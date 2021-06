Doktorka Paunović: Konačni izlaz iz pandemije - kroz vakcinaciju

Ja sam vakcinisan, ali moj komšija nije. U kući imamo decu mlađu od 12 godina, kako da se ponašamo? Da li nas vakcina štiti od novih mutacija virusa? Na vestima smo čuli o novim nuspojavama vakcine... To su nedoumice koje muče Amerikance u ovoj fazi pandemije. Broj zaraženih i umrlih od Kovida u SAD je sada 90 odsto manji u odnosu na januar, a opet - zemlja je protekle nedelje prevazišla 600.000 smrtnih slučajeva. 45 odsto populacije je potpuno vakcinisano, države ukidaju preostale restrikcije, a mnogi planiraju putovanja.

Doktorka Ana Paunović, magistar nauka, koja je osnovne studije medicine završila na Univerzitetu države Luizijana u Nju Orleansu, a specijalizaciju na Univerzitetu Merilenda, radi u jednoj od najvećih zdravstvenih organizacija na području Vašingtona - Medstaru. Svoje pacijente svakodnevno podseća da su obimna istraživanja pokazala da je vakcina efikasna u sprečavanju težih oblika Kovida i smrtnih ishoda.

"Takođe, sada imamo dovoljno dokaza da možemo sa priličnom sigurnošoću da kažemo da postoje male šanse da neko ko je vakcinisan protiv Kovida prenese tu bolest nekom drugom", ističe dr Paunović.

Prema novim smernicama Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), najveći broj potpuno vakcinisanih dve nedelje kasnije više ne mora da nosi maske u zatvorenom prostoru i održava distancu od drugih. Pa ipak, određeni procenat vakcinisanih ljudi još nije spreman da skine maske u zatvorenim prostorijama.

"Posle toliko dugog vremena velikog straha, nesigurnosti i nepoznanica, odjednom smo se našli u situaciji da nakon što smo se osećali prilično sigurno u situaciji nošenja maski i udaljavanja jedni od drugih, odjednom nam je rečeno da više ne mora da bude tako, i potpuno je jasan taj psihološki momenat. Hoću da kažem da je sasvim u redu nositi masku i dalje. Kad god se osećate nesigurno ili mislite da možda možete nekom drugom nanesete štetu, pametno je i dobro nositi masku i dalje".

Iz novih smernica CDC-a isključene su zdravstvene institucije, dečije obrazovne ustanove, jer deca mlađa od 12 godina još ne mogu da se vakcinišu, i javni saobraćaj - kao mesta gde se sreću ljudi iz svih krajeva sveta i postoji veća koncentracija ljudi kod kojih postoji rizik od bolesti, podseća dr Paunović. A dok američke države postepeno ukidaju preostale restrikcije, građani su zabrinuti zbog vesti o pojavi novih sojeva virusa.

"Vakcine su efikasne protiv svih sojeva koje znamo, koji su se dovoljno raširili da mogu da predstavljaju problem. Delta virus je potekao iz Indije, ima ga u Engleskoj, sad se pojavio u Americi, tako da je definitivno nešto sa čim ćemo morati da se nosimo, ali za sada vakcinacija pomaže i to je jedan od razloga zašto se apsolutno treba vakcinisati".

Produženi Kovid

Još jedna zabrinjavajuća pandemijska vest odnosi se na produžene simptome kod određenog procenta pacijenata koji su preležali Kovid.

"Produženi Kovid ili post-akutni Kovid sindrom je nešto o čemu sada dobijamo podatke. Kod dvadesetak odsto ljudi koji su preležali, često blagi oblik infekcije ili imali kratkotrajnu hospitalizaciju, 60 dana nakon infekcije i dalje imaju određen simptome. To uključuje bolove u grudima, otežano disanje, često jako ubrzan rad srca i pri najmanjem naporu, bolove u telu kao i neke psihološke i psihijatrijske probleme, probleme s pamćenjem, nesanicom, anskioznost i panična stanja".

Iako sam po sebi taj sindrom ne ugrožava životno, koliko znamo, do sada on definitivno veoma utiče na kvalitet života. Često su u pitanju mladi, zdravi ljudi koji ne mogu normalno da žive, da rade, tako da je to veliki problem - dodaje dr Paunović.

"Problem je i što ne znamo tačno kako da priđemo lečenju istog, tako da to je nešto o čemu se sada dosta istražuje, postoje rani potencijalni podaci koji nas navode da vakcine takođe mogu da pomognu. Kod ljudi koji su preležali bolest, imaju ovaj sindrom, i onda se vakcinišu, videli smo u malim brojevima pošto je malo ljudi testirano - poboljšanje tako da to bi bio još jedan razlog zašto se treba vakcinisati"

Skepsa i zabrinutost

U borbi protiv Kovida, lekari se bore i protiv dezinformacija i skepse prema vakcinama koja odlaže konačni izlazak iz pandemije. Zabrinutost još neopredeljenih građana produbljuju vesti o pojavi neželjenih efekata, kao što su krvni ugrušci ili srčani problemi kod izuzetnog malog procenta vakcinisanih.

