Internista Aleksandra Popović primila Fajzerovu vakcinu: Osećam se zaštićeno, lakše se diše

U prvoj grupi američkih zdravstvenih radnika koji su protekle nedelje dobili Fajzerovu vakcinu protiv Kovida-19 bila je i dr Aleksandra Popović, internistkinja iz Čikaga, koja radi u medicinskom centru "Sent Aleksijus". Vakcinu je primila u petak i kaže za Glas Amerike da se oseća dobro i da je iskustvo bilo odlično.

"Bilo je vrlo jednostavno zakazati vakcinu. Vakcinacija se obavlja u bolnici, na 30 minuta se zakazuje, popunite upitnik sa nekoliko generalnih pitanja o istoriji svojih bolesti, čak i manji nego kad idete na običan pregled. Dobijete vakcinu slično kao kod vakcine protiv gripa - isti je princip, ubrizgavanje u rame, mali bol, i posle toga ostajete 15 minuta da se proveri da nemate neke alergijske reakcije. Koliko sam videla, niko od nas ko je primio vakcinu nije imao nikakve alergijske reakcije i posle 21 dan sledi druga doza Fajzerove vakcine. Ja sam primila Fajzerovu, jer u petak Modernina još nije bila registrovana".

Eventualne nedoumice i zabrinutost u pogledu mogućih neželjenih efekata nove vakcine otklonila je tako što je čitala stručnu literaturu i konsultovala kolege.

"Iskreno, imala sam potrebu da pročitam što više i proučim, razgovarala sam sa mnogim kolegama, genetičarem, onkolozima, infektolozima, o vakcini i o mogućim posledicama koje može da proizvede. Nakon što sam pročitala dosta toga, a ja nisam genetičar, ja sam kliničar, lekar internista i davno sam učila imunologiju, ali je vrlo lako shvatiti da je ovo prilično bezbedna vakcina. Više od 20.000 ljudi je učestvovalo u prvoj studiji, imali jako malo ljudi sa sporednim efektima, tako da mislim da je vakcina kao vakcina jako bezbedna za verovatno 99 procenata ljudi.

Kakve su dugoročne posledice - shvatam da se svi to pitaju i da je to u stvari najveće pitanje koje muči mnoge ljude koji ne žele da se vakcinišu. Istorija vakcina kaže da većina neželjenih dejstava se javlja u prva dva do tri dana, retko kada imate vakcine koje vam daju neželjena dejstva posle dve, tri ili sedam godina, tako da sam posle malog istraživanja bila sigurna da je ovo dobra vakcina, posebno pošto je efikasnost veća od 95 odsto i mislim da će nam pomoći da iskorenimo ili bar smanjimo ovu bolest i možda je svedemo na sezonski grip".

Doktorka Popović kaže da se odmah posle vakcinisanja osetila više zaštićeno i rasterećeno kada je prvi put izašla u javnost i ušla u jednu od čikaških prodavnica.

"Praktično, ja verovatno još nemam antitela, ali mislim da mi je pao neki teret sa srca delimično, i nadam se da će ovo da funkcioniše, jer ipak 95 odsto je uspešnost. Nadam se da neću biti u onih pet odsto koji neće razviti antitela. Ali jeste, nekako se stvarno lakše diše i mislim da ćemo moći da počnemo normalno da putujemo... naravno moraćemo još da nosimo maske. Vakcinacija ne znači da ćete moći slobodno da šetate bez maske i ulazite u bolnicu i sobe pacijenata sa Kovidom bez maske, to nikako, jer još možete da dobijete Kovid ali verovatno u mnogo lakšem obliku nego što biste dobili ako ste izloženi mnogo većoj količini virusa, nezaštićeni“.

Glas Amerike: Radite sa pacijentima koji imaju Kovid i iz prve ruke vidite bolest i njene posledice a istovremeno ste svesni da u društvu kruže pogrešne informacije i priče o samom virusu i vakcini. Kako se osećate kada to vidite i čujete?

