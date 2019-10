Ivica Stanković za sada ostaje na čelu Vrhovnog državnog tužilaštva

Tužilački savjet Crne Gore donio je u utorak odluku da dosadašnji Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković bude izabran za vršioca dužnosti VDT-a, nakon što mu je u ponedeljak istekao mandat, prenose crnogorski mediji.

"Stanković je bio jedini kandidat koje je izrazio zaniteresovanost da obavlja funkciju vršioca dužnosti do izbora novog VDT", rekao je jedan od članova Savjeta, Velimir Rakočević, prenose Vijesti.

Portal Antena M javio je da je Stanković izabran sa šest glasova članova Savjeta, dok su četiri člana tog tijela bila protiv njegovog izbora za vršioca dužnosti VDT-a.

Stankoviću je 7. oktobra istekao mandata na mjestu vrhovnog državnog tužioca, usred optužbi koje protiv njega iznosi odbjegli biznismen Duško Knežević koji ga optužuje da je primao novac za korupciju, što je Stanković u više navrata negirao.

Na veb sajtu Tužilačkog savjeta saopšteno je da je u utorak održana “prva vanredna sjednica sa dnevnim redom - donošenje odluke o izboru - određivanju vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca".

"Odredbom člana 19 Poslovnika Tužilačkog savjeta predviđeno je da je prilikom raspravljanja o kandidatima u postupcima izbora, ocjenjivanja i prilikom odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti javnost isključena", piše u najavi sjednice.

Član Tužilačkog savjeta Velimir Rakočević rekao je medijima da je dao uslovnu podršku za izbor Ivice Stankovića, kao i rok od tri mjeseca da se ispitaju sve optužbe koje je iznio odbjegli biznismen Duško Knežević.

On je rekao da će, ako se to pitanje ne dovede do kraja, tražiti razrješenje v.d. VDT-a, prenosi portal RTCG.