Igor Božić za Glas Amerike: Epicentar kampanje protiv N1 je u Predsedništvu Srbije

“Epicentar u kom se stvara negativna slika o Televiziji N1 nalazi se na Andrićevom vencu i nemam nikakvu sumnju da je to Predsedništvo Srbije”, kaže u razgovoru za Glas Amerike Igor Božić, izvršni producent beogradske ispostave tog regionalnog medija.

Televizija N1 registrovana je u Luksemburgu - a njeno beogradsko predstavništvo u Srbiji zasnovano je kao produkcijska grupa u vlasništvu kompanije "Adria njuz". Igor Božić ukazuje da Televizija N1 poseduje evropsku licencu za emitovanje, kao i da svojim radom ne krši nijedan zakon države Srbije - što je, podseća, potvrdila i premijerka Srbije Ana Brnabić u jednoj od skupštinskih rasprava.

Ipak, strani kapital u tom mediju, deo javnosti u Srbiji, kao i sami predstavnici vlasti, često koriste kao oruđe za diskreditaciju novinara i izveštavanja Televizije N1. Učestale su, navodne spontane kampanje, kojima se traži njeno proterivanje iz Srbije - čije metode imaju elemente zastrašivanja. Tako su u ponedeljak nepoznate osobe sa hirurškim maskama na licima pred zgradu N1, u beogradskom naselju Novi Beograd, istresle letke sa porukom "Republika Srbija doviđenja. Dobrodošli u Luksemburg". Osobe su se potom odvezle automobilom parkiranim u blizini.

O N1 su u nekoliko navrata najviši državni zvaničnici govorili kao o „američkoj televiziji“ - poput predsednika države Aleksandra Vučića, ili pak „CIA - N1“, aludirajući na američku Centralnu obaveštajnu agenciju (CIA) što je bila formulacija Nebojše Stefanovića, jednog od potpredsednika Vlade Srbije, ministra unutrašnjih poslova i visoko rangiranog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke - čiji je šef ujedno i predsednik države.

Novinari N1 više puta bili su na meti direktnih pretnji i pritisaka - na šta su upozoravali međunarodni posmatrači oblasti medija - tražeći da se sa tom praksom prekine.

“Iz Predsedništva Srbije ide svaka kampanja i to je potpuno jasno. I sve izjave i sve informacije, nezvanične, pa čak i zvanične. Zapravo, možete da vidite sliku po kojoj tabloidi rade i kako se predsednikove apstrakcije i mišljenja prihvataju kod tabloida koji su njemu verni. Tako da je sve jasno“, kaže u razgovoru za srpski servis Glasa Amerike Igor Božić.

Glas Amerike: Imate li na umu neku konkretnu osobu iz Predsedništva Srbije?

Božić: Onaj koji vodi Predsedništvo Srbije - to je Aleksandar Vučić.

Glas Amerike: Šta je generator pretnji?

Božić: Taj proces počinje od toga da vlast pokrene neku temu, dikredituje naše novinare zbog ove ili one teme. Preuzmu tabloidi pa se te priče prošire preko društvenih mreža i onda dolazite do situacije da neko malo pređe granicu. E sad da li je taj neko plaćen ili ne, to je sad vrlo teško dokazati. Ali dođete u situaciju da bivši ratni veteran napiše pismo u kojem preti da će pobiti zaposlene i njihove porodice i dići zgradu u vazduh. I to pošalje poštom. I onda kada vlasti vide da je to baš brutalno - odluče da preuzmu stvar u svoje ruke i uhapse čoveka koji, pokazaće se, nije baš bio pri svojoj svesti kada je to pisao. A zašto je došao na ideju da piše baš nama? Zato što je shvatio kakav se odijum o N1 pravi. I ovde u Srbiji je atmosfera toliko uzavrela da bi umesto te retorike, koja je zapaljiva i sve zapaljivija iz dana u dan - trebalo zapravo vratiti stvari na početak. Vratiti se normalnoj komunikaciji i dijalogu u javnoj sferi. Ali to prva vlast ne dopušta. Vlast na svaku kritiku medija i novinara reaguje brutalnim napadima. Da bi pokazala svoju moć u svakom trenutku.

U 2019. godini, prema podacima Reportera bez granica, međunarodne nevladine organizacije specijalizovane za praćenje stanja u sferi medija, Srbija je u okviru Svetskog indeksa medijskih sloboda skliznula za 14 mesta i plasirana je na 90. mestu - od 180 zemalja koje su se našle na listi. Takođe, organizacija Fridom haus je u izveštaju objavljenom juna 2019. istakla najviše političke zvaničnike Mađarske i Srbije kao populiste koji guše nezavisno novinarstvo i kritičku misao.

Međutim, u razgovoru koji smo vodili sa Suzanom Vasiljević, savetnicom za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u okviru multimedijalnog projekta u pripremi posvećenom slobodi medija i izražavanja u Srbiji #afreepressmatters #voazaslobodumedija – dobilli smo uveravanja da mediji rade slobodno, ali i tvrdnje da predsednik države ne inkriminiše novinare i medije.

Igor Božić, izvršni producent beogradske ispostave Televizije N1, međutim stvari vidi potpuno drugačije.

„Ova vlast, kao i sve, ali ova naročito, osetljiva je na bilo koju vrstu kritike. I tu kritiku mora da opravda tako što će je napasti i obrazložiti svom biračkom telu ili javnosti. U našem slučaju oni vide to, ja bih rekao, da je to opravdavanje njihovih grešaka zatrpavanjem gomilom poluinformacija - ili da kažemo spinova zbog kojih oni pokušavaju da skrenu pažnju celoj javnosti da smo mi neprijatelji vlasti. Što je potpuni nonsens. Niti smo ikada planirali da budemo neprijatelji vlasti - ali smo planirali da se bavimo svojim poslom. Onda su oni pokušali da celu stvar preokrenu tako da nas skoro od prvog dana predstave kao političke protivnike. Što je najlakši način da se odbranite od nekog izveštaja koji nije pozitivan po vlast. Svesno je vlast od nas pravila političkog oponenta i na taj način pokušava da se opravda za sve ono što može da se čuje kod nas“, ukazuje Igor Božić.

Sa Igorom Božićem Glas Amerike je razgovarao u okviru multimedijalnog projekta u pripremi - koji je posvećen slobodi medija i izražavanja u Srbiji - #afreepressmatters #voazaslobodumedija.

U 2018. i 2019. godini Nezavisno udruženje novinara Srbije, notiralo je da je počinjeno ukupno 190 napada na novinare - 16 fizičkih, 130 pritisaka i 44 verbalne pretnje. Najdrastičniji slučaj bilo je paljenje kuće novinara Milana Jovanovića decembra 2018, što je trenutno predmet sudskog procesa protiv bivšeg predsednika opštine Grocka i aktuelnog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljuba Simonovića.

Jovanović, novinar lokalnog portala „Žig info“, izveštavao je o sumnjama na zloupotrebe bivšeg najvišeg opštinskog zvaničnika Simonovića.