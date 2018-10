Intervju Glasa Amerike: Američki državni sekretar Majk Pompeo

Saradnica Glasa Amerike Greta Van Sasteren razgovarala je sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom u Meksiko Sitiju, gde je bio u poseti.

Greta Van Sasteren: “Ovo je vaša druga poseta Meksiku, zbog čega ste sada u Meksiku?”

Državni sekretar Majk Pompeo: “Kako nova vlada preuzima upravljanje zemljom počev od 1. decembra, radimo vredno da osiguramo da imamo čvrste spoljnopolitičke odnose s njima. Znači, svakako radimo sa postojećom vladom, videću predsednika (Enrikea) Penja Nijeta za svega nekoliko minuta - bio sam sa šefom diplomatije (Luisom) Videgaraj (Casoom) jutros. Međutim, radimo i sam mojim novim kolegom Marselom Ebrardom, da se pobrinemo da SAD i Meksiko koordinišu neka važna pitanja, bezbednost, trgovinu i naravno migracije”.

POGLEDAJTE Intervju sa državnim sekretarom Majkom Pompeom

Greta Van Sasteren: “SAD su nedavno postigle novi sporazum sa Meksikom i Kanadom. Da se okrenemo pitanju migracija, taj karavan koji dolazi iz Gvatemale ka Meksiku, a onda, verovatno, na neko drugo mesto, možda u SAD. Šta Meksiko kađe na to?”

Pompeo: “Meksiko se slaže da nije konstruktivno da se ovi nezakoniti karavani kreću iz zemalja severnog trougla kroz Meksiko u SAD, tako da je deo moje misije ovde danas da koordinišem s njima na način da ovi ljudi, koji su često žrtve - (takozvani) 'kojoti' uzimaju im novac , kako bi ih sproveli kroz veoma teško putovanje - decu, koja prolaze kroz grozna mesta, da radim sa meksičkom vladom da ostvarimo misiju predsednika (Donalda) Trampa, što znači da se pobrinemo da imamo američki suverenitet i obezbeđenu granicu”.

Greta Van Sasteren: “Šta je strategija Meksika da zaustavi karavan?”

Pompeo: “Mi radimo sa aktuelnom vladom, to je njihova strategija, i mi priznajemo suverenitet Mekiska, njihvo pravo da donose odluke onako kako oni žele. Juče su razgovarali sa Ujedinjneim nacijama, i upotrebiće sva sredstva koja su ima na raspolaganju da se pobrinu da te ljude tretiraju s dostojanstvom i poštovanjem koje zaslužuju. Međutim, istovremeno, želimo da stvorimo situaciju u kojoj oni razumeju da nije korisno za njih da preko Meksika pokušavaju da uđu u SAD. Postoji više komponenti u svemu ovome. Radili smo sa dolazećom vladom takođe, da ovaj model bude održiv kada postignemo svoj."

Greta Van Sasteren: “Pretpostavljam da je jedna od stvari o kojima treba da se brine kada su oni u pitanju - osnovni razlog zbog kojeg migriraju i šta SAD i Meksiko čine - ako išta čine - da na neki način reše taj osnovni problem zbog kojeg oni napuštaju svoje domovine”.

Pompeo: “Meksička vlada ima viziju na koji način će se truditi da stvore radna mesta i bogatstvo u južnom delu zemlje. A mi imamo viziju da pokušamo da stvorimo prilike u Hondurasu, El Salvadoru, Gvatemali, u zemljama severnog trougla, takođe. Skoro svi ovi ljudi odlaze tražeći ekonomsku priliku. Jednostavno ih nemaju, a mi moramo da učinimo sve što možemo da stvorimo okruženje da im tranzit neće biti potreban, ne samo u SAD, već ni u Meksiko, ili bilo koje drugo mesto”.

Greta Van Sasteren: "Predsednik Tramp je rekao, i sigurna sam, odnosno prepostavljam da su meksičke vlasti to pomenule i vama, jeste da ukoliko ti ljudi stignu na granicu sa SAD, da postoje dve stvari, jedna je da oni zatvore granicu i razmotre slanje vojske na granicu. Da li su vam to poemnuli?”

Pompeo: “Razgovarali smo o velikom broju alternativa. Onome to bi meksička vlada mogla da preduzme, šta bi zemlje svernog trougla mogle da preduzmu, ali i neke koje bi SAD mogle da urade. Mi smo optimisti, pratimo šta se dešava sa voim karavanima, koji - samo da napomenem - nisu organski, već ih stvaraju neke sile iz vana i podržavaju ih. A radimo naporno da se pobrinemo da ovi ljudi shvate da nije u njihovom najboljem interesu da krenu na to putovanje i pokupaju da stignu do jušne granice SAD”.

