Abazović i Spajić razmjenjuju optužbe za veze sa "kripto kraljem"

Predsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštili su u srijedu da se u pismu južnokorejskog “kripto kralja”, kome Crna Gora sudi zbog falsifikovanja pasoša, navodi da je kripto zajednica finansirala neke crnogorske političke subjekte i da policija ima operativne informacije da je lider Evrope sad Milojko Spajić imao bliske poslovne veze sa Kvonom, koga SAD i Južna Koreja potražuju zbog prevara na kripto tržištu.



“Nakon Kvonovog pisma koje smo pročitali se otvorila mala rasprava. Ne aludiramo, ali se navodi da je kripto zajednica pomagala određene političke subjekte. Do sada smo desetine puta govorili o ruskom novcu i uticaju i mislim da je krajnje odgovorno da se o ovoj temi razgovara”, rekao je Abazović novinarima nakon vanredne sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost povodom Kvonovog pisma.



On je, uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju u nedjelju, naveo da “ostaje da sve utvrde nadležni organi”, te da su se sa tom saglasili svi Vijeća. Abazović je rekao da Do Kvona “u životu nije vidio” te da su “znali za njega samo iz medija”.



"Želimo da se utvrde sve činjenice. Potpuno treba da sagledamo sve sa profesionalnog aspekta", rekao je Abazović i zapitao se ko je Do Kvonu dozvolio ulazak u Crnu Goru.

Govoreći o reakciji lidera Pokreta Evropa sad, koji cijeli slučaj smatra pokušajem diskreditacije te partije uoči nedjeljnih izbora na kojima je taj pokret važio za favorita, Abazović je kazao da ne razumije Milojka Spajića.



"Razgovarao sa sa njim uvijek korektno i dobronamjerno ga upozoravao. Niti znam ko je taj Korejac, niti sam ga u životu vidio", zaključio je Abazović.



Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštio je da policija ima operativne podatke o Spajićevim kontaktima sa Do Kvonom, navodeći da “nije namjera da se nanese nekome šteta“ već da se “zaštiti država”.



Adžić je naveo da su dobili preciznu informaciju da je Spajić imao odnos sa Kvonom od 2018. da su se sastajali i u porodičnoj atmosferi, kao i da su se sastali i nakon što je Kvon završio na Interpolovoj potjernici.



„Ko misli da to treba da prećutimo? To su operativne informacije. Oni su radili zajednički posao, ako se to nije desilo, to će se lako dokazati“, naveo je Adžić, navodeći da se unutar Kvonovog laptopa nalaze podaci o zajedničkim poslovanju Kvona i Spajića.



Abazović je u utorak izjavio da je proslijedio tužilaštvu pismo Do Kvona, uhapšenog 23. marta na podgoričkom aerodromu, koje je Južnokorejanac dostavio kabinetu predsjednika, ministru pravde Marku Kovaču i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, o navodnim vezama sa liderom Pokreta Evropa sad Milojkom Spajićem.



Reagujući na iznenadno Abazovićevo zakazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, lider PES-a, Milojko Spajić upitao je na Tviteru “Ima li veće frke od gubitka funkcije za ljude koji nemaju alternativu od politike?”.



U Evropi sad tvrde da su pismo Do Kvona pisali njegov i advokat kotorskih klanova Branko Anđelić, zajedno sa Artanom Kurtijem, "višestruko osuđivanim licem za pokušaj ubistava i ranjavanja, a koji je na insistiranje Abazovića postavljen za glavnog inspektora u ANB-a”.

U Spajićevoj partiji kažu da su "Anđelić i Kurti, prema kazivanju svjedoka, više puta tajno posjećivali Do Kvona u pritvoru, te da je karakter tih posjeta bio da se Do Kvon natjera da potpiše sadržaj pisma, u kom se po naredbi Abazovića dovodi u vezu sa Spajićem, u zamjenu za branjenje sa slobode, što bi mu dalo šansu da pokuša bjekstvo”.

U Evropi sad tvrde i da je kreator i naručilac ove afere Dritan Abazović, navodeći da “uz mentorstvo onih koji su ga savjetovali da napad na Milojka Spajića njemu direktno podiže procente, osmislio kompletan plan, a kao tajming odredio zadnju nedelju do izbora, da bi onda krenuo sa političkim marketingom u kom je zloupotrijebio i institucije sistema i zakazao čak sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost”

“Iako ista nije sazivana ni nakon masovnog ubistva na Cetinju, hapšenja direktora Uprave poreza i carina Rada Miloševića, hapšenja pomoćnika direktora policije Dejana Kneževića, te hapšenja predsjednika opštine Budva Mila Božovića”, poručuju iz Pokreta Evrope sad.

Do Kvon i njegov sunarodnik Hon Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu, a 11. maja počelo im je suđenje za krivično djelo falsifikovanje isprave.



Dvojica Južnokorejanaca, koji su na početku suđenja negirali krivicu, u daljem postupku brane se sa slobode nakon što je u ponovljenom postupku podgorički Osnovni sud donio rješenje o ukidanju pritvora nakon što uplate jemstvo od po 400.000 eura.



Pokretu “Evropa sad”, čiji je Spajić lider i nosilac predizborne liste, a potpredsjednik aktuelni šef države Jakov Milatović, analitičari daju najveće šanse za pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima zakazanim za 11. jun.