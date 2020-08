Država Njujork tuži NRA

Državna tužiteljka Njujorka, Letiša Džejms, tužila je Nacionalnu asocijaciju za oružje (NRA) u nameri da zatvori moćnu organizaciju koja zagovara pravo na nošenje oružja, zbog navoda da su njeni direktori preusmerili milione dolara za ličnu upotrebu, i kupovinu lojalnosti i čutnje bivših zaposlenih.

U tužbi, koja je podneta sudu na Menhetnu posle istrage koja je vođena 18 meseci, navodi se da su lideri NRA sredstvima organizacije plaćali porodična putovanja na Bahame, privatne avione i luksuzne obroke, što je doprinelo manjku od 64 miliona dolara u budžetu NRA u toku tri godine, a suficit organizacije pretvoren u deficit.

Tužiteljka Džejms rekla je novinarima da je Nacionalna asocijacija oružje "operisala kao rasadnik pohlepe, zloupotreba i drske nelegalnosti."

Istovremeno, tužilac u Vašingtonu takođe je podneo tužbu protiv NRA i njene fondacije, zbog zloupotrebe humanitarnih sredstava i rasipanja novca.

Letiša Džejms, koja je demokrata, tako je došla u sukob sa jednom od najvećih i najmoćnijih organizacija za oružje u Sjedinjenim Državama, koja je tesno povezana sa Republikanskom partijom predsednika Trampa.

Na brifingu za novinare, demantovala je da je podrška NRA Trampu bila motiv za tužbu.

"To je istraga koje je započela 2019. i trajala do sada. Zasnovana je na činjenicama. Mi sledimo činjenice i zakon i došli smo do pravnih zaključaka."

Ova tužba će sigurno izazvati nove podele u zemlji gde deo građana doživljava NRA kao velikog zaštitnika ustavnog prava na nošenje oružja, dok liberalni Amerikanci, s druge strane, vide organizaciju kao instituciju koja doprinosi rasprostranjenom oružanom nasilju.

"Uticaj NRA je tako snažan da je organizacija decenijama funkcionisala bez nadzora dok su njeni direktor strpali milione dolara u sopstvene džepove", izjavila je Džejms. "Zbog tih godina prevara i zloupotreba, tražimo nalog da u potpunosti rasformiramo Nacionalnu asocijaciju za oružje."

NRA, koja svoje članove obučava bezbednim rukovanjem oružjem, i zagovara zakone koji Amerikancima olakšavaju kupovinu oružja i municije, potpada pod jurisdikciju njujorških vlasti jer je registrovana kao neprofitna organizacija u Njujorku, gde sprovodi većinu svojih finansijskih transakcija. Nacionalno sedište NRA nalazi se u Ferfeksu u Virdžiniji, na oko 30 kilometara od prestonice, Vašingtona.

NRA je tužbu opsala kao "neosnovan, smišljeni napad" i "bitku za moć" pred predsedničke izbore 3. novembra. "Ne samo što se nećemo povući iz ove bitke, suočićemo se i pobedićemo", saopštila je predsednica NRA, Kerolin Medouz.

Država Njujork i NRA i ranije su imali pravne sporove. Država je preduzela korake protiv polise osiguranja koju NRA izdaje vlasnicima oružja a Asocijacija za oružje tuži tu državu zato što je zatvorila prodavnice oružja na osnovu izvršne uredbe, da bi se sprečilo širenje Kovida-19.

U najnovijoj tužbi imenuje se NRA kao cela organizacija ali i navode imena četvorice njenih funkcionera među kojima je Vejn Lapijer, izvršni potpredsednik koji je decenijama na čelu organizacije. Takođe se imenuju direktor finansija Vilson Filips, bivši šef osoblja i generalni direktor Džošua Pauel kao i sekretar i pravni savetnik Džon Frejzer.

Pored toga što pokušava da zatvori grupu koja postoji od 1871 godine, tužiteljka Džejms nastoji da povrati milione izgubljenih dolara i spreči četvoricu funkcionera da služe u odborima bilo koje druge neprofitne grupe u toj državi.

"Došli smo do zaključka da je NRA, nažalost, služila kao privatna "kasica prasica" četvorici otpuženih", navela je Džejms.