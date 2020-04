Ginekolog Jovana Tavčar: Žene snose poseban teret epidemije

Iako svi delovi društva osećaju posledice pandemije koronavirusa, žene su posebno pogođene krizom, upozoravaju nove studije. Sa ocenom da žene snose specifičan teret epidemije slaže se i doktorka Jovana Tavčar, specijalistkinja ginekologije i akušerstva koja trenutno živi i radi u Bostonu. Za Glas Amerike govori o tome kako je Kovid-19 uticao na njenu struku i pacijentkinje, i šta savetuje ženama tokom pandemije.

Doktorka Jovana Tavčar završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju ginekologije i akušerstva u Beogradu a posle se preselila u SAD i ponovo završila specijalizaciju na univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu. Sada je subspecijalizant minimalno invazivne ginekološke hirurgije u bolnici Njuton Velsli u Bostonu u Masačusetsu, u sistemu univerziteta Harvard.

Masačusets je treća američka država po broju slučajeva zaraženih koronavirusom, a epidemija je izazvala velike promene i u profesiji doktorke Tavčar.

“U mojoj profesiji postoje dva dela – jedna je sama ginekologija, koji se bavi ginekološkim problemima žena, ne trudnoćom, i to jeste oblast moje uže specijalizacije, gde smo morali da odložimo sve neurgentne operacije i trenutno radimo i operišemo samo urgentne stvari. To je veliki izazov, jer iako te procedure nisu urgentne, ne znači da su elektivne ili nisu bitne. Sve žene koje imaju miome, bolove u trbuhu, parovi koji se suočavaju sa infertilitetom… sve to zaista zahteva medicinski tretman i svi su oni takođe žrtve cele ove situacije, ove pandemije, jer njihov zdravstveni problem ne može sada da bude tretiran”, ističe doktorka Tavčar.

Ona i njene kolege već prave planove za period po izlasku iz pandemije, i očekuju povećan broj tih, sada odloženih, procedura tokom leta. U međuvremenu, lekari održavaju kontakte sa pacijentima pomoću telemedicine.

Koronavirus - dodatna briga za trudnice

Jedna grupa žena, ipak, ne može da sačeka kraj pandemije – a to su trudnice. Iako, kao i druge osobe, one mogu da dobiju virus, Tavčar ističe da nema podataka da su trudnice kategorija sa povišenim rizikom za Kovid-19.

“Činjenica je da žene u trudnoći se svakako brinu za sebe, za plod, sutra za dete i ovo jeste povećana situacija stresa za sve ljude, a možda i više za trudnice. Međutim, za sada zaista nema podataka da su trudnice specifično ugrožena kategorija. To ne znači da su imune na virus I da ne mogu da razviju teže kliničke oblike, ali nemamo podatke da bi, zbog toga što su trudne, bile posebno osetljive, kao što je slučaj sa gripom. Još je rano, svi ti podaci se mogu promeniti, kao što se sve menja iz dana u dan, ali za sada deluje da možemo da smanjimo anksioznost kod trudnica i da im poručimo da treba da primenjuju mere kao svi ostali građani, svi ljudi ali ne postoji razloga za dodatni strah i anksioznost”

Takođe, iako nije potpuno iskljuceno, još nema jasnih dokaza da virus može da se prenese sa majke na plod tokom trudnoće.

"Svakog pacijenta tretirati kao da ima virus"

Sami zdravstveni radnici nastoje da sebe, svoje porodice i pacijente zaštite od zaraze.

“Zdravstveni radnici su ljudi, mi uglavnom živimo sa nekim imamo porodice sa kući, pre svega taj strah ne toliko lično od zaraze koliko od toga da bi mogli da budemo prenosioci i ugrozimo druge ljude, što pacijente što svoje ukućane”, kaže Jovana Tavčar.

Kako dodaje, lekari primenjuju različite nivoe zaštite u zavisnosti od procedure koju rade i toga da li je pacijentkinja poznato pozitivna na Kovid-19.

“Možemo biti vrlo zahvalni da je u Bostonu pre oko nedelju dana počelo postrojenje koje može da steriliše N95 maske i vrati ih nazad za korićenje, tako da mi sada imamo svoje maske koje obeležimo svojim imenima i posle korišćenja možemo da pošaljemo na sterilizaciju i one se vrate posle nekoliko dana, i možemo da ih ponovo koristimo.”

Na odeljenju za ginekologiju bolnice Njuton Velsli brzim testom se testiraju sve osobe kojima je potrebna hitna ginekološka operacija, kao što je nedavno bio slučaj sa jednom pacijentkinjom doktorke Tavčar.