Greta Van Sasteren: “Ko su sile iz vana? Koje grupe?”

Pompeo: “Postoje politički rivali rukovodstva Hondurasa, koji prave planove za sve ovo. Ukoliko uzmete u obzir šta se tamo dešava, ovo nije samo jedna grupa ljudi koja sasvim slučajno zajedno pravi veću grupu”.

Greta Van Sasteren: “Pre Mekiska bili ste u Panami. Zbog čega ste bili tamo?”

Pompeo: “Dugogodišnji partner SAD. Zbog bezbednosti, zbog borbe protiv narkotika. Već neko vreme poznajem predsednika (Huna Karlosa) Varelu i želeo sam da ponovo dođem i razgovaram s njima o nekoliko pitanja, u vezi sa kojima treba još neke stvari da se urade između dve zemlje, uključujući i neke zabrinutosti koje imamo u vezi sa kineskim investicijama širom Centralne Amerike i Panama, kao i u Južnoj Americi, i da se pobrinemo da postoji razumevanje između nas kada je reč o širokom spektru pitanja na kojima SAD i Panama rade zajedno, kao i važnim ekonosmki odnosima, takođe. A želeo sam i da se pobrinem da mi đelimo investicije od njih, kao i da želimo da nadogradimo američke investicije u njegovoj zemlji”.

Greta Van Sasteren: “Da li ste sumnjičavi prema motivima kineskih investicija u Panami?”

Pompeo: “Da”

Greta Van Sasteren: “U kom smislu?”

Pompeo: “Vidite, mi smo partili sve ovo svuda širom sveta. Panama je na sreću sofisticirana država sa stvarnom ekonomijom i rastućim BDP, tako da su u dobroj situaciji u poređenju sa nekim drugim zemljama. Međutim, bili smo svedoci kineske predatorske aktivnosti u zemljama širom sveta, gde se pojave sa velikim novcem, a onda ih stave pod svoju kontrolu i dovedu narod u toj zemlji u strašnu poziciju, dve ili pet ili 10 godina kasnije. A mi mislimo da je veoma važno da ukoliko Kinezi žele da investiraju, to je odlično, ali to mora ds e radi na način da je to transparentno i otvoreno i u najboljem interesu zemlje u kojoj investiraju, a ne povezano sa nekim ograničenjima ili restrikcijama, koje bi Kinezi uveli toj zemlji u slučaju da ta zemlja nije u mogućnosti da plati dug”.



Greta Van Sasteren: “Kako ćete onda ubediti Panamu da odbije kineski novac? IDa li su SAD spreman da na neki način uskoče i same obezbede te invseticije?”



Pompeo: “Zemlje kao što je Panama su prilično jednostavne, žele da budu deo zapadnjačkog društva. Žele da rade stvari po pravilima, poštuju zakone, bez korupcije. Žele da se uključe u aktivnost koja je korisna za njihov narod i imaju ekonomski kapacitet za to. Nisu u poziciji da ih siromaštvo u njihovoj zemlji primorava da uzimaju novac i pod nepovoljnim uslovima, i jednostvano razgovaramo o tome kako možemo da pomognemo da osiguramo da će Amerika biti tu da pruži alternative i da će druge zapadne zemlje biti tu takođe, da se pobrinu da oni razumeju da je u najboljem interesu njihovog naroda da se uključe u komercijalnu aktivnost, da zaista, u dužem periodu, koristi njihovom narodu”.

Greta Van Sasteren: “Sigurno izgleda je Kina sve prisutnija ovde, posebno kada se zna da je Panama pre oko godinu dana priznala Kinu, a ne Tajvan. Izgleda da se Kina zaista kreće u toj oblasti”.



Pompeo: “Da, Kina ima tu nameru, ali još jednom, mi nemamo nikakav problem sa kineskim komercijalnim investicijama. To je njihovo pravo, da se takmiče u svetu. Uveren sam da ukoliko se takmičimo s njima svuda po svetu, da ćemo proći odlično. Međutim, ono što ne možemo da prihvatimo, a moramo da se pobrinemo i da svaka država to razume, jeste da kada se oni pojave i izgleda kao da nude nešto što zvuči suviše dobro da bi bilo istina, skoro uvek jeste”.

Greta Van Sasteren: “I to ste pomenuli u razgovorima sa Kinezima, o njihovoj trgovini sa zapadom, ali operisanjem u Panami?”



