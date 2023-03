Zvaničnici: Američki partneri kupuju oružje od Kine zbog brzine prodaje i isporuke

Sposobnost Kine da brzo prodaje vojnu opremu ima velike posledice za Sjedinjene Države u dva ključna regiona, koje bi mogle da budu još veće narednih godina, upozorili su članove Kongresa visoki američki vojni zvaničnici.

Procene komandanata američke Centralne komande (CENTCOM), koja nadgleda američke snage na Bliskom istoku i južnoj Aziji i Afričke komande (AFRICOM) iznesene su u trenutku kada sve veći broj zvaničnika izražava zabrinutost zbog brze vojne modernizacije koja je već učinila Kinu izazovom za Pentagon.

"To je trka za integraciju pre prodora Kine", izjavio je u četvrtak pred članovima Senatskog odbora za oružane snage general Majkl Kurila, ukazujući na povećanje kineske vojne prodaje u regionu za 80 odsto poslednjih deset godina.

"Naši bezbednosni partneri imaju stvarne bezbednosne potrebe, a mi gubimo sposobnost da obezbedimo našu opremu", rekao je on, navodeći duga čekanja za odobrenje i isporuku američke vojne opreme.

"Ono što Kina radi je da dođe i otvori ceo svoj katalog. Daju im brzu isporuku. Daju im trajni ugovor i omoguće im finansiranje ", rekao je Kurila. "Mnogo su brži."

Komandant Afričke komande, general Majkl Lengli izneo je slične ocene o američkim partnerima na afričkom kontinentu.

"Čak i sa našom značajnom inicijativom za bezbednosnu saradnju, taj proces nije ništa brži", rekao je Lengli.

"Osećaj hitnosti, posebno u zapadnoj Africi, od Sahela, preko Gane, Obale Slonovače, Benina i Togoa, potrebna im je oprema. Potrebno im je oružje, sada ", rekao je on članovima Kongresa. "Dakle, oni donose odluke i donose pogrešne odluke kada reše da sarađuju sa Kinom ili Rusijom za pomoć, posebno, u oružju."

Zabrinutost oko prodaje oružja u Kini nije novost i nastavlja se uprkos ukupnoj dominaciji Vašingtona u izvozu oružja.

Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stokholmu (SIPRI), Sjedinjene Države su bile najveći svetski izvoznik oružja od 2018. do 2022, što je predstavljalo 40 odsto ukupnog izvoza. Kina se našla na četvrtom mestu, predstavljajući nešto više od 5 odsto prodaje.

Podaci Stejt departmenta objavljeni ranije ove godine pokazuju da je prodaja oružja od strane američke vlade povećana još više, za skoro 50 odsto u fiskalnoj 2022. godini na 51,9 milijardi dolara, što je delom pojačano ratom u Ukrajini. Komercijalna prodaja oružja takođe se povećala, dostižući 153,7 milijardi dolara.

Ipak, američki zvaničnici za odbranu i obaveštajne poslove su godinama upozoravali na uticaj trgovine oružjem između Pekinga i afričkih zemalja. U jednom izveštaju, objavljenom u februaru 2020. godine, navodi se da je Kina čak i tada dopunjavala prodaju afričkim zemljama, nudeći vojnu i tehničku obuku.

A podaci SIPRI-a, analizirani u izveštaju koji je ovog meseca objavio Atlantski savet sa sedištem u Vašingtonu, pokazuju da Kina stiče značajnu prednost u podsaharskoj Africi, gde je Peking zabeležio više od 2 milijarde dolara prodaje oružja između 2010. i 2021. godine, prateći samo Rusiju.

Između 2017. i 2020, izvoz kineskog oružja u podsaharsku Afriku premašio je Sjedinjene Države za skoro 3 prema 1, navodi se u izveštaju.

Komandanti CENTCOM-a i AFRICOM-a izjavili su u četvrtak pred zakonodavcima da, što više Kina bude u stanju da se bavi prodajom oružja, to će se više SAD boriti da sarađuju sa zemljama koje bi inače izabrale da budu partneri Vašingtona.

"Ako tamo ima kineske opreme, ne možemo je integrisati sa američkom opremom", rekao je Kurilja.

"Bez obzira da li je to radar ili je to stvarni sistem vazdušne odbrane, ne možemo dozvoliti da to dotakne našu mrežu, na osnovu onoga što znamo o kineskoj opremi", rekao je on, opisujući kinesku komunikaciju na Bliskom istoku kao agresivnu.

Međutim, neki istraživači su zabrinuti da podaci, koji daju mnoge razloge za uzbunu, ne pružaju potpunu sliku.

Peter Vizman, viši istraživač u programu SIPRI-a za transfer oružja, izjavio je da je, uprkos ukupnom rastu izvoza kineskog oružja u protekle dve decenije, prodaja u proteklih pet godina opala za 23 odsto.

"Očekivanja u pogledu izvoza oružja iz Kine zasnovana na brzo rastućem kvalitetu i napretku proizvoda koje oni nude, još uvek se nisu ostvarila", rekao je on u sredu na vebinaru čiji je domaćin bio Stimson centar u Vašingtonu.

"Takođe vidimo da Kina nije bila u stanju da postane glavni snabdevač najmanje jednog regiona u kojem bi se očekivalo da će imati značajne šanse da se razvije, a to je Bliski istok", rekao je Vizman. "Nismo videli veliku prodaju stvari kao što su podmornice ili borbeni avioni Saudijskoj Arabiji ili Kataru ili bilo kojem drugom većem kupcu na Bliskom istoku. Čak smo videli da je kineski izvoz u Egipat opao."