“Ta pacijentkinja je testirana pred operaciju i iako nije imala nikakve simptome kornavirusa njen test je bio pozitivan što govori u prilog tome da ima mnogo asimptomatskih nosilaca virusa oko nas, i da zaista moramo svakog pacijenta tretirati kao da ima virus i pristupati sa adekvatnom zaštitom jer je to - moguće.”

Doktorka Tavčar ističe da se divi kolegama svuda u svetu koji su izloženi trenutnoj situaciji.

“Ja sam u kontaktu sa puno kolega iz Srbije i Beograda i trudim se da razmenim informacije ako imam nešto što bi bila neka nova studija koja izađe, jer se podaci jako brzo menjaju, a takođe razmenjujemo lična iskustva, ukoliko je neko imao pacijenta u određenoj situaciji, kako bi postupio, jer nemamo smernice za svaku kliničku situaciju u kojoj bismo mogli da se nađemo.”

Žene u eri pandemije

Jovana Tavčar smatra da su žene posebno žrtve cele situacije uzrokovane koronavirusom.​

“Ja kao lekar koji leči žene sam naravno malo pristrasna i sama sam žena. Smatram da su žene verovatno više pogođene krizom jer nažalost u većini domaćinstava su žene te koje sada kad su svi kod kuće više posla preuzimaju na sebe Ne znam da li je bolje da se poruka pošalje ženama ili ipak muškarcima - da ukoliko je u njihovoj kući takva situacija da je žena ta koja je više preuzela na sebe, kuva, sprema … da bi možda mogli da ih odmene, to je moj medicinski savet."

Doktorka Tavčar poručuje ženama da primenjuju mere zaštite od koronavirusa, vode računa o kontracepciji ako nisu spremne za trudnoću i jave se lekaru ako imaju bilo kakav problem.

“Ovih dana, kada smo svi više u kući i kretanje nam je očigledno smanjeno, jedan savet trudnicama je da probaju da se što više kreću unutar svoje kuće, između prostorija, i rade vežbe koje su prigodne a kojih sada ima na internetu, vežbe istezanja ili neke druge. Ne treba raditi ništa preterano, koliko im zdravlje kondicija dozvoljavaju, jer trudnice su kategorija koja ima povišeni rizik za duboke venske tromboze i jako je važno da rade na svom kretanju i jednom nivou fizičke aktivnosti da bi taj rizik smanjile.”

Prisustvo porođaju i kulturološke razlike

U Sjedinjenim Državama, uobičajeno je da porođajima prisustvuje partner a ponekad I drugi članovi porodice ili dule. ​

Tokom pandemije pravila su promenjena, a u teško pogođenim njujorškim bolnicama u jednom trenutku je bilo zabranjeno prisustvo porođaju, što je pokrenulo kritike i peticije. Sam guverner Njujorka Endru Kuomo u martu je poručio: “ni u jednoj njujorškoj bolnici žena neće biti prinuđena da se sama porađa, ni sada, niti ikada.”

“Prisustvo partnera porođaju u Americi je jedna vrlo zastupljena stvar, kulturološki - prisustvo partnera ili bliske osobe. To je značajna razlika za sada u odnosu na Srbiju odakle i ja dolazim, gde je to za sad manje zastupljeno”, kaže doktorka Tavčar. “Lično sam se porodila bez prisustva partnera i opet bih, ali to je moja lična stvar. Ovde žene imaju drugačije poglede na to. U našoj bolnici je trenutno i dalje dozvoljeno prisustvo jedne osobe, ukoliko nema nikakve simptome, znači moraju da prođu skrining. Podrška, odnosno partneri se za sada ne testiraju ali i oni u bolnici nose maske. Sve trudnice testiramo ali nemamo kapacitete da testiramo sve osobe koje su im podrška.”

U vreme teške zdravstvene krize, odnos lekara i njihovih pacijenata postao je dodatno emotivan.

“Ono što možemo da primetimo u porodilištu je da su ljudi, pacijentkinje, jako zahvalni za negu koju dobijaju, razumeju situaciju u kojoj se svi nalazimo, kao zdravstveni radnici. Čini mi se da je taj nivo zahvalnosti veći nego inače a mi se trudimo da damo sve od sege da ih razuverimo, u smislu strahova, da imamo sve protokole radi bezbednosti svake pacijentkinje i da se minimalizuje rizik od dobijanja infekcije”, zaključuje doktorka Tavčar.