Đukanović: Srbija bi da vlada Crnom Gorom, Kosovom, Severnom Makedonijom i BiH

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da ruska agresija na Ukrajinu ima snažne refleksije na prostor Zapadnog Balkana. On je dodao da od 2014. godine Rusija menja kurs o perspektivi Zapadnog Balkana i pokušava da utiče da zemlje u regionu biraju drugačiju budućnost, umesto evropske.

"Niko od nas nema iluzije da će Rusija da odustane od svojih namera, čak suprotno povećaće destrukciju i proširiti svoj repertorar hibridnog rata", naveo je Đukanović koji je bio gost Instituta za mir na panelu o bezbednosti u Evropi

On je naveo da je situacija na Balkanu danas lošija nego pre 6-7 godina. Kaže da je skretao pažnju kad je pričao sa evropskim i NATO zvaničnicima, da nema vakuuma u geopolitici, i da ako EU i NATO nisu prisutni u regionu, tu će ući neko drugi, te da je Rusija to iskoristila.

"Srećom mi smo članice NATO, ali smo nekoliko puta, zajedno sa ostalim državama Zapadnog Balkana stagnirali na putu ka EU", rekao je predsednik Crne Gore.

"Na Zapadnom Balkanu je replika onoga što Rusija želi da uradi u svojoj regiji. Na Balkanu sada imamo pokušaj pravljenja srpskog sveta kao neku vrstu produžetka ruskog sveta u ruskom regionu, i kao što oni pokušavaju da vrate uticaj koji je Sovjetski Savez imao, to isto radi i Srbija. To su retrogradne politike, one ne žele da vladaju svojim zemljama, one žele da vladaju nacijama. To vidimo u regionu gde Srbija pokušava da vlada Crnom Gorom, pokušava da vlada Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Severnom Makedonijom. I rekao bih da nažalost, ta politika još nije dobila adekvatan odgovor naših zapadnih partnera", istakao je Đukanović.

Kako navodi, rat protiv Ukrajine ujedinio je EU i zapadni front i posle početka rata EU je jasno pokazala i svoju politiku prema zemljama Zapadnog Balkana i to ohrabruje. "Nažalost, poslednjih godina smo imali poprilično nizak nivo interesovanja EU da nastavi svoju najuspešniju politiku, a to je politika proširenja", ističe Đukanović.

On dodaje da Evropa nije mnogo uradila na politici proširenja, i da je to Rusija iskoristila da budi nacionalizme.

"Ovo je region gde ljudi nisu rođeni sa evropskim vrednostima. Ovaj region je vodio ratove, duže nego što se razvijao. Činjenica je da vrlo često imamo nestabilnosti", upozorava predsednik Crne Gore.

Dodaje da je vrlo je lako da Zapadni Balkan uđe u greške i da je važno da se Evropa sada fokusira na Zapadni Balkan.

"EU i NATO treba da kažu da je to zona njihove odgovornosti i tačka. Ako se to dogodi, nastaviće se reforme na Zapadnom Balkanu", kaže predsednik Crne Gore.

O nerešenim pitanjima u regionu

"Neka pitanja nisu rešena 28 godina posle Dejtonskog sporazuma, Severna Makedonija nema početak razgovora sa EU, proces pregovora Srbije i Kosova je neizvesan, a za mene najbeznadežnije izgleda problem sa funkcionisanjem Bosne i Hercegovine, rekao bih", kaže Milo Đukanović.

On kaže da je Amerika imala ključnu spoljnopolitičku ulogu u bivšoj Jugoslaviji do 1995. godine, te je promenila fokus, a da nema kapaciteta u međunarodnoj zajednici koji bi mogao da rešava ova pitanja.

"Suočavamo se sa time da Rusija koja tradicionalno koristi Balkan, sada iskorišćava Balkan da širi svoje interese. Kad god dođe do neke prilike da se napravi ozbiljan napredak u rešavanju problema između Srbije i Kosova, Rusija se umeša. I umešaju se i u Bosni i Hercegovini, čim doše do napretka u funkcionisanju, odmah ohrabre Republiku Srpsku, i pokušavaju da spreče Bosnu i Hercegovinu da postane funkcionalna država. Balkan je i dalje bojno polje za Rusiju da svoje ciljeve ispuni", kaže Đukanović.

On dodaje da je skeptičan "da će se ovi ambiciozno postavljeni kratki rokovi za potpisivanje sporazuma Srbije i Kosova biti ispunjeni. Srbija ne prihvata da je Kosovo nezavisno, pokušava na sve načine da vrati stvari na početak i da pokaže i dokaže da Kosovo treba da bude u Srbiji. To je politika revizionizma i to je kao Putinova politika da se obnovi Sovjetski Savez. Nažalost, Srbija je izgubila Kosovo", kaže Đukanović.

On kaže i da mu se čini da zapadni pregovarači žele da odoborovolje Srbiju kako bi bila konstruktivna u razgovorima sa Kosovom, i da daju previše usluga Srbiji.

Kineski uticaj

Kada je u pitanju drugi uticaj, kineski, Đukanović kaže da je on očigledan i prisutan, pogotovo u ekonomiji i najviše se pokazao u infrastrukturi.

"Nema ga jednako u svim zemljama, ima ga u Crnoj Gori, ali se najviše fokusira na najveću zemlji u regionu - Srbiju" , kaže predsednik Crne Gore.

Dodaje je da je dugoročna strategija Kine, prisutnost u regionu, ali i želja Kine da bude bliža EU.

"Kina poštuje našu slobodu i naše izbore, nikad se nisu mešali u našu politiku", istakao je Đukanović.