru u Čaglavici.

Lider Građanske inicijative „Za Zubin Potok“ Milija Biševac smatra da trenutno na severu Kosova nisu pogodni uslovi za održavanje izbora, pre svega zbog, kako navodi, bezbednosne situacije.

Iz tog razloga, kako ističe, ni ta građanska inicijativa nije prijavila učeće.

„Kako organizovati izbore kada nema policije, nema suda. Ja kao neko ko je učestvovao znam kako je dolazilo do izbora, kako je sve to sprovođeno. Šta ćemo danas? Da li ja treba da vodim svoje glasače da dođu na biračka mesta uz pratnju specijalaca koji će tog dana, siguran sam, obezbeđivati kutije i ako dođe do izbora? Da li je to atmosfera normalna? Da li je normalno da pričamo o nekom multietničkom demokratskom Kosovu u nekoj budućnosti ovde kada moramo da organizujemo izbore uz pomoć specijalaca? Kako učestvovati na takvim izborima“, rekao je Biševac.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović nije iznenađen što učešće na izborima na severu Kosova nisu prijavili i drugi srpski politički subjekti.

„Jasno je da atmosfera koja trenutno postoji jeste prilično nezdrava. Nezdrava je i zbog ugroženosti bezbednosti ili opšte nesigurnosti i nezrela je zbog toga što bi verovatno bilo čija kandidatura na tim izborima na severu, ako se ne zove Srpskom listom i nije njihov eksponent, bila označena kao čin nacionalne izdaje. U takvim okolnostima niko ne želi da učestvuje u utakmici koja je unapred izgubljena sa ishodima koji su unapred poznati kao katastrofalni“, rekao je Pavle Grbović, na debati u Medija centru u Čaglavici.

Lider Srpskog nacionalnog pokreta Branimir Stojanović mišljenja je da Beograd i Priština održavanje izbora na severu Kosova vide kao dobru priliku za stvaranje nove krize.

„To će biti sve samo neće biti izbori i to će zapravo biti početak jedne nove krize koju zdušno, čini mi se, priželjkuju Beograd i Priština, da će biti savršeni izgovori i za jedne i za druge da ne primenjuju francusko-nemački predlog. To je suština cele priče. Da je bilo kome stalo do sprovođenja tog sporazuma, da je iskren i sa jedne i sa druge strane prvo bi stvorili elementarne uslove bezbednosti, stabilnosti i nekog normalnog izbornog procesa. Jer s druge strane ovo će biti novi okidač, koji će ponovo upaliti sukobe, ponovo stvoriti tenzije i daće savršene izgovore i jednoj i drugoj strani da ne rade ništa“, rekao je Stojanović

Na vanrednim lokalnim izborima na Severu Kosova građani će 23. aprila 2023. godine birati gradonačelnike Zvečana, Severne Mitrovice, Leposavića i Zubinog Potoka.

Centralna izborna komisija Kosova potvrdila je birački spisak i usvojila dizajn glasačkih listića.

Pored Aleksandra Jablanovića kandidati za gradonačelnika Leposavića biće i Aljbuljena Behljulji Hetemi iz Demokratske partije Kosova i Ljuljzim Hetemi iz pokreta Samoopredeljenje.

Za gradonačelnika Zvečana, pored Slađane Pantović građani će moći da glasaju i za Iljira Pecija iz Demokratske partije Kosova i Fetaha Pecija iz pokreta Samoopredeljenje.

Za gradonačelnika Zubinog Potoka kandidati su Izmir Zećiri iz Demokratske partije Kosova i Fljatron Hasani iz pokreta Samoopredeljenje, a za gradonačelnika Severne Mitrovice kandidaturu su podneli Betim Osmani iz Građanske inicijative Mitrovica, Tauljant Keljmendi iz Demokratske partije Kosova i Erden Atić iz Pokreta samoopredeljenje.

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je u četvrtak u Skupštini Kosova da su preduzete odgovarajuće mjere za održavanje izbora u četiri opštine na severu Kosova 23. aprila, kao i da će se oni koji žele da sprečiti održavanje izbora “suočiti sa silom zakona”.