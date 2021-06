Američki regulatori preporučuju da samo vakcinisani putnici idu na krstarenje

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ublažili su upozorenje za putovanja na kruzerima sa najvišeg četvrtog nivoa na treći, dok se operateri pripremaju za letnja krstarenja iz američkih luka.

Takođe su peporučili da građani, koji nisu u potpunosti imunizovani izbegavaju krstarenja, i da se putnici testiraju 1 do 3 dana pre i 3 do 5 dana posle puta.

Izmenjene smernice objavljene su nakon što su dva putnika na kruzeru "Selebriti milenijum" (Celebrity Millennium) kompanije "Rojal Karibian" (Royal Caribbean Group) bili pozitivni na koronavirus, dok je širenje zaraze među posadom broda "Odisi of the siz" (Odyssey of the Seas) primoralo kompaniju da odloži dugo očekivanu plovidbu.

Američke regulatorne vlasti su prethodno, nakon slučajeva brzog širenja zaraze prošle godine, upozoravale putnike da u potpunosti izbegavaju krstarenja.