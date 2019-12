Demokrate spremne da opozovu Trampa, istorijsko glasanje u toku dana

Predstavnički dom trebalo bi da do kraja dana glasa za opoziv Donalda Trampa, koji bi tako postao tek treći američki predsednik u 245 godina dugoj istoriji zemlje, koji će se suočiti sa suđenjem u Senatu i potencijalnom smenom sa položaja.

Prema pravilima koja su određena u utorak, Predstavnički dom će održati debatu, koja će trajati šest sati, na kojoj će se raspravljati o o dve osnove za opoziv Trampa - zloupotrebi položaja, tako što je tražio ukrajinsko mešanje u izbore 2020. godine i opstrukciji Kongresa, tako što je ignorisao obavezujuće zahteve zakonodavaca da članovio nejgove administracije svedoče ili predaju dokumenta neophodna u istrazi.

Glasanje o opozivu očekuje se u sredu uveče, otprilike u isto vreme kada će predsednik Tramp govoriti na skupu u saveznoj državi Mičigen, u okviru svoje kampanje za reizbor.

S obzirom da demokrate kontrolišu Predstavnički dom, očekuje se da će predlog opoziva biti usvojen, uprkos protivljenju manjinskih republikanaca. Sudđenje u Senatu, koje se očekuje u januaru, biće potpuno druga priča, s obzirom da to telo kontrolišu republikanci, a za osudu i smenu predsednika neophodna je dvotrećinska većina. Stoga je prilično izvesno da će Tramp ostati predsednik.

Pre današnjeg glasanja, Tramp je u nizu tvitova kritikovao istrage protiv i ponovio da "nije juradio ništa pogrešno".

"Nisam zabrinut!" napisao je.

Pismo Nensi Pelosi

Predsednik Donald Tramp je dan uoči očekivanog opoziva u Predstavničkom domu, optužio demokrate "za nelegalan, stranački pokušaj puča" i "proglašavanje rata američkoj demokratiji".

Tramp je proces opoziva oštro kritikovao u pismu predsedavajućoj Predstavničkog doma Nensi Pelosi, koje je objavljeno dok su demokrate i republikanci u Predstavničkom domu raspravljali o smernicama za debatu, pre istorijskog glasanja o opozivu.

"To nije ništa više od nelegalnog, stranačkog pokušaja puča koji će, na osnovu nedavnog raspoloženja, propasti na biralištima", napisao je Tramp aludirajući na predsedničke izbore naredne godine i optužio demokrate da "nastavljanjem nevažećeg procesa opoziva" krše odanost Ustavu i proglašavaju "otvoren rat američkoj demokratiji".

Američki lider je takođe optužio demokrate za "izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja" zbog napora da ga smene s položaja. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je tražio od strane zemlje da istraži političke rivale, i napao demokrate što se fokusiraju na opoziv, a ne na neka druga pitanja.

Tramp je poručio da ne veruje da će njegovo pismo promeniti nešto, ali da iznosi svoje primedbe "zbog istorije".

Mekonel protiv izvođenja svedoka

Lider većine u Senatu Mič Mekonel ocenio je u utorak da Predstavnički dom ne bi trebalo da glasa za opoziv Trampa, uzimajući u obzir "manjkavosti" u celom slučaju.

Takođe je odbacio zahtev lidera demokrata Čaka Šumera da na suđenju u Senatu, između ostalih, svedoče šef kabineta Bele kuće Mik Malvejni i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton.

"Nije posao Senata da očajnički traga za načinima da se dođe do presude da je kriv. Ako je slučaj demokrata toliko pun nedostataka i toliko tanak, odgovor nije da sudija i porota to reše u Senatu", rekao je Mekonel i dodao da "brzopleta" istraga demokrata o opozivu nije došla ni blizu do "praga za opoziv jednog izabranog predsednika, a kamoli za njegovu prvu smenu u američkoj istoriji".

Mekonel je kasnije, na konferenciji za novinare, rekao da opoziv nije sudski, već politički proces i da on nije neutralan, kada je reč o tome da li bi Tramp trebalo da bude smenjen s položaja predsednika.

Šumer je rekao da je suđenje bez svedoka "prevara" i poručio da Mekonel želi da Senat da pomogne u "zataškavanju".

Optužnica

Demokrate optužuju Trampa da je zloupotrebio položaj kada je od Ukrajine tražio da istraži bivšeg potpredsednika SAD Džoa Bajdena, jednog od favorita za osvajanje predsedničke nominacije Demokratske stranke. Američki predsednik optužen je i za opstrukciju istrage Kongresa o tom pitanju.

Tramp odbacuje optužbe i tvrdi da je reč o prevari. U utorak je na Tviteru napisao da je reč o "prevari demokrata", a sebe je nazvao "najomiljenijim predsednikom".

"Ne brinite, nisam uradio ništa pogrešno. U stvari, oni jesu", napisao je Tramp.

"Povoljniji teren"

Očekuje se da će se o Trampovom opozivu u Predstavničkom domu glasati po partijskoj liniji. Pojedine demokrate, koje zastupaju okruge u kojima je Tramp osvojio najviše glasova na izborima 2016. godine, saopštile su u ponedeljak da će glasati za opoziv.

"Glasaću za opoziv, iako znam da će Senat verovatno osloboditi predsednika optužbi, u okviru stranačkog teatra u kojem republikanci i demokrate u Vašingtonu nastupaju uznemiravajuće dobro", saopštio je demokratski kongresmen iz Jute Ben Mekadams.

Tramp će biti na povoljnijem terenu u Senatu, koji bi trebalo da u januaru razmotri optužbe protiv predsednika o čijoj smeni se odlučuje dvotrećinskom većinom.

Republikanci imaju 53 od 100 mesta u Senatu, i najmanje 20 republikanskih senatora bi zajedno sa svim demokratama trebalo da glasa za Trampovu smenu. Ni jedan republikanski senator nije do sada nagovestio da je spreman da to uradi.