Pompeo: “Ne znam da li sam pomenuo Panamu određeno, ali svakako da sam pomenuo ono što mi smatramo komercijalnim praksama, da li su državna preduzeća nepostojana kada je reč o dobrom ponašanju širom sveta”.

Greta Van Sasteren: “Venecuela je takoše problem u ovoj henisferi. Radi se o porpaloj državi, president (Nikolas) Maduro, deluje kao da se ništa ne popravlja. Kakva je američka strategija za Venecuelu, ako uopšte postoji?”



Pompeo: “Mi smo veoma konstanti u vezi sa tim pitanjem. Pozvali smo narod Venecuele da ponovo uspostavi demokratiju u svojoj zemlji, a znate da smo uveli sankicije. Ne samo državi, koje ponekad imaju negativn eefekte na narod Venecuele, nego i protiv rukovodstva Venecuele i onih ljudi koji vrše represiju nad svojiim građanima. A još jedan razlog moje posete ovom delu sveta jeste da apelujem za zemlje OAS-a (Organizacije američkih država) i regiona da osigramo da imamo korodinisanu politiku. Zajedničko razumevanje, iskreno, Lima grupa i druge organizacije odradile su veoma dobar posao kada je reč o vršenju pritiska na Madurov režim i da pokušaju da stvore prilike za one u Venecueli koji žele ponovno uspostavljanje demokratije. Ovo je nacija sa ogromnim ekonomskim kapacitetom, mogućnosti da ima stvarno bogatstvo, a ono što treab da urade tada, jeste da uvedu vladavinu prava i demokratiju, i mi nastvaljamo da radimo sa narodom Venecuele da im pomognemo da to postignu”.

Greta Van Sasteren: “Mogu li i da li će SAD, da li očekujete da će SAD pooštriti sankcije Veneculei?”



Pompeo: “Mi smo prilično konstantni kada je reč o identifikaciji sankcija za koje mislimo da će doneti demokratski ishod i zato ne želim da vam kađem šta ćemo uraditi sutra. Verujem da ćemo pronaći druga mesta na kojima mođemo da izvršimo pritisak na način da ubedimo Madura da ovo neće funkcionisati, da neće zadržati vlast zauvek i da je represija nad njegovim narodom nehumana i neodgovarajuća i ne ono što pravi lideri rade. Dakle, nadamo se da će doći do tranzicije, koju će voditi narod Venecuele, a uveren sam da ćemo naći još neka mesta gde će sankcije biti odgovarajuće”.



Greta Van Sasteren: “Koristite izraz tranzicija, da li je to reč za puč? Da li očekujete da Maduro neće biti na vlasti?"

Pompeo: “Očekujem da narod Venecuele obnovi demokratiju u svojoj zemlji. Ukoliko se desi da izaberu Madura - znate šta, to je njihov izbor. Kada pogledate sve stvari koje je Maduro učinio svom narodu, to mi ne deluje izvesno”.

Greta Van Sasteren: “Ovo nije vaše prvo putovanje ove nedelje. Takođe ste bili na Bliskom istoku – u Saudijskoj Arabiji i Turskoj. Kako opisujete današnji značaj Saudijske Arabije za SAD?

Pompeo: “Oni su naš strateški partner od početka 1930-ih a poslednjih godina su još značajniji. Pomogli su nam da suzbijemo aktivnosti najvećeg svetskog sponzora terorizma, Irana. Bili su veliki partner u borbi protiv terorizma našoj administraciji. Imamo duboke i značajne ekonomske veze i širok spektar strateških odnosa.

Greta Van Sasteren: “Ako se u aktuelnoj istrazi ubistva novinara Kašogija ispostavi da su prestolonaslednik ili princ ozbiljnije umešani u to za šta se sumnja ili za šta ljudi u medijima tvrde da se dogodilo – šta Sjedinjene Države mogu ili treba da urade, u svetlu činjenice strateškog značaja Saudijske Arabije?”

Pompeo: “Predsednik je rekao da ćemo morati da odgovorimo na neki način, u slučaju da se hipoteze o kojima govorite ispostave kao tačne. Neću da ulazim u to kakva bi reakcija mogla biti. Svakako ćemo razmotriti niz mogućih odgoovra ali mislim da je najvažnije da sve činjenice izađu na videlo. Kada sam otputovao u Saudijsku Arabiju, sastao sam se sa kraljem i dugo razgovarao sa prestolonaslednikom. Sastao sam se sa šefom diplomatije Adelom el Džubeirom i jasno im stavio na znanje da SAD veoma ozbiljno shvataju ovo pitanje, da ne odobravamo ubistva van tokova pravosudnog sistema. To nije u skladu sa američkim vrednostima a njihova je odgovornost budući da se incident odigrao u njihovom konzulatu. Njihova je odgovornost da utvrde tačno šta se dogodilo i iznesu sve činjenice – jasno, precizno, kompletno i transparentno. Kada se identifikuju činjenice, onda je njihova dužnost da kazne odgovorne.”

