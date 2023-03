Skupština Teksasa razmatra zabranu prodaje zemljišta Kinezima i Rusima

Skupština Teksasa razmatra predlog da se građanima Kine, Irana, Severne Koreje i Rusije zabrani da budu vlasnici bilo koje vrste firmi u toj drzavi, kao i vlasnici određenog zemljišta. Protivnici kažu da je taj zakon – rasistički.



Državna senatorka Teksasa, Lois Kolkhorst, ističe da je bezbednost glavni razlog za uvođenje zakona kojim bi se građanima Irana, Severne Koreje, Rusije i Kine zabranilo da budu vlasnici firmi i kupuju određenu vrstu zemljišta u toj državi.



"Želim da budem jasna – stanovnici države Teksas razumeju pretnju kojoj smo izloženi. To im je kristalno jasno. I demokratama, i republikancima i nezavisnim političarima. Nikada nisam videla da se neko pitanje tako visoko kotira u istraživanjima javnog mnjenja. I zato sam ponosna što stavljam na razmatranje nešto što potiče od samih građana”.



Kolkhorst je prošle nedelje otvorila javni pretres o predloženom zakonu. Član državne skupštine Džin Vu, demokrata, kaže da nije u duhu Amerike da se ljudi tretiraju različito zbog zemlje rođenja.



“Ovaj zakon u suštini kaže da je svaki imigrant, svaka osoba iz tih zemalja – špijun, izdajnik, ili mogući agent tih zemalja. I to je prosto nepravedno – posebno imajući u vidu da mnogi od ljudi koji dolaze iz Kine, Irana i Rusije, su ljudi koji beže od tih vlada I ne žele ništa da imaju sa njima.”



Komesar sekretarijata za poljoprivredu Teksasa Sid Miler kaže da je vredno radio sa članovima Skupštine na predlogu zakona nakon što je kineski milijarder navodno povezan sa kineskom vojskom, kupio više od 52.000 hektara zemlje u južnom Teksasu, sa planovima da izgradi vetropark u blizini baze vojnog vazduhoplovstva.



“Ako neki pojedinac želi da kupi zemlju – neka jednostavno postane američki državljanin. Kada postanete državljanin, možete da kupite svu zemlju koju želite. Ali ako ste član Komunističke partije ili jedan od naših neprijatelja? Ne – ne možete da kupujete zemlju.”

Džamal Abdi, predsednik Nacionalnog saveta Amerikanaca iranskog porekla kaže da je problem sa zakonom u tome što je usmeren protiv pojedinaca koji nemaju nikakve veze sa stranim vladama. On takođe veruje da će zakon dati zeleno svetlo rasizmu.



“Mislim da će ohrabriti ljude koji vole da uzimaju zakon u svoje ruke, da kažu – pa državni zakon zabranjuje kineskim ili iranskim državljanima da kupuju kuće ili imovinu. I zato ću uzeti stvari u svoje ruke da se postaram da oni to ne rade.”



Vu ističe da je zakon loš za biznis:



“Kina je drugi najveći trgovinski partner Teksasa i treći najveći kupac robe iz Teksasa. A ako kažete studentima koji su zavšrili fakultet u Kini da ako dođu ovde možda neće moći da kupe kuću ili započnu biznis, zašto bi dolazili? Zašto ne bi otišli negde gde su dobrodošli?



“To je cela poenta zakona, da se ljudi iz Kine sprečavaju da dolaze ovde i kupuju našu zemlju. Tako je, to je svrha. To će sprečiti ljude iz Kine da dolaze ovde i kupuju našu zemlju. Mi to ne želimo, to mora da prestane”, odgovara Sid Miler, teksaški komesar za poljoprivredu.



Ako oba doma skupštine Teksasa odobre predlog, guverner Greg Abot je izrazio spremnost da ga odmah potpiše.