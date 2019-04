Protest novinara zbog serije pretnji i poziv Tužilaštvu da ih zaštiti

Zbog učestalih pretnji i napada na novinare na društvenim mrežama, danas je ispred Tužilaštva za visokotehnološki kriminal u Beogradu održana protest koji je organizovao nedeljnik Vreme. Sa skupa koji je održan pod sloganom "Zaustavite nasilje nad novinarima", okupljeni su od Tužilaštva zatražili zaštitu Tamare Skroze, Slobodana Georgijeva, Jovane Gligorijević i drugih novinara koji su bili izloženi pretnjama - često i od pripadnika vlasti.

"Ja danas stojim ovde zato što se plašim za novinare, Slobodana Georgieva, Tamaru Skrozu, Draganu Pećo, Nedima Sejdinovića, Sanju Kljajić, Vanju Đurić i za druge kolege koji čestito i pošteno rade svoj posao", rekla je Jovana Gligorijević iz Vremena na skupu i pročitala nekoliko pretećih poruka koje je dobijala:

"Nadam se da će i tu smradušu držati namerno u srušenoj zgradi bez zidova i prozora, na nišanu snajpera. Da će joj repetirati pušku dok joj cev na čelu, da će joj pijani vojnici pucati dok vozi, pa nek guta taj njen rivotril, to mizerno govno. I još jedna - I da toj govnarki izvade štitastu žlezdu zbog stresa, i da je hapse i vezuju za drvo, i da bude u turizmu pod snajperom, i da joj granata eksplodira 20 metara od kola. Ovo nikada nisam objavila jer je prosleđeno Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Autor ovih poruka je vrlo poznat javnosti, jer je prisutan u javnosti. Nikada ništa nije urađeno i zato stojimo ovde", rekla je Gligorijević.

Direktor Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) Branko Čečen upitao je šta još treba da se desi da bi nadležni reagovali na pretnje novinarima u Srbiji i dodao da smrt novinara u Srbiji "nije hipoteza", jer se do sada desilo već tri puta, ali moglo je i mnogo više:

"I ja se plašim za novinare BIRN, KRIK i CINS i za sve časne i kredibilne novinare, koji su postali neprijatelji i na koje se slobodno kače etikete izadjnika i mnogo gorih stvari", rekao je Čečen, dok je Tamara Skroza, novinarka Vremena, ocenila je da je najveći problem u vezi sa pretnjama u tome što "pravosudje može da ćuti na sve što se dešava":

"Ja mislim da ćemo se mi svi jednoga dana ponositi što su nas ti i takvi ljudi prozivali, targetirali, vređali i pozivali na nasilje nad nama. U ovoj situaciji, koliko god to apsurdno to izgledalo, to jeste orden, to jeste velika pohvala za ono što mi radimo", rekla je Skroza.

"Ni jednom kada su botovi nas napadali, kada nas je neko iz vlasti napadao, oni ništa nisu uradili. I mi sada kažemo - uradite nešto. Saslušajte šefove tih botova, informativnih službi SNS-a, oni imaju svoje ime i prezime. Oni se i sami tome hvale na društvenim mrežama. Saslušajte predsednika države, on je predsednik stranke. On zna dosta o tome", rekao je novinar BIRN-a Slobodan Georgiev.

Po njegovim rečima, cilj ove akcije da zaposlenima u Tužilaštvu ukažu da je njihov posao da kontrolišu "ove dole iz Nemanjine". Ovo nije pritisak na njih, već podrška za njih i poziv da počnu da rade svoj posao, dodao je Georgijev.

Protestu novinara zgrade Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prisustvovali su i lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Zoran Lutovac, Zoran Živković i drugi.