"Ono kako ja pokušavam da to objasnim svojim pacijentima je da svako jutro kada izađete iz kuće preduzimate dozu rizika. Neki ljudi, kada izađu iz svog doma i odu na posao, neće se vratiti, jer nešto nepredviđeno može da se desi, kao na primer neka saobraćajna nesreća. Svi smo svesni toga, ali smo takođe svesni da su šanse da se tako nešto desi vrlo male, i da to u suštini neće da nas spreči da vodimo normalni život.

Takođe, što se tiče potencijalnih nus pojava o kojima čitamo - važno je razmišljati o ovome u brojevima, pogledati šta to zapravo znači. Pojava ugrušaka nije nešto što se tako retko dešava, i ako uzmemo izvestan broj ljudi nasumice sa ulice, jednu veliku grupu ljudi i istestiramo ih, naći ćemo da određeni broj ljudi dobije ugrušak, iz raznih razloga. Ono što nas čini zadovoljnim kada analiziramo rezultate vakcinacija je da su ljudi sa ugruškom nakon vakcinacija zaista retki. Treba razmišljati i o tome koje su šanse da dobijemo Kovid, da od tog Kovida teško obolimo, završimo u bolnici i izgubimo život, a te šanse su daleko veće nego da razvijemo bilo kakvu potencijalnu nus pojavu od vakcine".

U SAD od sredine maja vakcinišu se i deca starija od 12 godina. Doktorka Paunović smatra da je za roditelje najbolje da svoje nedoumice oko vakcinia otklone direktno u razgovoru sa svojim pedijatrima.

"Većina ljudi čak i ako ima nelagodu i ne veruje mnogo vestima lokalnim zdravstvenim organizacijama, velikim medicinskim sistemima, veruje svojim lekarima i uglavnom roditelji imaju dobar odnos sa pedijatrima svoje dece tako da mislim da je najbolje slušati njih. Za sada ne vidim da treba očekivati bilo kakav problem sa vakcinacijom dece. Ove vakcine nisu mnogo drugačije od vakcina koje imamo do sada, i najverovatnije će sva deca moći da se vakcinišu, nadamo se relativno uskoro".

Još jedna cena Kovida

Za vreme pandemije, mnogi ljudi su odlagali odlazak kod lekara na rutinske preglede i zanemarili neke druge zdravstvene probleme.

"To je nažalost još jedna dodatna cena Kovida o kojoj još ne znamo dovoljno", kaže Ana Paunović.

"Ima nekih studija i jedna analiza je izdata u žurnalu Američke medicinske asociicje koja pokazuje da je mortalitet u periodu od marta 2020. do januara 2021. porastao za skoro 25 odsto u Americi. Naravno, većina toga jeste zbog Kovida, ali ne može se sve objasniti Kovidom. Znamo da je, pogotovo u prvim mesecima pandemije, mnogo ljudi izbegavalo da ide u urgentne centre sa ozbiljnim simptomima kao što su bolovi u grudima, potencijalni simptomi šloga ili akutnog abdomena, što je nesumnjivo u nekim slučajevima dovelo do zakasnele dijagnoze i povećane smrtnosti".

"Pored toga, ono što sam ja videla u svojoj praksi konkretno, mnogo ljudi se plašilo i izbegavalo rutinske preglede kao što su mamografija za ranu detekciju karcinoma dojke, kolonoskopija za ranu detekciju karcinoma debelog creva. Znamo da će to doveseti i već je dovelo do zakašnjenja u dijagnozi što onda otežava i lečenje i može da dovede do lošije prognoze".

Da li da putujemo?

Posle dugog perioda stresa, mirovanja i izolacije, Amerikanci su željni da se otisnu na put i vide rođake i prijatelje u zemlji i inostranstvu ili prosto -– putuju. Ove nedelje, Evropska unija je preporucila ukidanje restrikcija za putnike koji dolaze iz SAD.

"Svi smo željni putovanja, ono što je loša vest za ljudi koji se nisu vakcinisali nije preporučeno da putuju, pogotovo ne u inostranstvo", kaže dr Paunović.

Za vakcinisane, putovanje je dozvoljeno uz vođenje računa i nošenje maski.

"Ali važno je znati kakva je situacija na našoj destinaciji - znači to gde idemo, kakva je situacija sa infekcijom, i ne samo to, važno je znati koje su preporuke lokalnih zdravstvenih organizacija i kako se treba čuvati tamo. Dakle, iako se može putovati i sigurnije putovati daleko smo od potpunog opuštanja i uživanja kakvo bismo želeli da imamo".

Sta je konačni savet lekara kao što je doktorka Paunović svima nama?

"Važno je, i za mentalno i fizičko zdravlje, da izađemo iz kuća i da se družimo, sa izvesnom dozom obazrivosti. Najvažnija poruka koju mogu svima da dam je vakcinišite se, jer time štitite sebe, štitite one pored sebe, i time doprinosite šansi da globalno rešimo ovaj problem i da možemo svi da se vratimo u normalniji život, a ne samo određeni delovi populacije".