Lider budvanskih Demokrata osumnjičen da je šef kriminalne organizacije

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Crne Gore saopštilo je u utorak da je odbornik u Opštini Budva i jedan od lidera opozicionih Demokrata, Dragan Krapović, osumnjičen da je bio šef kriminalne organizacije formirane početkom juna u Budvi "sa ciljem izvršenja više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i pozivanje na otpor".

Krapović je osumnjičen da je izdavao naredbe i uputstva, te podstrekavao šefove budvanskih komunalaca i vatrogasaca da vozilima blokiraju saobraćajnice “radi izazivanja nereda i suprotstavljanja policiji” prilikom nedavne političke krize u toj opštini.

“Dokazi ukazuju da su oni djelovali od početka juna 2020. te da je organizator K.D. Donijeta je naredba o sprovodjenju istrage protiv šest osoba”, saopštio je Specijalni državni tužilac Saša Čadjenović na zajedničkoj konferenciji za štampu SDT-a i Uprave policije u Podgorici.

Prema njegovim riječima, Krapović je navodno “u cilju realizacije kriminalnog plana... za sebe odredio da sam vrši krivična djela, da izdaje naredbe i uputstva, da poziva gradjane i druga lica na otpor”.

“Do sada prikupljeni dokazi do stepena osnovane sumnje ukazuju da je osumnjičeni K.D. nakon ulaska Upravne inspekcije u zghradu Opštine Budva podstrekao druge članove kriminalne organizacije J.D, A.M, D.B. i druga lica rukovodioce opštinskih službi Opštine Budva do dođu u prostorije partije "D CG" (Demokrate Crne Gore) gdje je od istih zatražio da prekorače svoja službena ovlašćenja”, naveo je Čadjenović.

On je rekao da su osumnjičeni A.M, kao načelnik Komunalne policije i inspekcije opštine Budva, J.D. kao izvršna direktorica preduzeća Vodovod i kanalizacija, D.B. komandir Službe zaštite i spašavanja Opštine Budva, navodno podstreknuti od Krapovića, “prekoračili svoja službena ovlašćenja i vozila koja su im data na upotrebu radi opšteg interesa, zloupotrebljavali i blokirali saobraćajnice i ustanove lokalne samouprave radi izazivanja nereda i suprotstavljanja organima policije i zakonitim odlukama državnih organa i otežali njihovo sprovodjenje”.

Više opozicionih poslanika crnogorskog parlamenta i odbornika u opštini Budva privodjeno je prošle nedjelje nakon što su pokušali da "preuzmu" zgradu opštine u tom gradu, ogorčeni odlukom nezavisnog poslanika Stevana Džakovića da uskrati podršku lokalnoj vlasti Demokratskog fronta i Demokrata i preokrene tijesnu većinu u korist Demokratske partije socijalista.