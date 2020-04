Zabrana kretanja za Uskrs najduža do sada – od petka do utorka

Zabrana kretanja za Uskrs biće od petka, 17. aprila u 5 popodne do utorka 21. aprila u 5 ujutru, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za RTS rekao da se o tome razgovaralo sa stručnjacima.

„Mislim da će da se krene, nemojte me sad uzeti za reč ako pogrešim za pola dana, ali mislim od petka u 17 sati do utorka u 5 ujutru, to je tri i po dana“, rekao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da je sa patrijarhom Irinejem „imao drugačiji dogovor“ od ovoga što traži Sinod SPC – da se u nedelju na Uskrs vernicima dozvoli da prisustvuju liturgijama – i najavio da će pokušati ponovo da razgovara sa vrhom crkve i da će javnost obavestiti o odluci.

„Nemojte da imate nikakvu sumnju – ja ću podržati lekare i život, ali da hapsimo vladike i sveštenstvo to nam ne pada na pamet“.

Penzioneri od sledeće nedelje u šetnju?

Predsednik Srbije je rekao i da se razmišlja o tome da se penzionerima dopusti da od naredne nedelje, tri puta nedeljno izađu u šetnju u maksimalnom trajanju od pola sata i 300 metara od kuće.

„Naša ideja je da izdvojimo u tri dana osam sati za penzionere. A mora da bude u okviru policijskog sata jer ne smeju da budu u kontaktu sa drugima. Ail ne smeju svi da budu napolju u sat ili dva, da ne bi bila gužva, nego moramo da odvonimo 6 ili 8 sati i da svako ima maksimum pola sata“, kaže Vučić.

Za decu sa autizmom i smetnjama u razvoju određen je termin za kretanje tokom policijskog časa - svakog dana od 18 do 20 časova.

U Srbiji od koronavirusa preminule 94 osobe, zaraženo 4465

U Srbiji je registrovano 411 novih slučajeva zaraženih koronavirusom, pa je ukupan broj obolelih 4465, saopšteno je na konferenciji Kriznog štaba.U protekla 24 sata preminulo je još devet osoba, pa je ukupan broj žrtava 94.

Najviše preminulih ima u starosnoj grupi od 60 do 69 godina, a prosečna starost umrlih je 64,5 godina.

Hospitalizvano je 3006 ljudi, a na respiratoru je 131 pacijent.

Obolela su i 533 zdravstvena radnika, a više od 1000 čeka na rezultate, rečeno je na konferenciji.

U ustanovama socijalne zaštite u Zemunu, Beogradu, Nišu, Blacu, Kulinama, Smederevu detektovano je 208 obolelih korisika i 30 zaposlenih.

U Gerontološkom centru u Nišu je virus registrovan kod 151 korisnika i petoro zaposlenih i oni su smešteni u Kliničkom centru u tom gradu. Utvrđeno je da su se korisnici zarazili virusom zbog propusta direktora tog centra.

Vlada Srbije formirala je Krizni štab za Toplički i Nišavski okrug zbog ulaska koronavirusa u Gerontološki centar u Nišu.

Predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da „jug, istok i jugoistok Srbije postaju nova žarišta“, da su žarišta postali i Varvarin, Ćićevac i Požarevac gde je došlo mnogo ljudi iz Italije i Švajcarske. Bolja situacija je, kaže Vučić, u zapadnoj i centralnoj Srbiji i Vojvodini dok je Beograd „na proseku“.

Zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević kazala je da "se ne može reći kada će doći do relaksiranja mera, ali ako se budemo ponašali odgovorno i izbegavamo ekcese poput onog u Nišu, može da se uskoro očekuje silazni tok na epidemijskoj krivulji".

Kon: Hteo sam da odem zbog kritika i stava SPC

Epidemiolog Predrag Kon je na početku potvrdio da je na Fejsbuku napisao status o tome da želi da se povuče iz Kriznog štaba zbog toga što ga "deo javnosti vidi kao krivca za događaje u Gerontološkom centru u Nišu" i da zato smatra da bi drugi njegov posao radili bolje.

"Ja sam napisao da neko drugi možda to bolje mogao da radi jer je taj nivo bezobrazluka više nego što može da se prihvati".

Kao drugi razlog za odlazak Kon je naveo apel Sinoda SPC da se vernici puste u nedelju u crkvu na liturgije, odnosno da se u tom periodu ukine zabrana kretanja.

"Duboko me pogodila molba Sinoda SPC, jednostavno zato što na neki način negira sve ono što je u pokušaju - da se spase život i shvativši da to te mere ima nerazumevanja u javnosti, ja sam osetio potrebu da treba da se sklonim", kazao je Kon.

Epidemiolog je rekao da je jutros bio na konsultacijama kod predsednika i premijerke i da je potom odlučio da ostane u timu.

"Moram da kažem da postoji snažna podrška predsednika i vlasti ove zemlje, mi ne bi bili u stanju ništa da uradimo osim da pričamo. I kako god to zvučalo u ovom trenutku ,potpuno svestan politizacije u društvu, nužno je da se kaže jer je istina", kazao je Kon.

Poruka SPC: Struka protiv bilo kakvog okupljanja

Darija Kisić Tepavčević je odgovorila na pitanje koje su postavili Glas Amerike i još nekoliko redakcija o tome kakav je stav stručnjaka o apelu Srpske pravoslavne crkve da se zabrana kretanja ukine u nedelju od 5 do 10 ujturu kako bi vernici mogli da idu na uskršnju liturgiju.

"Stručni stav je ovde jednoglasan i jasan: bilo kakvo okupljanje i bilo kakvo ponašanje koje će da poveća rizik za nastanak infekcije je nešto što je visok rizik za zdravlje naše populacije u ovom momentu. Tu nemamo nikakvih kompromisa i mišljenje medicine je zasnovano na dokazima. Dosta vere, volje i snage nam je potrebno da se kolektivno ponašamo onako kako je potrebno da se ne širi infekcija", rekla je doktorka Kisić Tepavčević i dodala da je svaki dan ključan u borbi sa ovim virusom.

Imunolog iz bolnice u Tiršovoj Srđan Janković ponovio je poruku pokrajinskog sekretara za zdravstvo da "nije teolog, ali da ne zna šta je više hrišćanski nego štititi bližnjeg svog od potencijalnih simptoma bolesti".