Greta Van Sasteren: “Turska nije u dobrim odnosima sa Saudijskom Arabijom a odnosi će se svakako još pogoršati u svetlu toga što se desilo. Kakav je strateški značaj Turske za SAD?”

Pompeo: “Moja druga stanica ove nedelje je bila Ankara. Sastao sam se sa predsednikom Erdoganom i kolegom Čavušogluom. Oni su članica NATO-a, imamo duboke odnose. Imamo i neke problem. Držali su pastora Bransona. I dalje drže u pritvoru troje ljudi iz lokalnog osoblja naše ambasade u Turskoj tako da ima još mnogo izazova u našim odnosima ali zauzimaju neverovatno značajno mesto i uvek će tako biti. Oni su most između Evrope i Bliskog istoka i članica NATO-a. Zato moramo da nastojimo da unapredimo odnose tako da možemo da sarađujemo u ostvarenju ciljeva NATO-a i pronađemo mesta gde nam se interesi preklapaju. To obuhvata i današnje izazove u Siriji. Mislim da postoje stvarne tačke gde možemo da sarađujemo sa Turskom da bismo

Greta Van Sasteren: “Nedavno ste bili u Severnoj Koreji i saopšteno je da će vojne vežbe sa Južnom Korejom, zakazane za decembar, biti odložene. Da li očekujete sastanak Kim Džong Una I predsednika Trampa u sasvim bliskoj budućnosti?”

Pompeo: “Da.”

Greta Van Sasteren: “Kako definišete vrlo blisku budućnost?”

Pompeo: “Nisam spreman da vam kažem kada će se to dogoditi pošto datum još nije određen ali predsednik je rešen da do susreta dođe. Radimo na tome da pronađemo mesto I vreme koje odgovara obojici lidera. Nadam se da ćemo imati sastanak na visokom nivou u narednih desetak dana – da ću se ja sastati sa svojim severnokorejskim kolegom da bismo nastavili razgovore o njihovom susretu. Postoji realna mogućnost da se načini još jedan veliki korak ka denuklearizaciji. Predsednik Kim je naglasio, kada sam razgovarao sa njim, pre dve nedelje, da stoji pri obećanju koje je dao predsedniku Tramp u Singapuru 12. Juna i planiramo da učinimo sve što možemo da se postaramo da će on ostvariti to obećanje tako da možemo da dođemo do dana kada će narod Severne Koreje zaista imati svetliju budućnost. Predsednik Tramp je rešen da pomogne Severnoj Koreji da to ostvari.”

Greta Van Sasteren: “Šta vas je najviše iznenadilo u pregovorima sa Kim Džong Unom?”

Pompeo: “Nisam siguran da me je mnogo toga iznenadilo. Na određeni način, ovo je veoma teško. Decenijama je Severna Koreja zavisila od svog nuklearnog arsenala, njegovog potencijala, smatrajući da joj to garantuje bezbednost. A sada, doneti stratešku odluku koju nam predsednik Kim kaže da je doneo – da kaže svom narodu da nuklearni arsenal više nije neophodan da bi zemlja bila uspešna – to je težak zadatak za jednog severnokorejskog lidera. Veoma mi je drago što je doneo tu odluku ali njena realizacija biće kompleksna i biće potrebno vreme. No, sve dok nastavljamo da ostvarujemo napredak, da se ne ispaljuju projektili, da se ne sprovode nuklearne probe – mislim da sve to void ka dobrom.”

Greta Van Sasteren: “Poslednje pitanje – koji je bolji posao – director CIA-e ili državni sekretar?”

Pompeo: “To je jedino pitanje na koje vam neću odgovoriti, Greta. Oba posla su sjajna.”

Greta Van Sasteren: “Na kojem ste bolje spavali?”

Pompeo: “Neverovatna je privilegija imati priliku da obavljate oba ta posla u svojoj karijeri.”

Greta Van Sasteren: “Ali kada ste bolje spavali?”

Pompeo: “Mislim da sam malo bolje spavao na svom prethodnom poslu.”