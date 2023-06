Šta političari i građani očekuju od izbora u Crnoj Gori?

U Crnoj Gori su u nedjelju održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima se oko 542 hiljade građana sa biračkim pravom izjašnjavalo za jednu od 15 izbornih lista za novi saziv parlamenta koji ima 81. poslanika.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je, nakon glasanja, da očekuje da nova vlada bude formirana brzo i u skladu sa izbornom voljom građana. On je naveo da nova vlada treba da nastavi reformski put i u da ga ubrza na nekim poljima.

Odgovarajući na pitanja novinara da li će mu biti teško da imenuje novog mandatara i ima li već neko ime u planu, Milatović je rekao da nema u planu ime i da će ono zavisiti od rezultata izbora, odnosno od volje građana, dodajući da će “obaviti svoju ustavnu dužnost i nakon konsultacija dati mandat novom mandataru”.

Prema riječima predsjednika Crne Gore “trenutno je najvažnije imenovanje visokih funkcija u pravosuđu, i da bi to trebalo da se uradi do kraja ljeta ove godine, kako bi to billo primijećeno u narednom izvještaju o napretku.

„Mislim da bi skupština odmah nakon verifikacije mandata poslanika morala da krene u konsultacije i zajedno sa mnom, koji sam započeo taj proces, vrlo brzo se imenuje vrhovni državni tužilac, sedmi sudija Ustavnog suda, tri člana Sudskog savjeta, kako bismo kao društvo sa tih pet imena napravili snažan korak naprijed na evropskom putu“, naveo je Milatović.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nakon glasanja je kazao da je najvažnije da se nakon izbora "stvori većina koja će Crnu Goru ubrzano viditi ka EU".

On navodi da je zadovoljan svime što je pratilo izborni proces i onim što je bilo na predsjedničkim izborima. Abazović očekuje da, kako kaže, "ruka pravde nastavi da djeluje".

"Očekujem da ruka pravde osnaži, da bude još moćnija, jer to je dovelo do toga da danas više pričamo o ekonomiji", kazao je Abazović novinarima nakon glasanja.

Spajić očekuje pobjedu , tvrdi da nije bilo ništa nelegalno u kontaktima sa Do Kvonom

Lider i nosilac izborne liste Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić, kazao je nakon glasanja, da očekuje pobjedu na izborima i da “parlamentarni izbori znače život u naredne četiri godine, jer će parlament biti taj koji će izglasavati reforme i zakone za sve nas".

Spajić nije želio da komentariše da li očekuje da će biti budući premijer, kao ni koga vidi kao svog potencijalnog koalicionog partnera.

Na pitanje novinara kako komentariše navode o svojim kontaktima sa južnokorejskim državljaninom Do Kvonom, on je rekao da su kontakti jedno, a da se ništa nelegalno nije desilo.

"Sve optužbe da smo primali novac su sramne i neko će odgovarati zbog njih. Svima je jasno da što je manje procenata veće su optužbe, laži i prevare. Mislimo da je svima jasno da je PES trn u oku mnogima i da je ovo zadnji pokušaj da se sabotiramo i da se ne sprovodi program Evropa sad 2", naveo je Spajić.

Živković: Očekujem Crna Gora dobije stabilnu političku vlast

Nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” Danijel Živković rekao je da očekuje da će nakon parlamentarnih izbora Crna Gora dobiti stabilnu političku vlast .

“Očekujem da nakon 11. juna dobijemo stabilnu, političku vlast koja će Crnu Goru povesti putem prosperiteta, koja će se baviti životnim pitanjima građana i pitanjem evropskih integracija”, kazao je Živković i dodao da je uvjeren da će svi politički akteri nakon večerašnje noći moći jedni drugima da čestitaju nakon još jednog uspješnog izbornog dana.

Bečić: Očekujem respektabilan izborni rezultat

Nosillac koalicione liste Demokrata i Građanskog pokreta URA Aleksa Bečić, nakon što je iskoristio svoje biračko pravo, kazao je da “konačno imamo demokratski slobodan ambijent za izjašnjavanje birača”. Bečić je rekao da očekuje dobar izborni rezultat”.

“Očekujem, bez obzira što imamo veliki broj izbornih lista, jaku konkurenciju, da ćemo ostvariti izuzetno respektabilan izborni rezultat, jer jaka koalicija ”Hrabro se broji” je potrebna zbog stabilnosti buduće vlade i parlamentarne većine”, rekao je Bečić.

Odgovarajući na pitanje o saradnji nakon izbora Bečić je kazao da su već saopštili da ne žele da formiraju buduću vlast sa Demokratskom partijsom socijalista.

“Jasno smo saopštili sa kim ne želimo, što se tiče drugih političkih subjekata, svi oni koji žele da nastavimo borbu protiv mafije, da ekonomski-socijalno uzdižemo građane, da jačamo građansku, pomirenu i evropsku Crnu Goru, da poštujemo međunarodno preuzete obaveze, da unapređujemo regionlnu saradnju naši su potencijalni koalicioni partneri”, naveo je Bečić.

Đukanović: Očekujem da Crna Gora nastavi kao evropska, anitfašistička i građanska država

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je, nakon glasanja, da očekuje da “Crna Gora nastavi da se razvija kao evropska, anitfašistička i građanska država, da nastavi put kojim je krenula nakon obnove nezavisnosti 2006. godine”.

“Vjerujem da će građani pametno odlučiti i nastaviti da našu državu razvijaju kao uređenu državu evropske i građanske demokratije”, kazao je Đukanović i dodao da je u ovom trenutku najvažnije da Crna Gora želi da bez daljeg zastajanja nastavi svoj evropski put.

Odgovarajući na pitanje što misli o međusobnim optužbama dvojice lidera većina u čijem središtu je južnokorejski državljanin Do Kvonom Đukanović kaže:

“Mislim da je situacija takva da nadležni državni organi treba da što prije reaguju i ustanove da li je to afera Spajić ili afera sa nekim drugim prezimenom. Sa jedne strane čujemo infromaciju da je on bio u nekim sumnjivim poslovimma sa ljudima koji su na međunarodnoj potjernici, sa druge strane čujemo da je to čista konstrukcija koja ima za cilj da njega eliminiše sa političke scene i candidature za budćeg premijera, jer on najavljuje takvu kandidaturu. Ja mislim da je to idealna zadatak za nadležnog tužioca koji treba da ustanovi ko zamajava ovu javnost i da prduzme ono što su zakonom predviđene mjere prema takvima”, kazao je Đukanović.

Građani Podgorice za Glas Amerike su kazali da očekuju promjene nakon parlamentarnih izbora, poboljšanje ekonomske situacije i životnog standarda.