Vučić za razgraničenje na Kosovu, jer je “najzdravije” za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje na Kosovu ocenivši da je to „apsolutno najzdravije za Srbiju i Srbe“.

On je za najavio da će biti raspisan referendum na tu temu, ako bude imao nešto da predloži narodu, ali da predlog trenutno nema, rekao je Vučić za TV Prva.

„Ja sam za razgraničenje i toga se ne stidim, ali Srbi su protiv toga i ja sam razumeo poruku naroda. Mi nismo spremni da čujemo istinu oko Kosova, čak i kad je svi znaju. Neće to ljudi da prihvate jer to dira u njihove emocije“, kazao je predsednik Srbije.

On je ukazao da mu je posle izlaganja u Skupštini Srbije, na sednici o Kosovu, popularnost, prema istraživanjima javnog mnjenja, pala za dva odsto i „otišla direktno radikalima“.

On je dodao da je razočaran zbog činjenice da šest godina Srbi ne mogu da dobiju Zajednicu srpskih opština, odnosno odno što su Albanci potpisali u Briselskom sporazumu, ali da je nasmejan jer je oslobođen krivice i neke vrste odgovornosti za ono što se danas dešava na Kosovu.

Oslobođen svake krivice za ono što se dešava na Kosovu

Govoreći o predstojećoj sednici Saveta bezbednosti UN o stanju na Kosovu posle upada jedinice ROSU u opštine sa srpskom većinom, Vučić je rekao da je sednica SB UN uvek važna zbog „statusnog pitanja“ ali je i ocenio da je skup u Parizu početkom jula u organizaciji francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačke premijerke Angele Merkel, „mnogo važniji“, iako, kako je naveo, nije siguran da će uopšte biti održan.

On je za TV Prva rekao da će u Bratislavi biti i kosovski predsednik Hašim Tači, ali da neće s njim imati bilateralni sastanak.

„Idem oslobođen svake krivice i odgovornosti za ono što se dešava na Kosovu“, rekao je Vučić.

On je izjavio i da će redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biti održani u martu ili aprilu 2020. godine.

On je za televiziju Prva rekao i da se „neće desiti“ da Srbija ne otvori nova pregovaračka poglavlja sa EU.

„Otvorićemo poglavlja, to građanima nije naročito važno ali nama jeste jer govori o tome šta radimo, u kojim smo oblastima napredovali a u kojima nismo. Ima stvari koje ćemo morati da menjamo, rekao sam da osim u izuzetnim situacijama poput međunarodnih ugovora, ne može više da se ide na menjanje zakona po hitnom postupku“, kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da rasprava o budžetu „mora da dođe na vreme“ i da poslanici imaju duplo vreme da razgovaraju o toj temi.

„Mora biti i javnog slušanja u parlamentu i to moramo raditi zbog sebe a ne zbog Evrope“, kazao je Vučić.

Povećanje minimalca, ali i cena struje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da će nastojati da minimalna mesečna zarada u Srbiji bude 30.000 dinara.

„Sada je minimalna zarada 27.200 dinara i u ovoj godini bi trebalo da bude povećana na 29.000 dinara, ali ću se truditi da u razgovoru sa poslodavcima obezbedim da niko u Srbiji ne prima manje od 30.000 dinara“, rekao je Vučić za TV Prva.

On je kazao da će ove godine rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini svakako biti 3,5 odsto, koliko je i planirano, a da će rast narednih godina biti od 4,5 do pet odsto i time obezbeti da do kraja godine budu uvećane plate i penzije.

„Pre pet godina prosečne plate u Srbiji su bile 329 evra, a danas su 462 evra i nastaviće da rastu“, rekao je Vučić.

On je istakao da bi, ako bi se postigao dogovor sa Kosovom, bilo više investicija u Srbiji, ali da i sada ekonomska situacija u zemlji ide u dobrom smeru.

Dodao je da bi privredni rast bio veći da cena struje nije nerealna, odnosno da nije socijalna i dodao da “neće da kupuje birače socijalnim cenama“.