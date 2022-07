Za Temeljni ugovor sa SPC glasalo 13 od 18 prisutnih ministara Vlade Crne Gore

Na sjednici Vlade Crne Gore, u petak , nacrt Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) podržalo je 13 od 18 prisutniiih ministara, dok je pet ministara izuzelo mišljenje.

Ministar odbrane Raško Konjević i šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić kazali su da na sjednici nije bilo potrebne kvalifikovane većine za podršku tom ugovoru, dok je premijer Dritan Abazović proglasio da je tekst usvojen, ali da “nema problem da se na elektronskoj ili redovnoj sjednici ista stvar ponovi”.

SDP je prethodno najavio otkazivanje podrške vladi, ako nacrt bude usvojen.

Sjednici Vlade Crne Gore nisu prisustvovali ministarka evropskih integracija Jovana Marović, ministarka kulture i medija Maša Valović i ministar javne uprave Maraš Dukaj. Mišljenje su izdvojili ministri Ranko Krivokapić, Raško Konjević, Ervin Ibrahimović, Admir Adrović i Adrijan Vuksanović.

Ministar Krivokapić je naglasio da kvalifikovana većina ne postoji, jer “ona ne podrazumijeva većinu od prisutnih, već od broja svih članova Vlade, a to znači da treba 14 glasova za”.

"Mi smo ovu tačku usvojili, i to je to, oko kvalifikovane većine nemam problem da se na elektronskoj sjednici ili redovnoj ista stvar ponovi", kazao je Abazović.

Ministar odbrane Raško Konjević kazao je, tokom rasprave na sjednici vlade, da primjedbi na ugovor sa SPC ima, ukazujuć na brojne koje stižu iz nevladinog sektora. Konjević smatra da je cilj da “vlada za sve što usvaja može da kaže da je u potpunosti u skladu sa pravnim sistemom”.

“Ali ovdje je više članova koji zahtijevaju dijalog, ne samo na vladi, već i formiranje tima od ljudi koji su ustavni pravnici”, navodi Konjević.

On ne spori da su ugovori sa vjerskim zajednicama potrebni, ali dodaje:

“Možemo postići visok stepen saglasnosti ukoliko stanemo na trenutak. Ukoliko sad ovome pristupimo na način koji će obezbijediti da ovu sadržinu opet pogledamo, siguran sam da ovu Vladu možemo da ne guramo ka političkoj nestabilnosti”, kazao je Konjević.

Konjević je tokom sjednice Vlade kazao da ugovori sa vjerskim zajednicama nisu obaveze političkih dogovora, dodajući da je obaveza vlade “da ti ugovori budu u skladu sa Ustavom i zakonom”.

“Za tekst koji je ministar pravde pripremio za dva dana ne možemo sa jasnim uvjerenjem reći da je takav, naprotiv mislimo da je neustavan i da preambula ozbiljno narušava istorijske činjenice. Ali, o tome će svako ponijeti odgovornost. Najveća je odgovornost na premijeru”, kazao je Konjević.

“Mi smo predložili da ovaj radni tekst kroz tim koji bi se formirao provjerimo kroz dijalog i dođemo do rješenja za koja bi mogli da kažemo da je ustavna i zakonita. Kad usvojite tekst, više nema konsultacija. One se obavljaju prije nego ga usvojite na vladi. Želim da vas obavijestim, da zbog svih ovih razloga, ukoliko odbijete predlog za dodatnim konsultacijama, i usvojite ga u ovoj formi, ova vlada je izgubila većinu", rekao je Konjević i najavio da će to ”prouzrokovati zahtjev za skraćenje mandata Skupštini”.

“Subjekti koji će podnijeti zahtjev za skraćenje mandata su daleko od onih koje je ova vlada postavljala na odgovorne funkcije. Kolege iz DF, prema našem političkom viđenju su eksponent ruskog političkog uticaja, a ova ih je vlada postavljala na odgovorne funckije”, kazao je Konjević i ocijenio da nastupa ozbiljna kriza i da Abazović gubi podršku.

Premijer Abazović kazao je da, kao premijer, preuzima punu odgovornost.

“Nisam ovdje došao da budem ničija ikebana, nisam došao da me ovdje ucjenjuje naročito jedan dio ljudi protiv kojih se ja politički i pravno borim. Ne mislim na političare nego na grupacije iz druge sfere u nadležnosti ministra unutrašnjih poslova. Da li će to da znači uskraćivanje podrške u parlamentu, nemam ništa protiv. Čini mi se da ta podrška neće biti uskraćena od strane racionalnih ljudi. Podijelićemo odogovornost za političku nestabilnost, za ekonomsku nestabilnost na jesen. Ja to ne priželjkujem, ako ne bude druge varijante ići ćemo na izbore. Na kakve izbore idemo bez Ustavnog suda na to će morati da se da odgovor. Ima i prelaznih rješenja, sve je otvoreno. Ali nemojte misliti da ću ucjenama doći u situaciju da se kolebam”, rekao je Abazović.

Šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić kaže da “ovaj ugovor nije evropska agenda Crne Gore”.

“Mi imamo šansu da izborom elementarnog dijela pravosudne strukture s jeseni uđemo u šahovsku završnicu. Onda već nije velika mudrost doći u Evropsku uniju. Ja ovdje vidim i motive da nas neko uvede u teme koje nas od toga udaljavaju. Vlada će funkcionisati do izbora, može i završiti poslove u pravosuđu. Dajte da ovo prođe dobar pravno-politički pretres i sačekamo završne kriterijume, pa se onda bavite samo s ovim što se mene tiče. Plediram na one koji misle da je ovo prioritet da vide da li žele da izgube sve po čemu bi se dobrom ova Vlada mogla pamtiti”, kazao je Krivokapić .

Krivokapić je zahtjevao da se pitanje Temeljnog ugovora odgodi do jeseni i do izvještaja Evropske unije.

Premijer Abazović navodi da je sa više adresa dobio poruku da je “rušenje vlade direktna podrška ruskom uticaju u Crnoj Gori”. Prema njegovim rječima istu poruku su dobili i “ministri Konjević i Krivokapić, kao i predsjednik države Đukanović”.

"Stvaranje nestabilnosti je direktno u interesu ruskog uticaja. Ko hoće da je sruši sretno bilo, samo da se ne skrivamo iz evropejstva", kazao je Abazović.

“Evropljane pitanje crkve ne interesuje koliko li lanjski snijeg, njih interesuje da isporučimo rezutate. Pitanje Ugovora sa SPC nije prioritetno, ali vodi ka donošenju odluka za koje treba podrška 49 ili 54 poslanika. Ako treba da vagamo, ja biram evropski put", rekao je premijer.

Ministar pravde u Vladi Crne Gore Marko Kovač kazao je da je ugovor sa SPC u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, te da je “preko 95 odsto odredbi slično onima koje je država potpisala sa ostalim vjerskim zajednicama”.

“Ni u čemu nije povrijeđen javni interes, nije doveden u pitanje pravni poredak Crne Gore. Prašina koja se digla oko toga je nepotrebna, ovo je tehnička stvar. Država ima namjeru da reguliše odnose i sa ostalim vjerskim zajednicama. Nijesam čuo pravno mišljenje na normativni dio teksta, čuo sam političko mišljenje na pravni dio teksta”, kazao je ministar Kovač.

Abazović: Nije najveći prioritet za građane

Premijer Dritan Abazović kazao je da je “ovo potpuno redovna aktivnost za vladu” i da “pitanje ugovora sa SPC nije najveći prioritet za građane Crne Gore”.

“Ovo nije 'top priority' za građane Crne Gore. Najviše ih interesuje životni standard, da se na najbolji mogući način izvede turistička sezona i žele političku stabilnost”, rekao je Abazović i naglasio da “ne postoji ugovor koji je iznad Ustava i zakona”.

Premijer Abazović je kazao je da “ne tvrdi da je ovaj tekst ugovora perfektan”, ali da jeste u skladu sa Ustavom i zakonom.

“Ono što ja nudim je, da se do dana potpisivanja konsultujem sa svima jer ne želim da stavim potpis na nešto što nije u skladu sa Ustavom. Mislim da razumno možemo to da rešavamo i sa SPC bez tenzija. Ukoliko se nešto relevantno utvrdi, spreman sam da obećam da će to da se uvaži. Ali ako je to samo normirano je ovako, a moglo je i onako, pa da to koristimo za politički obračun, ja za tu varijantu nisam“, kazao je premijer Abazović komentarišući izlaganje ministra Konjevića.

Ministar pravde Marko Kovač rekao je da “bilo kakva rasprava o tekstu koji sadrži 20 članova nema nikakvog smisla”.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da ovaj ugovor ne može biti iznad Ustava i zakona Crne Gore.

"Ugovor je ispod zakona i Ustava Crne Gore i da oko toga treba ovoliko da se prepucavamo i da stvaramo zlu krv među građanima, ja mislim da to nije dobro", rekao je Adžić i dodao da se “nepotrebno polarizuje društvo”.

"Ovo nije tačka sporenja zbog koje bi ova vlada trebalo da završi svoj rad", kazao je Adžić.

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kaže da “nema ministara koji ne žele da se uspostavi ugovorni odnos sa SPC”, ali strahuje da “ako dođe do usvajanja ovakvog ugovora to može usporiti EU put Crne Gore”.

Da proces glasanja o Temeljnom ugovoru sa SPC treba prolongirati smatra i ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović.

Građani koji se protive potpisivanju Temeljnog ugovora sa SPC, okupili su se i jutros, uoči rasprave o tome na sednici vlade, kako bi još jednom poručili da, kako su kazali , “ne pristaju na oduzimanje istorije”.