Dr Popović: U principu, već skoro godinu dana pošto smo imali prvi slučaj u Čikagu u januaru u mojoj bolnici sa pacijentkinjom koja je imala Kovid, već godinu dana se borimo sa tom bolešću koja je veoma nezgodna za neke ljude, nažalost tragična, i uvek je teško čuti neke neistine i dezinformacije, a sa druge strane se vi borite svakodnevno za živote ljudi i pomažete im da dođu do daha, bukvalno. Takođe, za vakcinu, mislim da je dosta ljudi koji nisu uradili dovoljno istraživanja ili nemaju dovoljno informacija, a nalaze se slobodnim da komentarišu na društvenim mrežama, i uopšte u razgovorima. Mislim da bi trebalo da se barem raspitaju ili pročitaju neke relevantne članke, da ne bi trebalo davati olako mišljenje o tome, jer mi se nalazimo kao cela planeta u velikom problemu i mislim da nije u redu biti sebičan i izjavljivati neke stvari koje mogu da naštete ljudima i mislim da ljudi treba da povedu računa o onome što izjavljuju.

To je jedan od razloga što sam pristala na ovaj razgovor sa vama, da pokušam da malo pomognem u edukaciji ljudi i to radim svakodnevno sa pacijentima, i uvek im kažem da je dovoljan samo jedan kontakt da dobijete Kovid. Većinom, ljudi koji su bolesni od Kovida ne mogu da se sete kako su ga dobili, kažu da su preduzimali sve mere i opet su se zarazili. To mora svako da ima na umu, da je ovo veoma nezgodna bolest i da stvarno moramo da se čuvamo i držimo svi zajedno i pokušamo da prevaziđemo.

Glas Amerike: Kakva je trenutno situacija u vašoj bolnici i raspoloženje među zdravstvenim radnicima i pacijentima, sada kada postoji svetlo na kraju tunela?

Dr Popović: Da, vidimo svetlo... Mi smo veoma zauzeti u mojoj bolnici je od početka, od marta, najveći broj pacijenata, spomenula sam i prvu pacijentkinju, koja je bila druga u Americi, i imali smo najviše pacijenata u celom sistemu bolnica u kome se nalazimo. Nekada je teško naći krevet za pacijente i prepuno je. Ima dana kada smo očajni, ima dana kada se malo bolje osećamo, kada broj počne da pada kao trenutno, kada smo sa 80 dnevno spali na 66, tako da kada smo čuli da vakcina stiže - stvarno većina mojih kolega i sestara i respiratornih tehničara i farmaceuta, nismo mogli da dočekamo kada će vakcina doći da možemo da je primimo i počne nešto da se rešava sa Kovidom.

Na pitanje kako funkcioniše raspodela vakcine u SAD, doktorka Popović objašnjava da je njena bolnica dostavila podatke koliko lekara i medicinskih sestara radi sa pacijentima obolelim od Kovida. Prva grupa su bili lekari i osoblje koje radi sa pacijentima sa Kovidom.

"Kovid jedinice, intenzivna nega, hitna prijemna služba, respiratorni tehničari, sestre i lekari, i ORL osoblje. U sledećoj grupi će ići lekari koji rade sa manje pacijenata kao što su ortopedi ili druge specijalnosti koji ne dolaze u kontakt toliko sa Kovid pacijentima. Mislim da su sve bolnice dobile srazmeran broj po Čikagu koliko sam videla, lepo raspoređeno, moje kolege u drugim bolnicama su takođe dobile mejlove da je vakcina raspoređena".

Internistkinja iz Čikaga nada se da će u skoroj budućnosti takvu poruku i rasterećenje dobiti i njene kolege iz Srbije.

"Htela sam da pozdravim sve sestre i lekare u Srbiji i medicinske radnike koji se danonoćno bore sa Kovidom i da im poželim uspeh, da vakcina što pre stigne i da se ponovo vidimo u Srbiji i Beogradu", poručila je na kraju razgovora za Glas Amerike dr Aleksandra Popović.